18/04/2023 - 18:00

Résultats annuels 2022

Croissance dynamique du chiffre d'affaires : +30%[1]

Marge brute en progression de +21% - Marge d'EBITDA : 12,2%

Génération de trésorerie : +5,3 M€ de cash-flow d'exploitation

Perspectives 2023

Accélération de la stratégie de déploiement des robots Witbe sur le marché mondial du monitoring des services vidéo

Objectifs 2023 : 30 M€ de chiffre d'affaires et 5 M€ d'EBITDA

Paris, le 18 avril 2023 – 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo publie ses résultats annuels 2022 (exercice clos le 31 décembre 2022), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 18 avril 2023. Les procédures d'audit sont en cours de finalisation.

Données consolidées en M€

Normes françaises 2021

(12 mois) 2022

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires consolidé 19,131 26,083 +36% Chiffre d'affaires retraité[1] 19,077 24,847 +30% Marge brute[2] 16,546 20,036 +21% Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires retraité) 86,5% 80,6% Charges d'exploitation 17,689 22,046 +24% dont Charges de personnel 14,265 16,613 +16% dont Autres charges externes 3,424 5,433 +59% EBITDA[3] 4,162 3,038 -27% Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires retraité) 21,8% 12,2% Dotations nettes aux amortissements et provisions 2,359 3,034 Résultat d'exploitation 1,803 0,003 Résultat financier 0,177 0,754 Résultat net 2,114 0,753 -64% Marge nette (en %) 11,1% 3,0%

Croissance annuelle de +30%, dont +73% sur la zone Amériques

En 2022, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26,1 M€, en progression soutenue de +36%. À taux de change constants, la croissance annuelle s'est établie à +29%.

Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques spécifiques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox[1], le chiffre d'affaires s'est établi à 24,8 M€, en progression comparable de +30% (+23% à taux de change constants).

Ce niveau d'activité record est le fruit du succès de la gamme Witbox et ses deux nouveaux modèles Witbox+ et WitboxNet commercialisés en 2022, et du développement dynamique de l'offre Witbe Cloud (abonnement en mode SaaS) qui a bondi de +81% en 2022, dont +139% sur la zone Amériques.

En 2022, Witbe a également pris la décision stratégique de concentrer l'ensemble des forces de l'entreprise sur le marché de la qualité des services vidéo, du test et validation au monitoring proactif. Cette décision a conduit la société à se désengager progressivement de ses activités de monitoring IT, tout en honorant ses engagements vis-à-vis de ses clients historiques. L'incidence sur l'activité a ainsi été maîtrisée et limitée.

Le chiffre d'affaires récurrent de Witbe a augmenté de +34% en 2022 à 7,6 M€, totalisant 29% du chiffre d'affaires annuel (30% en 2021). Le groupe continue de viser à moyen terme un niveau cible de 50% de chiffre d'affaires récurrent.

Conformément aux ambitions du groupe, la zone Amériques (Amérique du Nord principalement) a enregistré un chiffre d'affaires annuel en forte progression de +73% (+54% à taux de change constants), devenant la 1ère zone d'activité du groupe avec 50% du chiffre d'affaires consolidé (vs. 40% en 2021). En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), les ventes sont en légère croissance de +1%, mais avec une progression de +50% des ventes de Cloud sur cette zone. L'Asie a vu ses ventes progresser de +43% en 2022 (évolution neutralisée des facturations de composants électroniques).

Progression de +21% de la marge brute à 80,6% du chiffre d'affaires

Neutralisée des facturations à marge nulle de composants électroniques aux sous-traitant asiatiques, la marge brute s'est inscrite en progression de +21%.

Fort d'une gamme de Witbox désormais complète, Witbe a pu accélérer en 2022 sa stratégie de déploiement massif de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo. Cette stratégie a pesé sur le taux de marge brute qui s'est établi à 80,6% contre 86,5% en 2021, sous l'effet cumulé de plusieurs facteurs :

Signature de contrats à forts volumes : à l'image du contrat majeur de monitoring vidéo pour le compte de l'un des plus gros câblo-opérateurs américains, Witbe a fait le choix en 2022 de conclure d'importants contrats avec de grands fournisseurs de services vidéo, conduisant au déploiement massif de plusieurs centaines de robots de la gamme Witbox. S'ils ont permis à Witbe d'accroître fortement ses parts de marché, principalement sur le territoire américain, ces contrats ont eu une contribution moindre à la marge du groupe. Les robots déployés disposants de fonctions logicielles optionnelles activables à distance, Witbe dispose d'un potentiel important d'upselling de logiciels au cours des prochaines années sur cette base installée de robots ;

Montée en volume des capacités de production du Witbe Cloud : afin d'accompagner la montée en puissance de l'infrastructure Witbe Cloud et l'essor des ventes en mode SaaS (Software as a Service), Witbe a massivement investi dans ses capacités Cloud afin de supporter toute l'intelligence centrale nécessaire aux Witbox mais aussi pour ouvrir de nouveaux points de présence (PoP) vidéo Witbe. La société a ainsi déployé des infrastructures Cloud dans plus de 30 villes à travers le monde en 2022. Plusieurs de ces PoPs ont été dotés de multiples devices (SmartTV, iPhone, Android, STB, Tablettes, etc.) afin de permettre le contrôle de qualité vidéo à distance pour les plus grands acteurs du marché. Ces investissements ont représenté des coûts non récurrents de plusieurs centaines de milliers d'euros, portés directement sur la marge brute en 2022 ;

Evolution du mix-activités : toujours dans le cadre de sa stratégie de déploiement massif de ses équipements, Witbe a accéléré ses ventes de robots dédiés au « Remote Control Access » (contrôle à distance), marché sur lequel les Witbox sont commercialisées avec moins de logiciel intégré, et donc avec des niveaux de marge inférieurs. Grâce aux fonctions logicielles optionnelles activables à distance, Witbe dispose également d'un potentiel d'upselling au cours des prochaines années sur ce marché.

EBITDA de 3,0 M€, soit une marge d'EBITDA de 12,2%

Les charges d'exploitation ont progressé +24%, accompagnant la croissance de l'activité.

Les frais de personnel ont progressé à un rythme de +16% sur l'exercice (+11% à taux de change constant). Cette augmentation est avant tout liée à la progression des effectifs aux Etats-Unis et aux commissions commerciales au titre du précédent exercice. Il convient de souligner qu'une partie des charges liées aux ressources humaines a été comptabilisée dans les charges externes (coût des VIE et charges de sous-traitance pour le développement en Asie et au Moyen-Orient). À fin 2022, Witbe comptait 138 collaborateurs (hors VIE), contre 137 à fin 2021.

Les charges externes se sont accrues de +59% au cours de l'exercice, une évolution semblable à celle déjà constatée au 1er semestre (+65%). Outre le coût des VIE et des charges de sous-traitance, cette hausse est le reflet de :

l'accroissement des charges locatives avec l'ouverture en 2022 des bureaux de Lisbonne (Portugal), Phoenix et San Francisco (Etats-Unis), Paris (France) et Singapour, et l'extension de bureaux existants ;

l'augmentation des frais de déplacements et de voyages, après une année 2021 marquée par les conséquences de la pandémie, mais qui s'inscrivent néanmoins à un niveau moindre qu'avant le Covid-19 ;

une normalisation des dépenses en matière de publicité et marketing, avec la réouverture de nombreux salons professionnels.

L'EBITDA s'est ainsi élevé à 3,0 M€ en 2022, à comparer à 4,2 M€ en 2021 et 0,1 M€ en 2020, représentant une marge d'EBITDA de 12,2%.

Les dotations nettes aux amortissements sont en hausse à 3,0 M€, contre 2,4 M€ un an plus tôt, reflétant l'accroissement des investissements R&D 2021 et 2022 (en production immobilisée) consacrés au développement des nouveaux robots de la gamme Witbox.

Après comptabilisation d'un résultat financier de 0,8 M€ intégrant des gains de change sur la parité euro/dollar, le résultat net part du groupe ressort à 0,8 M€, soit une marge nette de 3,0%.

Situation bilancielle au 31 décembre 2022

La structure financière de Witbe s'est renforcée au cours de l'exercice 2022 marqué par le renforcement de la trésorerie disponible et des capitaux propres, et une diminution de l'endettement financier.

Witbe a dégagé un cash-flow d'exploitation de +5,3 M€ en 2022, en progression de +15% par rapport à 2021.

Les flux d'investissements se sont élevés à -4,1 M€ (contre -4,0 M€ en 2021), consacrés à la politique d'innovation produits et à l'ouverture des nouveaux bureaux.

Les flux de financement sont négatifs à hauteur de -1,1 M€, constitués des remboursements nets d'emprunts réalisés sur l'exercice et de l'annulation du Paycheck Protection Program (PPP) aux Etats-Unis et sa conversion en subventions publiques en mars 2022.

La variation de trésorerie est ainsi positive de +0,1 M€ sur l'exercice. Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible s'élevait à 2,8 M€ pour des dettes financières diminuées de -1,0 M€ et ainsi ramenées à 3,3 M€. Elles sont constituées pour l'essentiel du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France pour 3,1 M€.

Les stocks au 31 décembre 2022 sont inférieurs de 1 M€ à leur niveau à mi-exercice 2022 (1,9 M€ à fin 2022 contre 2,9 M€ au 30 juin 2022). Les créances clients ont continué d'être optimisées au 2nd semestre, pour s'établir à 4,3 M€ en fin d'année (vs. 5,3 M€ fin juin 2022 et 8,1 M€ fin 2021).

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/21 12/22 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/21 12/22 Actif immobilisé 9,047 10,156 Capitaux propres 6,045 7,254 dont R&D activée nette 8,109 8,462 Dettes fournisseurs 0,988 1,033 Stocks et encours 0,874 1,852 Emprunts et dettes financières 4,303 3,295 Créances clients 8,129 4,305 Autres passifs 15,074 12,126 Autres actifs circulants 5,694 4,572 dont produits constatés d'avance 8,078 8,305 Trésorerie disponible 2,666 2,823 TOTAL ACTIF 26,410 23,708 TOTAL PASSIF 26,410 23,708

Perspectives

Malgré un contexte économique incertain en 2023, le groupe est confiant sur la poursuite d'un rythme de développement soutenu en 2023.

À l'image de l'an dernier, Witbe réalise un bon début d'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires déjà réalisé ou à comptabiliser sur l'exercice qui s'élève d'ores et déjà à 10,2 M€ (chiffre arrêté à mi-avril 2023). Pour rappel, au 31 décembre 2022, l'ARR (Annual Recurring Revenue), valeur annuelle récurrente des contrats Cloud signés, s'établissait à 4,1 M€.

Witbe poursuit ses efforts de développement sur ses produits, afin de conserver son avance technologique sur son marché du monitoring des services vidéo, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et évolutions prévues en 2023. En parallèle, le groupe réorganise ses services opérations, afin de produire de manière toujours plus rapide et industrielle et maximiser la satisfaction de ses clients.

Dans cette optique, le groupe a également profité du salon NAB Show à Las Vegas ce week-end, pour annoncer un nouvel algorithme de navigation automatique dans les menus de STB (set-top-box), basé sur de nouvelles techniques de machine learning, et permettant de réduire drastiquement les temps de développement et de maintenance des scénarios.

Objectifs 2023

Avec l'accélération de sa stratégie de déploiement massif de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo, Witbe se fixe de franchir une nouvelle étape de son développement, matérialisée par des objectifs financiers ambitieux : réaliser un chiffre d'affaires de 30 M€ et un EBITDA de 5 M€.

Éligibilité des actions Witbe au dispositif PEA PME-ETI

Witbe confirme respecter les critères d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) et au PEA PME-ETI précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier.

En conséquence, les actions Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA et des PEA PME-ETI, pour les titulaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Agenda financier

Date Publication 25 juillet 2023 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 19 septembre 2023 Résultats semestriels 2023 23 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] Le chiffre d'affaires retraité exclut les facturations aux sous-traitants asiatiques des composants électroniques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox. Ces facturations à marge nulle se sont élevées à 1 236 K€ en 2022 et 54 K€ en 2021.

[2] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés. Comme pour le chiffre d'affaires retraité, les achats consommés sont également retraités du montant des composants électroniques Witbe revendus par les sous-traitants asiatiques à la société.

[3] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions.