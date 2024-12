17/12/2024 - 12:30

WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), informe ses actionnaires des résultats de l'offre volontaire de rachat lancée par BOATING SOLUTIONS (actionnaire qui détient 74,05% du capital de WIZIBOAT et qui agit de concert avec ARTHELEO qui détient 17,58% du capital) visant l'intégralité des 95 855 actions WIZIBOAT non détenues par le concert, soit 8,37% du capital de WIZIBOAT.

Dans le cadre de cette Offre, BOATING SOLUTIONS s'était engagé à offrir aux actionnaires minoritaires de WIZIBOAT d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 2,55 € par action du 6 novembre 2024 au 12 décembre 2024 inclus.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions WIZIBOAT dans le cadre de l'Offre devaient remettre à CIC Market Solutions ou à leur intermédiaire financier selon qu'ils détenaient leurs actions en compte nominatif, pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 12 décembre 2024, jour de clôture de l'Offre.

Résultats de l'Offre :

Nombre d'actions présentées à l'Offre : 8 236 actions, au prix unitaire de 2,55 euros, soit un montant total en numéraire de 21 001,80 euros.

Ainsi, consécutivement à ces opérations, BOATING SOLUTIONS détient 856 381 actions WIZIBOAT représentant 74,77% du capital de WIZIBOAT.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 19 décembre 2024.

Radiation de la cote

Dans la mesure où BOATING Solutions détient de concert avec ARTHELEO une participation supérieure à 90% du capital de la Société, il a demandé à Euronext Paris, conformément à l'article 3.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access, la radiation des actions WIZIBOAT inscrites sur Euronext Access à l'issue de l'Offre.

Par conséquent, les actions WIZIBOAT seront radiées de la cotation du marché Euronext Access à compter du 20 décembre 2024.

A la suite de la radiation des titres sur Euronext Access il n'est plus possible de céder des titres WIZIBOAT via Euronext Paris. La Société invite les actionnaires minoritaires n'ayant pas apporté leurs titres et souhaitant se trouver une liquidité à se rapprocher d'elle.

CONTACT

WIZIBOAT

Pierre Olivier BIDAULT-SIRE

Fondateur et Directeur Général

po@wiziboat.com

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays.

Ce communiqué est préparé à des fins d'information uniquement.

La diffusion du présent communiqué peut faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions.

Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. BOATING SOLUTIONS et WIZIBOAT déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.