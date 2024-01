25/01/2024 - 18:30

Comme annoncé le 13 décembre 2023, Wedia mène des négociations exclusives en vue de la cession de la société Galilée (détenue à 51% par Wedia). Compte tenu de cette opération en cours de finalisation, Wedia publie des comptes 2023 retraités de l'activité de Galilée. Par souci de comparaison, les exercices 2022 et 2021 retraitent également l'activité de Galilée des chiffres publiés précédemment.

2023 2022 2021 Var 22/23 Chiffre d'affaires consolidé en k€ 13.941 12.415 9.854 +12% Dont CA SaaS 11.212 9.561 6.692 +17% Dont CA Services 2.729 2.855 3.163 -4%

*CA consolidé retraité de l'activité Galilée qui s'établit à 5.231€ en 2023, contre 5.720 k€ en 2022

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le groupe Wedia, éditeur SaaS B2B pour le marketing et la communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,9 M€, en progression de 12% par rapport à l'exercice 2022 (12,4 M€).

La répartition des revenus par nature est la suivante :

Les revenus SaaS, les plus élevés de l'histoire du Groupe, sont en croissance de 17% par rapport à l'exercice 2022. Ces revenus progressent continuellement, avec une croissance moyenne annuelle de 17% depuis 2019. Les revenus SaaS représentent désormais 80% du chiffre d'affaires et sont réalisés à l'international pour moitié (dont 18% en Amérique du Nord).

L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) baisse de 4% par rapport à l'exercice 2022 ce qui reflète un meilleur « packaging » de la solution Wedia (donc un temps de « setup » par client réduit), souvent au profit des revenus SaaS.

Dynamique Commerciale

Les investissements en Sales et Marketing ont permis au cours de l'exercice écoulé de connaitre une belle dynamique commerciale, le Groupe est fier d'annoncer de nouvelles signatures avec des entreprises de renom, un des leaders mondiaux du luxe en France, Canon Europe aux Pays Bas, la banque PAG en Chine, ainsi de que nombreuses marques notamment dans les secteurs du « retail » et du luxe (Fnac Darty, Pierre Hermé, Charles Heidsieck, JM Weston, Intersport…).

En outre, Wedia a été listée par Constellation Research comme l'un des 10 acteurs mondiaux du « Digital Asset Management for High-Volume commerce ».

Stratégie de croissance

Fort de son offre logicielle SaaS B2B, déjà établie et largement reconnue dans les secteurs du Digital Asset et du Social Media Management, ainsi que d'une base de plus de 5000 clients, le Groupe dispose d'un potentiel de croissance significatif.

En outre, l'initiative Wedia.ai, dédiée à la génération d'images, ainsi que la fonctionnalité « AI Content Inspiration », axée sur la création de contenus pour les réseaux sociaux, ont marqué les premiers pas dans l'intégration poussée de l'intelligence artificielle. Cette stratégie proactive face aux évolutions du marché confère au Groupe un avantage concurrentiel propre à soutenir sa croissance.

Par ailleurs, reconnu en tant qu'acteur clé dans la consolidation d'un marché encore très fragmenté, le groupe Wedia confirme sa stratégie de croissance externe active. Cette approche vise non seulement à renforcer sa présence sur le marché, mais également à élargir le portefeuille de solutions, consolidant ainsi son leadership dans l'industrie.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2023, le jeudi 28 mars 2024 après bourse

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED ) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management.

Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Universal, Merck ou la NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner,Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 5000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de près de 14 M€, dont plus de 80% de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – contact@wedia-group.com

Julia BRIDGER -Associée - jbridger@elcorp.com