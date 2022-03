15/03/2022 - 18:35

San Francisco, États-Unis - le 15 mars 2022 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE), annonce le lancement de deux nouveaux modèles de Witbox : la Witbox+ et la WitboxNet.

Le design compact de la Witbox, désormais baptisée WitboxOne, sa facilité de déploiement de tests à distance et son évolutivité, ont fait de ce nouveau robot un véritable succès commercial en 2021. Le groupe s'est ainsi attaché à capitaliser sur ces fonctionnalités pour créer la Witbox+ et la WitboxNet, augmentant ainsi l'évolutivité de son offre, et les possibilités de tests sur encore plus de devices.

La Witbox+ se veut évolutive et scalable, afin de permettre aux ingénieurs de tests de connecter et de contrôler 8 fois plus de Set-Top Box 4K dans le même espace. En plus de ses capacités de monitoring, supportant les flux vidéo ultra haute définition (4K) et un son surround 5.1, la Witbox+ est aussi dotée de capacités de contrôle Bluetooth et RF4CE. La Witbox+ est ainsi capable de contrôler n'importe quel appareil vidéo grand public (Set-Top Box, Smart TV, iPhone, Android, Apple TV, Fire TV, Roku ou tout autre device OTT), pour effectuer une surveillance à distance, automatiser des séries de tests, et même exécuter des algorithmes de qualité vidéo et audio en temps réel sur tous les devices en simultané. Toutes ces fonctionnalités font de la Witbox+ le robot de tests automatisés le plus compact et le plus puissant du marché, et une véritable prouesse technique.

La WitboxNet se concentre pour sa part sur les tests web. Avec sa carte WiFi 6E, la dernière norme WiFi du marché, et son port Ethernet 2.5Gbps, elle permet aux entreprises de tester tout type de service web (streaming vidéo, tests de charge, etc). La WitboxNet, dotée de l'ensemble des technologies Witbe, permet ainsi aux sociétés de streaming vidéo de monitorer leurs services à distance, y compris la qualité vidéo et audio de leurs contenus, grâce aux algorithmes de qualité vidéo et audio en temps réel développés par Witbe.

Avec la WitboxOne, la Witbox+ et la WitboxNet, Witbe propose désormais la gamme de robots la plus complète et compétitive pour le marché de la QoE. Cette nouvelle gamme est également extrêmement économe en énergie, ce qui permet aux entreprises et fournisseurs de services web de réaliser leurs tests et leur monitoring tout en optimisant leur impact environnemental.

"Je suis très heureux d'annoncer ces nouveaux modèles de Witbox, une étape technique majeure pour nos équipes R&D " déclare Mathieu Planche, Directeur général délégué de Witbe. "Avec cette nouvelle gamme, Witbe ouvre une nouvelle page de son histoire, où ses équipements matériels atteignent le même niveau de qualité et de performance que ses solutions logicielles, déjà reconnues depuis de nombreuses années. Nous venons d'expédier nos premières Witbox+, et j'attends désormais avec impatience les retours de nos clients, que j'espère aussi enthousiastes que pour notre WitboxOne l'année dernière."

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net