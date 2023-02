01/02/2023 - 18:30

Ouverture le 2 février 2023 du nouveau siège asiatique de Witbe à Singapour, extension des capacités du réseau Cloud, 3ème région du réseau dédié Witbe

Paris, le 1er février 2023 – 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, renforce sa présence dans la région Asie - Pacifique avec l'ouverture de son nouvel espace à Singapour, et étend les capacités de son réseau Cloud. Les nouveaux bureaux seront officiellement inaugurés le 2 février, en présence de sa présidente, Marie-Véronique Lacaze, de Jean-Michel Planche, Vice-Président et Co-Fondateur et de Paul Rolland, Directeur technique.

La région Asie - Pacifique (APAC) représente l'un des plus grands marchés mondiaux du streaming vidéo. Witbe, leader sur le marché du test et du monitoring des services vidéo sur de vrais devices, est présent en Asie depuis 2006. Ce nouveau bureau de Singapour, qui constitue le nouveau siège de Witbe pour l'ensemble de la région APAC, témoigne à la fois de la volonté du Groupe de renforcer sa relation de proximité avec les clients locaux mais surtout de ses fortes ambitions de développement sur le marché asiatique du streaming vidéo.

Witbe apporte également une réponse à la demande croissante en Asie pour ses logiciels de monitoring de services vidéo en ouvrant son 3ème POP (Point Of Presence - Point de présence) du réseau Witbe Cloud, après l'Europe et la zone Amériques. Witbe Cloud fonctionne avec son propre AS15436 (Autonomous System), ce qui permet de délivrer des services Cloud de la meilleure qualité possible. Singapour rejoint ainsi la liste des 45 villes dans le monde dans lesquelles Witbe héberge sa technologie de robots de monitoring connectés à de vrais devices physiques (set top box, smartphone, Smart TV, etc).

" Witbe a investi très tôt en Asie et nous sommes aujourd'hui heureux de pouvoir accroître nos capacités pour les fournisseurs de services et de contenus vidéo de cette région grâce à ce nouveau siège. Notre équipe locale et moi-même sommes impatients de présenter nos nouveaux produits à nos clients de la région ! " déclare Marie-Véronique Lacaze, Présidente de Witbe.

Singapour est la 12ème implantation de Witbe à travers le monde et intègre actuellement des équipes dédiées au développement commercial, des managers relation client, des ingénieurs avant-vente et des équipes de service après-vente.

Witbe sera présent au salon Asia Tech x Singapore en juin 2023.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net