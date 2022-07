27/07/2022 - 18:10

Progression de +38% du chiffre d'affaires récurrent, porté par le développement du Cloud en hausse de +66%

Croissance de +29% de la zone Amériques

Solides perspectives pour 2022 : 18,1 M€ de chiffre d'affaires déjà réalisé ou à comptabiliser sur 2022

Paris, le 27 juillet 2022 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth-FR0013143872-ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie son chiffre d'affaires semestriel (au 30 juin) au titre de l'exercice 2022.

Données consolidées non auditées

en M€ - Normes françaises 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 9,4 7,7 +23% +18% dont EMEA 4,9 4,6 +8% +7% dont Amériques 3,7 2,9 +29% +16% dont Asie 0,8 0,2 +337% +337%

À l'issue du 1er semestre 2022, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,4 M€, en progression dynamique de +23%. À taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est établie à +18%.

Comme attendu, Witbe a parfaitement engagé son exercice 2022, surfant sur le succès des deux nouveaux modèles de Witbox commercialisés depuis début 2022, la Witbox+ et la WitboxNet. Associées à la dernière version du logiciel Remote Eye Controller (REC), elles offrent aux opérateurs et fournisseurs de services vidéo OTT (Over-The-Top) la solution de test et de monitoring vidéo la plus complète et évolutive du marché.

La résurgence de la pandémie, notamment en Chine au 2ème trimestre, a eu un impact sur les livraisons qui est resté largement limité, grâce à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en Asie et en Europe, réalisée par le groupe tout au long de l'année 2021 et sur le début de 2022. Des retards mineurs ont ainsi été constatés sur certains projets, entraînant la livraison au 3ème trimestre de commandes initialement prévues au 1er semestre. Ces retards n'ont cependant pas eu d'impact sur les marges de Witbe ou sur les objectifs de l'année.

Chiffre d'affaires récurrent en progression de +38%, porté par le Cloud

L'évolution du modèle de vente de Witbe s'est poursuivie au cours du 1er semestre 2022, portée par le développement de l'offre Witbe Cloud. Les ventes du Cloud, modèle particulièrement apprécié outre-Atlantique, ont ainsi progressé de +66% au cours de la période.

En intégrant les services de maintenance, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est accru de +38% au 1er semestre 2022 à 3,6 M€ (contre 2,6 M€ au 1er semestre 2021). À mi-exercice, il représente 38% du chiffre d'affaires semestriel (contre 30% sur l'ensemble de l'année 2021). Witbe réitère son ambition d'un niveau cible de 50% de chiffre d'affaires récurrent à moyen terme.

Croissance soutenue en Amériques, bonne progression de l'Asie

Sur le plan géographique, la zone Amériques a enregistré une croissance soutenue, portée par le développement commercial aux États-Unis, avec notamment le contrat historique remporté en début d'année auprès de l'un des plus gros câblo-opérateurs américains pour la supervision de ses services vidéo (à noter que seuls 25% de ce contrat ont été comptabilisés au 1er semestre 2022, sur un montant total de 4,0 M€). Le chiffre d'affaires s'est ainsi établi à 3,7 M€, en croissance de +29% (+16% à dollar constant). La zone représente 40% du chiffre d'affaires semestriel (vs. 40% sur l'ensemble de l'exercice 2021). Compte tenu des commandes fermes déjà signées pour 2022, la zone Amériques devrait atteindre ses objectifs et totaliser plus de 50% du chiffre d'affaires prévisionnel du groupe dès cette année.

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires de Witbe s'est élevé à 4,9 M€ au 1er semestre 2022, en progression de +8% (+7% à taux de change constants). Cette zone représente 52% de l'activité de Witbe à mi-année.

Enfin, dans le sillage du 2nd semestre 2021, l'Asie a continué d'enregistrer une activité dynamique, portée par le renforcement des équipes du bureau de Singapour au 2nd semestre 2021. Le chiffre d'affaires semestriel 2022 s'est établi à 0,8 M€, multiplié par 4 par rapport au 1er semestre 2021. Witbe est particulièrement confiant quant à l'accélération de son développement en Asie au cours des prochaines années.

Un 2nd semestre 2022 déjà bien engagé

L'année 2022 a parfaitement débuté, tant au niveau R&D et développement produits, que commercial.

D'un point de vue produits, le groupe est porté par le succès de la gamme Witbox, de la nouvelle version web du logiciel Remote Eye Controller, la plus importante mise à jour de ce produit depuis 2012, et du portail d'analyse de KPIs (Key Performance Indicators) Smartgate, récemment sélectionné pour les Awards du prochain salon IBC, dans la catégorie Best data & analytics innovation (plus d'informations).

D'un point de vue commercial, l'activité est extrêmement dynamique sur l'ensemble des zones géographiques, en particulier outre-Atlantique. À fin juillet, le chiffre d'affaires réalisé ou à comptabiliser sur 2022 s'établit désormais à 18,1 M€, contre 11,3 M€ sur la même période en 2021. Ce chiffre est au delà des projections du groupe, et permet à Witbe de viser une année 2022 record, sous le signe d'une nouvelle année de croissance soutenue de son activité.

Agenda financier 2022

Date Publication 22 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 26 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Depuis plus de vingt ans, Witbe est leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE) et des tests automatisés des services numériques.

Witbe développe des robots (logiciels et hardware) dédiés aux opérateurs et câblo-opérateurs, diffuseurs et fournisseurs de contenus OTT, afin de superviser la Qualité d'Expérience utilisateur de leurs clients. Witbe bénéficie d'un positionnement unique sur le marché, en étant en mesure de tester tout type de service numérique vidéo, sur tout type d'équipement (PC, smartphone, STB, Smart TV), et via n'importe quel réseau (fibre, 5G, OTT).

En juin 2022, grâce à la révolutionnaire Witbox et à une nouvelle version du Remote Eye Controller, Witbe a mis à jour sa technologie de contrôle à distance pour la rendre disponible sur n'importe quel device (PC, web ou mobile).

Witbe compte plus de 300 clients, incluant Comcast, Cox, Verizon, YouTube ou Hulu, dans plus de 50 pays.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872-Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net