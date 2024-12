05/12/2024 - 18:00

Mitchell Seaforth Cable TV (MSCTV) mise sur le Virtual NOC de Witbe pour garantir une qualité optimale de son offre de télévision linéaire

Paris, le 5 décembre 2024 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), le leader du monitoring et des tests automatisés de services vidéo, annonce que Mitchell Seaforth Cable TV (MSCTV), opérateur télécom canadien, utilise désormais la technologie de monitoring de Witbe pour superviser ses services de télévision en direct. En adoptant le Virtual NOC (Network Operations Center) de Witbe, MSCTV bénéficie d'un outil permettant de visualiser en temps réel les flux vidéo diffusés en local sur n'importe quel appareil de test connecté à une Witbox et de les contrôler à distance. MSCTV peut ainsi délivrer une expérience de visionnage optimale à ses téléspectateurs.

« La qualité vidéo est un pilier fondamental de notre succès. » déclare Michael Hawkes, Directeur général de MSCTV. « Grâce à Witbe, nous sommes en mesure d'offrir une expérience utilisateur optimale et de dépasser les attentes de nos clients. Le Virtual NOC de Witbe nous permettra de valider, tester et optimiser nos contenus avec une précision sans précédent. »

La technologie Witbe surveille automatiquement tout service vidéo sur des appareils physiques connectés à une Witbox. MSCTV utilise la Witbox+ pour tester ses applications vidéo, sous marque blanche TiVo, sur des set-top-box réelles. Le Virtual NOC de Witbe permet également aux équipes de MSCTV de superviser l'ensemble de leurs opérations vidéo à distance, depuis n'importe quel endroit dans le monde.

« Nous sommes fiers de fournir à MSCTV un contrôle fiable de leurs services vidéo à tout moment. » commente Mathieu Planche, Directeur général adjoint de Witbe. « Notre solution de monitoring leur offre les outils nécessaires pour réagir en temps réel, minimiser les interruptions et maximiser la satisfaction de leurs abonnés. »

MSCTV utilise également la technologie de zapping automatisé de Witbe pour surveiller la disponibilité en direct de toutes ses chaînes linéaires. Grâce à des alertes instantanées en cas de problème, les équipes opérationnelles peuvent intervenir avant même que les téléspectateurs ne perçoivent une interruption. Les indicateurs clés de performance (KPI) et alertes sont affichés en temps réel sur le Virtual NOC. Ces données sont centralisées dans la plateforme Smartgate de Witbe, permettant une analyse approfondie par types d'appareils, régions ou versions logicielles.

Pour plus d'informations sur les technologies de Witbe, rendez-vous sur Witbe.net.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net