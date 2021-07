29/07/2021 - 18:35

Accélération de l'offre Witbe Cloud OnDemand

Lancement réussi de la Witbox, le premier Robot de monitoring « tout-en-un »

Paris, le 29 juillet 2021 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 (non audité).

Données consolidées non auditées

en M€ - Normes françaises 1er semestre

2021 1er semestre

2020 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 7,7 6,8 +13% +15% dont EMEA 4,6 4,4 +4% +4% dont Amériques 2,9 2,1 +40% +45% dont Asie 0,2 0,3 -38% -38%

A l'issue du 1er semestre de son exercice 2021, Witbe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 M€, en croissance soutenue de +13% (+15% à taux de change constants).

Cette performance semestrielle est particulièrement satisfaisante car l'activité était demeurée soutenue au cours de la première moitié de l'exercice 2020 (rappel : +26% de croissance au 1er semestre 2020).

Dans le sillage du début de l'exercice, l'évolution du modèle de vente de Witbe s'est accélérée au cours du semestre, avec un chiffre d'affaires issu des différentes offres Cloud de Witbe extrêmement soutenu, en triplement par rapport au 1er semestre 2020. Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements au Cloud, a ainsi augmenté de +21%, et a totalisé 34% du chiffre d'affaires total de Witbe.

Rebond de la zone Amériques au 1er semestre 2021

Le premier semestre 2021 témoigne d'une bonne reprise économique outre-Atlantique, même si la crise sanitaire et économique due au COVID n'est pas terminée.

Le chiffre d'affaires de la zone Amériques a ainsi crû de +40% (+45% à taux de change constants) sur la période (rappel : +3% de croissance au 1er semestre 2020). La zone représente 38% du chiffre d'affaires total de Witbe sur le semestre (vs. 32% sur l'ensemble de l'exercice 2020).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Witbe a enregistré une progression solide de +4% (+4% à taux de change constants) au 1er semestre 2021. Cette croissance est d'autant plus remarquable que la société avait réalisé une croissance de +36% sur cette zone au 1er semestre 2020, les services numériques des opérateurs télécoms étant particulièrement sollicités pendant le confinement du printemps 2020.

Enfin l'Asie enregistre un chiffre d'affaires semestriel en recul non significatif d'environ -100K€ au 1er semestre.

Lancement réussi et large succès commercial de la Witbox

Lancée en début d'année 2021, la Witbox, le plus petit robot de contrôle à distance et de tests automatisés pour les set-top-box (STB) et autres services vidéo Over-The-Top (OTT), rencontre d'ores et déjà un beau succès commercial.

Conçue en interne, la Witbox est dotée d'un form-factor unique pour un robot Witbe, et d'un design “tout intégré”. Combinées avec la stratégie Cloud de l'entreprise, les Witbox sont ainsi les robots Witbe les plus facilement déployables, quel que soit l'endroit où elles ont besoin d'être installées (data center, bureau, friendly customer, boutique en région, etc).

La Witbox est capable de vérifier la qualité vidéo et audio de toutes les chaînes d'un opérateur, 24h/24, 7j/7, de manière automatique. Complètement plug-and-play, elle se connecte en quelques minutes à de vrais équipements, tels que des décodeurs traditionnels, des Apple TV, FireTV, Roku, Playstation, Xbox et autres box OTT.

Une vingtaine de clients Witbe, la plupart basés aux Etats-Unis, se sont déjà équipés de Witbox pour monitorer leurs services numériques. Ce succès devrait s'accélérer au 2nd semestre, grâce à une chaîne industrielle de production désormais en place, et s'étendre également aux clients européens.

La Witbox et le Witbe Cloud OnDemand viennent par ailleurs d'être sélectionnés pour les CSI Awards (prix décernés traditionnellement pendant le salon IBC à Amsterdam, et récompensant les technologies du marché de la vidéo) dans leurs catégories respectives : “Meilleure solution de monitoring” (“Best monitoring or network management solution”) et “Production à distance” (“Remote production”).

Perspectives

Pour 2021, Witbe s'était fixé comme objectifs de continuer le développement de ses trois produits phare : Smartgate (le nouveau portail d'analyse des KPIs), Witbox (le tout nouveau robot Witbe) et Witbe Cloud OnDemand (nouvelle offre cloud Monitoring de Witbe). Les succès commerciaux remportés grâce à ces trois produits valident la stratégie du groupe et le conforte dans cette direction.

Le groupe va ainsi continuer à industrialiser ses produits, afin de répondre toujours mieux aux challenges proposés par ses clients en concevant de nouveaux « use cases » dans Smartgate, en déployant de nouveaux devices sur le Cloud OnDemand et en développant la gamme Witbox.

Parallèlement, toujours dans le cadre de l'opération ORION, le groupe poursuit ses travaux d'industrialisation transverses nécessaires pour répondre à la forte demande du marché, tout en continuant d'optimiser ses propres moyens pour améliorer sa résilience.

Prochaines publications

Date Publication 23 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 27 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net