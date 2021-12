09/12/2021 - 18:00





WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), la première application de référence dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, poursuit son maillage des côtes françaises avec l'ouverture de quatre nouvelles Wizibases.

Fort du succès de sa dernière saison de navigation, WIZIBOAT continue de récolter les fruits de sa notoriété croissante et de l'attraction de son offre auprès des concessionnaires nautiques. Cette performance s'illustre, notamment, par le succès rapide de la 22ème Wizibase, ouverte à La Londe-les-Maures en juillet dernier et qui affichait, dès la fin du mois d'août, un taux de remplissage de 100%.





Ouverture de quatre nouvelles WIZIBASES

Le nombre de nouveaux concessionnaires-partenaires ne cesse de croître grâce à un « bouche à oreille » très positif autour du succès de l'offre et du modèle économique gagnant-gagnant de WIZIBOAT. Ce modèle leur permet notamment de développer des revenus complémentaires et pérennes.

Dans ce cadre, WIZIBOAT annonce l'ouverture prochaine d'une seconde Wizibase à Marseille (13) afin de répondre à la forte demande, renforçant encore sa présence sur la côte méditerranéenne. En parallèle, le Groupe accélère son développement sur la côte atlantique avec l'ouverture de trois nouvelles Wizibases au Havre (76) , à Carantec (29) ainsi qu'à Biscarosse (40).

WIZIBOAT est ainsi présent aujourd'hui dans 26 Wizibases (contre 21 à fin avril 2021).





Une nouvelle offre d'abonnements

Les cinq nouvelles Wizibases complètent la liste de celles proposant une navigation toute l'année, en ligne avec l'élargissement de l'offre annoncé début septembre. WIZIBOAT propose depuis cette année une offre d'abonnement annuel et non plus uniquement saisonnier (saison d'avril à octobre) pour tous ceux qui veulent naviguer toute l'année.

Dans cette même dynamique, WIZIBOAT continue d'affiner son offre commerciale pour répondre aux attentes de ses abonnés et a mis en place, depuis le 1er novembre, une nouvelle offre d'abonnements, SUMMER SMART, SO SMART et MULTIBASES, qui remplace l'offre précédente.





SUMMER SMART

Accès à 1 Wizibase

Sorties en mer illimitées

Navigation saisonnière (avril - octobre)



SO SMART

Accès à 1 Wizibase

Sorties en mer illimitées

Navigation toute l'année



MULTIBASES

Accès à plusieurs Wizibases

Sorties en mer illimitées

Navigation toute l'année



Enfin, chacun de ces abonnements permet d'avoir accès à l'ensemble de la flotte de bateaux de catégorie égale ou inférieure (3 catégories de bateaux disponibles lors de la souscription à l'abonnement).

Dans ce contexte d'accélération de la croissance, WIZIBOAT s'est introduit en Bourse sur Euronext Access le 7 juillet 2021, un levier supplémentaire pour gagner en visibilité, en notoriété et accéder à davantage de sources de financement afin d'accompagner les fortes ambitions de développement du Groupe en France et à l'international.

Plus d'informations concernant WIZIBOAT sur :

www.wiziboat.com





Prochaines publications :

Résultats annuels de l'exercice clos au 31 mars 2022 : 29 juillet 2022







À propos de WIZIBOAT

Avec une flotte de bateaux situés dans 22 bases partout en France, WIZIBOAT, créé en 2017 à Cannes, propose la première offre nautique d'autopartage par abonnement. Grâce à son application innovante, WIZIBOAT est aujourd'hui pionnier dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service. En associant les concessionnaires à son modèle, WIZIBOAT démocratise l'accès à la navigation et participe à la création de valeur pour l'ensemble de l'écosystème. En phase de croissance active, WIZIBOAT souhaite, dans les années à venir, faire progresser sa communauté d'abonnés et dupliquer son modèle à l'international.





