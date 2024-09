12/09/2024 - 07:30

Paris, le 12 septembre 2024, Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, est heureux d'annoncer le renforcement de son partenariat avec Bouygues Telecom pour améliorer les moyens de validation des produits et services vidéo de l'opérateur et ainsi délivrer une qualité d'expérience maximale à ses clients.

En intégrant à ses plateformes de test la nouvelle technologie WitboxPlus de Witbe, Bouygues Telecom enrichit encore ses moyens de validation des décodeurs STB (set-top box) et applications OTT (Smart TV & Dongles HDMI) avant leur déploiement chez ses clients.

Les WitboxPlus permettent à Bouygues Telecom de relever plusieurs défis majeurs, notamment le développement rapide de nouveaux scénarios de test, l'automatisation de tests complexes, la réduction des coûts de maintenance des scénarios grâce aux nouveaux algorithmes de navigation automatisés avec de l'intelligence artificielle (IA), la capacité à tester les fonctionnalités 4K et une exploitation plus efficace des résultats grâce aux nouveaux rapports Smartgate, la plateforme d'observabilité de Witbe. Les nouveaux robots permettent de lancer des tests impossibles à réaliser manuellement, comme des centaines de milliers de zappings, des tests de redémarrage multiples des STBs et la détection des incidents vidéo qui interviennent après plusieurs heures de visionnage.

"La technologie Witbe nous permet de détecter les incidents en laboratoire avant leur apparition en production nous permettant d'optimiser nos temps de commercialisation et d'assurer la meilleure qualité d'expérience possible à nos clients," déclare Loubna Hamdoun, Responsable du département d'Intégration et Validation des produits et services du fixe chez Bouygues Telecom.

"Nous sommes ravis de continuer notre partenariat avec Bouygues Telecom et de contribuer à leur succès en offrant des solutions clés en main de test et de surveillance de qualité d'expérience vidéo de pointe. Notre mission est de garantir que les opérateurs comme Bouygues Telecom puissent offrir une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à des outils fiables et innovants," déclare Marie-Véronique Lacaze, Présidente-Directrice générale de Witbe.

A propos de Bouygues Telecom

Filiale du groupe Bouygues, Bouygues Telecom est un opérateur global français de communications et de services numériques, qui réalise?un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros par an, compte 10 500 collaborateurs et 519 boutiques en France. Créé en 1994, Bouygues Telecom s'engage à fournir à ses clients particuliers, entreprises et administrations publiques des services de communication fixe et mobile, ainsi que des services d'internet très haut débit sécurisés, innovants et de qualité, en développant constamment son réseau et l'expérience utilisateur. 23,9 millions de clients Mobile et 5 millions de clients fixe font confiance à Bouygues Telecom, opérateur n°1 des connexions Wifi et internet Fixe selon Nperf, et n°2 sur le mobile selon l'ARCEP, en 2023. Son réseau 4G couvre aujourd'hui 99% de la population et son réseau 5G près de 17 000 communes et plus de 81% de la population. Bouygues Telecom Entreprises accompagne près de 100?000 clients dont 70% du CAC 40 dans l'adoption des nouveaux usages collaboratifs, la migration vers le Cloud et la transformation de leurs infrastructures numériques. ?Engagé dans la réduction de ses émissions carbone, Bouygues Telecom ambitionne d'atteindre -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 d'ici 2027, des objectifs approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

#OnEstFaitPourEtreEnsemble

Pour suivre l'actualité de Bouygues Telecom?: www.corporate.bouyguestelecom.fr , sur X?: @ByTel_Corporate

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Par la suite, le développement d'algorithmes, l'insertion d‘intelligence artificielle et la mise en place de templates dans le logiciel Workbench permet aux équipes de scripts de tests de travailler 10 fois plus vite et parfois même ne pas avoir à mettre à jour les tests même en cas de modifications de UI. Simplifier la technologie pour faciliter l'utilisation et accroitre la productivité et la collaboration entre les équipes, tels étaient les mots d'ordre de 2023. L'arrivée de l'Ad Monitoring vient compléter l'offre de Witbe en 2024 accompagnée de nombreux avancements visant à donner plus d'indépendance aux utilisateurs des technologies Witbe.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

