21/04/2022 - 18:10

Résultats annuels 2021 records

> Progression soutenue du chiffre d'affaires : +33% de croissance

> Marge d'EBITDA annuel record : 21,8%

> 2,1 M€ de résultat net, soit 11,5% de marge nette

Perspectives 2022

> Sortie de nouvelles Witbox pour accompagner les besoins du marché

> Poursuite de la stratégie de croissance, notamment en Amérique du Nord

> Le programme Orion, visant à faire changer d'envergure le groupe, donne sa pleine mesure

> Un contrat record de plus de 4 M€ en début d'année

Paris, le 21 avril 2022 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie ses résultats annuels 2021 (exercice clos le 31 décembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 21 avril 2022. Les procédures d'audit sont en cours.

Données consolidées en M€

Normes françaises 2019

(12 mois) 2020

(12 mois) 2021

(12 mois) Chiffre d'affaires 19,063 14,379 19,131 Marge brute1 16,665 12,451 16,546 Taux de marge brute (en %) 87,4% 86,6% 86,5% Charges de personnel 12,255 12,860 14,265 Autres charges externes 5,359 3,355 3,424 EBITDA2 3,191 0,138 4,162 Marge d'EBITDA (en %) 16,7% 1,0% 21,8% Dotations nettes aux amortissements et provisions 2,185 1,954 2,359 Résultat d'exploitation -1,006 -1,816 1,803 Résultat net 0,663 -2,821 2,114 Marge nette (en %) 3,5% n.a. 11,5%

1 Marge brute : Chiffre d'affaires - achats consommés

2 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

Rebond de la zone Amériques (+60%) et poursuite d'un développement solide en EMEA (+21%) en 2021

A l'issue de l'exercice 2021, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 M€, en croissance dynamique, exclusivement organique, de +33% (+33% à taux de change constants), renouant avec son niveau d'activité établi avant la pandémie.

L'ensemble des zones géographiques a contribué à cette performance. La zone Amériques a enregistré une croissance annuelle de +60% (+58% à taux de change constants), confirmant son rebond après un 2nd semestre 2020 qui avait été particulièrement impacté par la crise. En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Witbe a poursuivi son développement à un rythme soutenu en 2021, en croissance de +21% par rapport à 2020. Seule l'Asie est restée stable en 2021 (-1%), mais en renouant avec une forte croissance au 2nd semestre (+78%).

Au cours de l'exercice écoulé, Witbe a poursuivi le développement de son offre Witbe Cloud (cloud en mode abonnement SaaS) dont le chiffre d'affaires a été multiplié par x2,7 par rapport à 2020. En intégrant les prestations de maintenance, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est accru de +27% en 2021 à 5,7 M€ (contre 4,4 M€ en 2020). Il représentait 30% du chiffre d'affaires en 2021, se rapprochant progressivement du niveau cible visé à terme par Witbe (50%).

Marge d'EBITDA annuel record à 21,8%

La marge brute s'est maintenue à un niveau élevé de 86,5%, stable par rapport à 2021 et non impactée par l'évolution du modèle de vente.

Tout au long de l'année 2021, Witbe a recueilli le plein effet des mesures d'optimisation de la structure de coûts et d'agilité de l'organisation initiées dans le cadre de l'opération ORION, mise en oeuvre en 2020.

Les charges de personnel ont été maîtrisées (+11%), avec des embauches principalement dédiées à l'accompagnement des grands projets internationaux en Europe et Amérique du Nord, et au renforcement des équipes des bureaux de San Francisco et de Singapour en fin d'année. À fin 2021, Witbe comptait 137 collaborateurs, contre 124 un an plus tôt.

Les charges externes sont demeurées stables (+2%) par rapport à 2020, sous l'effet de l'automatisation de processus internes dans le cadre de l'opération ORION. A l'issue de l'exercice, elles s'inscrivent 36% en deçà de leur niveau de 2019 (3,4 M€ vs. 5,4 M€ en 2019), témoignant du succès des actions d'optimisations entreprises depuis deux ans.

La forte croissance de l'activité (+33%) et la parfaite maîtrise des charges d'exploitation (+8%) ont conduit à l'enregistrement d'un EBITDA annuel de 4,2 M€, en progression de +4,0 M€ sur l'exercice. La marge d'EBITDA annuel s'est établie au niveau record de 21,8% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en hausse de +21% reflétant la politique d'investissement R&D de Witbe, le résultat d'exploitation ressort à 1,89 M€, en amélioration de +3,6 M€.

Le résultat net ressort à 2,1 M€, extériorisant une marge nette élevée de 11,5%.

Situation bilancielle au 31 décembre 2021

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/20 12/21 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/20 12/21 Actif immobilisé 7,612 9,047 Capitaux propres 3,514 6,045 dont R&D activée nette 6.907 8,109 Dettes fournisseurs 0,673 0,988 Stocks et encours 0,688 0,874 Emprunts et dettes financières 4,895 4,303 Créances clients 6,024 8,129 Autres passifs 11,438 15,074 Autres actifs circulants 3,584 5,694 dont produits constatés d'avance 6,819 8,078 Trésorerie disponible 2,611 2,666 TOTAL ACTIF 20,520 26,410 TOTAL PASSIF 20,520 26,410

La structure financière de Witbe s'est encore renforcée au cours de l'exercice.

Witbe a dégagé un cash-flow d'exploitation de +4,6 M€ au cours de l'exercice 2021, doublé par rapport à 2020 (2,2 M€).

Illustrant la politique de R&D, les flux d'investissements se sont élevés à -4,0 M€, en augmentation de 1,3 M€ d'une année sur l'autre (-2,7 M€ en 2020). En 2021, les investissements ont été avant tout consacrés à la plateforme Cloud et aux innovations produits, et ont conduit à l'extension, en début d'année 2022, de la gamme Witbox (lire ci-dessous).

Les flux de financement sont négatifs à hauteur de -0,7 M€, témoignant du désendettement financier sur la période (1,0 M€ de remboursements d'emprunts et 0,4 M€ d'émission de nouveaux emprunts).

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 2,7 M€ pour des dettes financières ramenées à 4,3 M€. Elles sont constituées pour 3,9 M€ de prêts garantis (3,5 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France et 0,4 M€ au titre du Paycheck Protection Program (PPP) aux Etats-Unis).

Postérieurement à la clôture de l'exercice, compte tenu des efforts de la société pour le maintien de l'emploi pendant la crise sanitaire, ce prêt au titre du PPP garanti par l'Etat fédéral américain de 0,4 M€ a été complétement annulé et converti en subventions publiques en mars 2022, conduisant à une réduction des dettes financières d'un montant équivalent.

À fin 2021, l'endettement financier net était donc ramené à 1,6 M€, contre 2,3 M€ un an plus tôt. Il convient de souligner l'importance des créances clients qui s'élevaient à 8,1 M€ à fin 2021, sous l'effet de la saisonnalité et de la forte croissance en fin d'exercice, et qui sont venues renforcer la trésorerie post-clôture dans les premières semaines de l'année 2022.

Solide démarrage d'exercice 2022 avec un contrat record aux Etats-Unis

Surfant sur le succès de la WitboxOne commercialisée début 2021, Witbe a annoncé début 2022 le lancement de deux nouveaux modèles de Witbox, la Witbox+ et la WitboxNet afin d'offrir la solution de test et de monitoring vidéo la plus complète et évolutive du marché aux opérateurs de services et fournisseurs de services vidéo OTT (Over-The-Top).

Quelques semaines après sa commercialisation, la Witbox+, associée à la toute dernière version du logiciel Remote Eye Controller (REC), a fait l'objet d'un contrat record d'un montant de plus de 4 M€ à livrer au 1er semestre 2022 auprès d'un câblo-opérateur américain de premier plan afin de superviser l'ensemble de ses services vidéo (télévision, service VOD, retransmissions d'événements live, etc.).

Au-delà de ce contrat, Witbe entend poursuivre en 2022 sa croissance outre-Atlantique, et notamment sur la côte ouest américaine, où le potentiel de développement de la gamme Witbox, de l'offre Witbe Cloud et de Smartgate, portail d'analyse des KPIs (indicateurs clés de performance), est majeur.

Les tensions sur les composants demeurent importantes sur les premiers mois 2022. Le groupe a beaucoup travaillé en 2021 pour sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en Asie et en Europe permettant jusqu'à présent de livrer ses clients dans les délais impartis et sans impact sur les niveaux de marge brute.

L'année 2022 est parfaitement engagée avec, à fin mars 2022, 11,6 M€ de chiffre d'affaires réalisé ou à comptabiliser sur 2022, représentant plus de 60% de l'activité du dernier exercice.

Confirmation de l'éligibilité au PEA-PME

Witbe confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article D.221-113-5 du décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir :

Un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;

Un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 Mds€ ou un total de bilan inférieur à 2 Mds€.

En conséquence, les actions Witbe peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Agenda financier 2022

Date Publication 27 juillet 2022 Chiffre d'affaires semestriel 2022 22 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 26 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

