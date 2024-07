25/07/2024 - 18:30

S1 2024 S1 2023

proforma S1 2023 publié Var. 2024 / 2023 proforma Chiffre d'affaires total en k€ 6.850 7.009 9.503 -2% Dont CA Licence (SaaS) 5.519 5.545 6.672 -0,5% Dont CA Services 1.331 1.382 2.671 -4% Dont CA Autres - 82 160 -

*Le CA S1 2023 proforma est retraité de l'activité Galilée, cédée au 30 janvier 2024, et qui s'est établie à 2.613 k€ sur le premier semestre 2023.

Pour le premier semestre de l'exercice 2024, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 M€, en recul de 2% par rapport au premier semestre de l'exercice 2023 (7,0 M€) retraité des activités Galilée cédées en janvier 2024.

La répartition des revenus par nature est la suivante :

Les revenus SaaS sont stables à 5,5 M€ : Le développement de la base client Wedia existante ainsi que le redressement d'Iconosquare sont conformes aux objectifs, en revanche, l'acquisition de nouveaux clients a été pénalisée par des cycles de vente allongés. Les revenus SaaS représentent désormais 81% du chiffre d'affaires et sont réalisés à l'international pour moitié.

L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) baisse de 8% en nombre de jours facturés (temps de « setup » réduit, nouveaux projets décalés) mais le Taux Jour Moyen (TJM) facturé est en hausse de 4%.

Dynamique Commerciale

Au cours du semestre écoulé, la dynamique commerciale a été affectée par des délais de décision dans le cadre des projets à appel d'offres, particulièrement longs. Le Groupe est néanmoins fier d'annoncer de nouvelles signatures avec des entreprises de renom tels que Havas, Roche Bobois, Nexans, Citadium ou encore la Fédération Française de Football.

Aujourd'hui, le groupe compte plus de 4.000 clients, présents dans plus de 120 pays, et répond aussi bien aux attentes des petites et moyennes entreprises (quelques milliers d'euros d'ARR) qu'à celles des grands comptes (plusieurs centaines de milliers d'euros d'ARR sur une durée de 8 ans en moyenne).

Le groupe Wedia et l'intelligence artificielle (IA)

Au cours du semestre, le groupe Wedia a poursuivi ses développements avec, notamment, la traduction automatique des images contenant du texte (grâce à une technologie innovante qui élimine la nécessité de recourir à des studios graphiques, des designers ou des traducteurs) ou encore la transformation d'images contenant des personnages pour les rendre plus représentatifs des populations locales, tout en préservant l'intégrité et la composition originale de l'image.

Le Groupe ambitionne de proposer des solutions toujours plus innovantes et performantes à ses clients, leur permettant de tirer pleinement parti de l'IA et de ses bénéfices. Ces initiatives renforcent également sa position sur le marché, en répondant aux défis émergents et en anticipant les besoins futurs des prospects et clients.

Stratégie de croissance

À court terme, Wedia ne voit pas se dessiner d'inflexion significative par rapport à la dynamique du 1er semestre 2024, notamment du fait des délais toujours longs de prises de décision.

A moyen terme, la montée en puissance des contenus visuels (images, vidéos, 3D, etc.) et l'influence croissante des réseaux sociaux dans la communication des entreprises positionnent les solutions de Digital Asset (DAM) et Social Media Management (DMM) au cœur des stratégies marketing. Wedia, en combinant « DAM », « SMM » et Intelligence Artificielle, propose une offre unique sur le marché des « martech ».

Fort de cette offre unique et de son récent repositionnement en pure player SAAS B2B, le Groupe est bien placé pour explorer de nouveaux marchés et bénéficie d'un potentiel de croissance significatif.

Pour exprimer ce potentiel de croissance, le Groupe devra se doter des ressources financières nécessaires et d'un horizon d'investissement long-terme propice à sa mise en œuvre.

Signature des accords définitifs avec Cathay et projet d'offre publique d'achat simplifiée

Le groupe Wedia et Cathay Capital ont annoncé le 11 juillet 2024[1] être entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'un bloc de contrôle qui serait suivie du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (« OPAS » ou l'« Offre ») portant sur le solde des actions Wedia, aux mêmes conditions financières que celles applicables à l'acquisition du bloc de contrôle (soit 30,50 euros par action). L'OPAS pourrait être suivie, si les conditions légales et réglementaires sont remplies, d'une procédure de retrait obligatoire. Un complément de prix de 1,25 euro par action serait payé aux actionnaires apportant à la procédure semi-centralisée de l'Offre en cas d'atteinte, à la clôture de l'OPAS, du seuil de 90% du capital et des droits de vote permettant de mettre en œuvre le retrait obligatoire. Le CSE ayant délivré un avis favorable le 23 juillet 2024 à l'issue de la procédure d'information et de consultation, la signature d'accords définitifs de cession du bloc de contrôle est imminente et le changement de contrôle de Wedia devrait être effectif dans les prochains jours. Le dépôt de l'Offre devrait intervenir courant septembre 2024.

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management. Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité. Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Universal, Merck ou la NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner,Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 4000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés. Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de près de 14 M€, dont plus de 80% de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

