04/10/2021 - 18:00





WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), la première application de référence dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, annonce avoir mis place un contrat d'animation de marché avec la société CHAMPEIL à compter du 8 septembre 2021.

Ce contrat d'animation est mis en place pour favoriser la liquidité du marché et la régularité de cotation des actions du titre de WIZIBOAT et éviter des décalages de cours non justifiés, sans entraver le bon fonctionnement régulier du marché, et ce dans le respect des règles de marché.

Les actions de la société WIZIBOAT sont cotées sur Euronext ACCESS sous le code ISIN FR00140047H7 et le mnémonique MLWIZ.

Plus d'informations concernant WIZIBOAT sur :

www.wiziboat.com

À propos de WIZIBOAT

Avec une flotte de bateaux situés dans 22 bases partout en France, WIZIBOAT, créé en 2017 à Cannes, propose la première offre nautique d'autopartage par abonnement. Grâce à son application innovante, WIZIBOAT est aujourd'hui pionnier dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service. En associant les concessionnaires à son modèle, WIZIBOAT démocratise l'accès à la navigation et participe à la création de valeur pour l'ensemble de l'écosystème. En phase de croissance active, WIZIBOAT souhaite, dans les années à venir, faire progresser sa communauté d'abonnés et dupliquer son modèle à l'international.







CONTACTS

WIZIBOAT

Pierre Olivier BIDAULT-SIRE

Fondateur et Directeur Général

[email protected]





ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs

Claire RIFFAUD

Tél : 01 53 67 36 79

[email protected]

Relations Presse

Déborah SCHWARTZ

Tél : 01 53 67 36 35

[email protected]