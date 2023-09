26/09/2023 - 17:45

Résultats semestriels 2023

Progression de +16%1 du chiffre d'affaires semestriel

Marge brute de 9,1 M€ représentant 89,2% du chiffre d'affaires semestriel

EBITDA du 1er semestre 2023 positif à 0,4 M€

Perspectives 2023

Poursuite de la stratégie de déploiement de robots Witbe sur le marché du monitoring des services vidéo, dans un environnement de marché plus difficile

Objectifs 2023 : 30 M€ de chiffre d'affaires et 5 M€ d'EBITDA

Paris, le 26 septembre 2023 – 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo publie ses résultats semestriels 2023 (au 30 juin 2023), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 septembre 2023.

Données consolidées en M€

Normes françaises – Non auditées S1 2022

(6 mois) S1 2023

(6 mois) 2022

(12 mois) Chiffre d'affaires consolidé 9,435 10,431 26,083 Chiffre d'affaires retraité[1] 8,850 10,232 24,847 Marge brute[2] 8,210 9,123 20,036 Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires retraité) 92,8% 89,2% 80,6% Charges de personnel 7,336 7 923 16,613 Autres charges externes 2,340 3 194 5,433 EBITDA[3] 1,293 0,433 3,038 Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires retraité) 14,6% 4,2% 12,2% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,346 1,639 3,034 Résultat d'exploitation -0,052 -1,206 0,003 Résultat financier 0,067 -0,086 0,754 Résultat net 0,015 -1,297 0,753

Croissance semestrielle de +11%, dont +57% sur la zone Amériques

Au 1er semestre 2023, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,4 M€, en progression de +11% par rapport au 1er semestre 2022.

Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques spécifiques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox, le chiffre d'affaires semestriel 2023 s'est établi à 10,2 M€, en progression comparable de +16% (+17% à taux de change constants).

Tirant parti de la stratégie de déploiement massif des robots Witbe destinés au marché du monitoring de la qualité des services vidéo, et notamment les deux nouveaux modèles Witbox+ et WitboxNet commercialisés en 2022, la zone Amériques réalise une nouvelle croissance semestrielle très soutenue de +57%, après une année 2022 exceptionnelle (+73% de croissance sur cette zone).

Progression de +87% des ventes Cloud au 1er semestre 2023, ARR de 4,3 M€ à fin juin 2023

Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnement en mode SaaS) a crû de +87%, dont +218% pour la seule zone Amériques.

Au 30 juin 2023, l'ARR (Annual Recurring Revenue), représentant la valeur annuelle récurrente des contrats Cloud signés, s'établissait à 4,3 M€ (vs. 4,1 M€ au 31 décembre 2022).

En intégrant les services de maintenance, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe a augmenté de +10% sur la période à 4,0 M€, totalisant 38% du chiffre d'affaires semestriel (contre 29% sur l'ensemble de l'exercice 2022).

Progression de +11% de la marge brute à 89,2% du chiffre d'affaires

Neutralisée des facturations à marge nulle de composants électroniques aux sous-traitant asiatiques, la marge brute[2] s'est inscrite en progression de +11% à 9,1 M€, soit 89,2% de taux de marge brute au 1er semestre 2023, contre 92,8% un an plus tôt sur la même période et 80,6% sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Dans le sillage du 2nd semestre 2022, Witbe poursuit en 2023 sa stratégie de déploiement massif de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo (déploiement de contrats à forts volumes avec de grands fournisseurs de services vidéo, montée en puissance des capacités de production du Witbe Cloud, évolution du mix-produits), ce qui pénalise mécaniquement son taux de marge brute à court terme.

EBITDA semestriel de 0,4 M€, soit une marge d'EBITDA de 4,2%

Les charges d'exploitation ont progressé +15%, accompagnant la croissance de l'activité.

Les frais de personnel ont progressé à un rythme de +8% au 1er semestre (+8% à taux de change constants), hausse avant tout liée aux coûts de restructuration des équipes opérations en France et à la progression des effectifs aux Etats-Unis. Une partie des charges liées aux ressources humaines est comptabilisée dans les charges externes (coût des VIE et charges de sous-traitance pour le développement en Asie et au Moyen-Orient). À mi-2023, Witbe comptait 146 collaborateurs (hors VIE), contre 138 à fin 2022.

Les charges externes se sont accrues de +36% au cours du semestre, dans le sillage de l'exercice 2022 (+59%), sous l'effet principalement :

de la hausse des charges locatives consécutive à l'extension de bureaux existants et l'ouverture en 2022 des bureaux de Lisbonne (Portugal), Phoenix et San Francisco (Etats-Unis), Paris (France) et Singapour, dont certains bénéficiaient de conditions particulières (franchise de loyers) sur les premiers mois ;

de l'impact de charges liées aux ressources humaines mais comptabilisées dans les charges externes (lire ci-avant) ;

des frais de déplacements et de voyages ;

de la poursuite des investissements en matière de publicité et marketing, avec notamment la présence de Witbe à de nombreux salons professionnels (Broadcast Asia (Singapour), Angacom (Cologne), Mobile World Congress (Barcelone), NAB (Las Vegas)).

L'EBITDA s'est élevé à 0,4 M€ en 2022, représentant une marge d'EBITDA de 4,2%.

Les dotations nettes aux amortissements sont en hausse à 1,6 M€ (vs. 1,3 M€ au 1er semestre 2022), reflétant l'accroissement des investissements R&D (production immobilisée) en 2021 et 2022, consacrés au développement des robots de la gamme Witbox.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,1 M€, le résultat net part du groupe ressort à -1,3 M€.

Situation bilancielle au 30 juin 2023

Witbe a dégagé un cash-flow d'exploitation de -2,3 M€ au 1er semestre 2023, intégrant une variation du besoin en fonds de roulement de -1,9 M€.

Les flux d'investissements se sont élevés à -1,7 M€ (contre -2,0 M€ au 1er semestre 2022), principalement consacrés à la politique d'innovation produits.

Les flux de financement s'établissent à +2,0 M€, constitués de nouveaux emprunts bancaires à hauteur de 2,5 M€ et de remboursements de dettes financières à hauteur de 0,5 M€ sur le semestre.

La variation de trésorerie est de -2,0 M€ au 1er semestre 2023.

Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible s'élevait à 0,8 M€ pour des dettes financières de 5,3 M€, dont 2,6 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France. Pour rappel, comme chaque année, le CIR relatif au dernier exercice (1,2 M€ au titre de 2022) est perçu au 2nd semestre.

Les stocks sont maîtrisés à fin juin 2023 à 1,7 M€ (vs. 1,9 M€ à fin 2022). Les créances clients sont en légère augmentation à 5,1 M€ sous l'effet d'un allongement généralisé des délais de règlement, situation qui s'est progressivement résorbée pendant l'été.

Données consolidées en M€

Normes françaises - Non auditées 12/22 06/23 Données consolidées en M€

Normes françaises - Non auditées 12/22 06/23 Actif immobilisé 10,156 10,233 Capitaux propres 7,254 6,383 dont R&D activée nette 8,462 8,848 Dettes fournisseurs 1,033 1,335 Stocks et encours 1,852 1,748 Emprunts et dettes financières 3,295 5,277 Créances clients 4,305 5,095 Autres passifs 12,126 8,929 Autres actifs circulants 4,572 4,089 dont produits constatés d'avance 8,305 6,302 Trésorerie disponible 2,823 0,760 TOTAL ACTIF 23,708 21,924 TOTAL PASSIF 23,708 21,924

Perspectives & objectifs 2023

Dans une année 2023 marquée par un environnement de marché plus difficile, Witbe poursuit sa stratégie de déploiement massif de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo. En parallèle, le groupe réorganise ses services opérations, afin de produire de manière toujours plus rapide et industrielle et maximiser la satisfaction de ses clients.

Malgré un climat économique général délétère, la société se donne toujours pour objectifs financiers annuels de réaliser un chiffre d'affaires de 30 M€ et un EBITDA de 5 M€.

Agenda financier

Date Publication 23 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] Le chiffre d'affaires retraité exclut les facturations aux sous-traitants asiatiques des composants électroniques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox. Ces facturations à marge nulle se sont élevées à 199 K€ au 1er semestre 2023, 585 K€ au 1er semestre 2022 et 1 236 K€ en 2022.

[2] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés. Comme pour le chiffre d'affaires retraité, les achats consommés sont également retraités du montant des composants électroniques Witbe revendus par les sous-traitants asiatiques à la société.

[3] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions.