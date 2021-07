28/07/2021 - 18:00



WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), la première application de référence dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, annonce l'ouverture de sa 22ème Wizibase à La Londe-les-Maures proche de Hyères.

Depuis la 1ère saison de navigation, le succès est au rendez-vous pour WIZIBOAT. Le taux de satisfaction des clients dans toutes les Wizibases est remarquable, supérieur à 95% avec un taux de renouvellement des abonnements exceptionnel (96,5% sur un an glissant). Le nombre de nouveaux abonnés ne cesse d'augmenter au fur et à mesure du développement de sa notoriété et d'un « bouche à oreille » très positif.

Au démarrage de la 4ème saison, en avril 2021, WIZIBOAT comptait plus de 260 abonnés. À fin juin 2021, WIZIBOAT comptabilise plus de 500 abonnés actifs, soit une croissance de plus de 90% en 3 mois. Fort de cette dynamique de croissance, les concessionnaires nautiques partenaires ont dû accroître les flottes de bateaux mises à disposition dans les Wizibases, notamment celles qui frôlaient les 100% de taux de remplissage à Annecy, Cannes, Beaulieu-sur-Mer, ou Évian-les-Bains. La flotte de la base de Cannes, la plus importante, est actuellement composée de 10 bateaux (vs 3 en 2020).

Aujourd'hui, face à la croissance remarquable de la demande et de l'intérêt des concessionnaires nautiques pour l'offre WIZIBOAT, le Groupe continue de renforcer son implantation sur le littoral méditerranéen avec l'ouverture d'une 22ème Wizibase à La Londe-les-Maures proche de Hyères.

WIZIBOAT envisage également d'ouvrir une nouvelle Wizibase « super premium » à Marseille, composée de bateaux très haut de gamme afin de répondre à la demande d'une clientèle spécifique.





La confirmation d'un modèle économique gagnant-gagnant

WIZIBOAT a développé depuis son lancement en 2017 un modèle économique gagnant-gagnant avec des concessionnaires nautique locaux qui gèrent les Wizibases et peuvent développer des revenus complémentaires et pérennes. Ceux-ci reçoivent 60%1 du montant des abonnements perçus par WIZIBOAT contre la mise à disposition et la gestion de flottes de bateaux récents (moins de 3 ans) dimensionnées selon le taux d'utilisation des bateaux et la croissance du nombre d'abonnés.

Dans ce contexte d'accélération de la croissance, WIZIBOAT s'est introduit en Bourse sur Euronext Access le 7 juillet 2021. Levier supplémentaire pour gagner en visibilité, en notoriété et accéder à davantage de sources de financement, WIZIBOAT poursuit sa 4ème saison confiant dans sa capacité à tripler le nombre d'abonnés en 1 an.

À propos de WIZIBOAT

Avec une flotte de bateaux situés dans 21 bases partout en France, WIZIBOAT, créé en 2017 à Cannes, propose la première offre nautique d'autopartage par abonnement. Grâce à son application innovante, WIZIBOAT est aujourd'hui pionnier dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service. En associant les concessionnaires à son modèle, WIZIBOAT démocratise l'accès à la navigation et participe à la création de valeur pour l'ensemble de l'écosystème. En phase de croissance active, WIZIBOAT souhaite, dans les années à venir, faire progresser sa communauté d'abonnés et dupliquer son modèle à l'international.





