12/09/2023 - 17:45

Wedia, un des leaders mondiaux du Digital Asset Management (DAM), est fier d'annoncer sa participation à l'édition 2023 du DAM New York, un événement majeur dans l'univers du Digital Asset Management.

L'événement DAM New York, organisé par Henry Stewart, se déroulera les 14 et 15 septembre prochains et rassemblera plus de 70 experts de renommée mondiale lors de plus de 50 sessions thématiques. Couvrant un large éventail de sujets, allant du DAM 2.0/3.0 à l'intelligence artificielle (IA), en passant par l'automatisation des flux de production de contenus créatifs et la gestion des flux vidéo, cette conférence promet de fournir des informations cruciales sur les tendances et les évolutions qui façonnent le secteur.

L'équipe Wedia, Olivier Grenet, Directeur technique (CTO), Sébastien Bardoz VP Ventes & Opérations, Sara Jabbari, Responsable Marketing, et Damien Hilgendorf, Responsable des Ventes NAM, sera présente tout au long de l'événement pour partager sa vision de l'avenir des solutions DAM.

Olivier Grenet animera également un Techlab intitulé "The Art of AI," où il expliquera comment réinventer les visuels d'entreprise et marketing grâce à l'intelligence artificielle générative. Cette session aura lieu le 15 septembre à 10 heures et promet des éclairages inédits sur la manière dont les avancées de l'IA peuvent révolutionner la création de contenu créatifs.

Wedia a récemment repensé son offre (avec des fonctionnalités avancées, incluant l'intégration de l'IA, la localisation du contenu et des capacités de diffusion et d'analyse optimisées), adopté une nouvelle identité graphique et une nouvelle « base line ». Ces changements témoignent de l'engagement de la société auprès de ses clients.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriel 2023, le jeudi 28 septembre 2023 après bourse

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication.

Au travers de ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus marketing (photos, vidéos, descriptifs produit, argumentaires marketing, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Royal Canin, FC Barcelone) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester)

Pour servir ses 5000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 18 M€, dont plus de 2/3 de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – contact@wedia-group.com

Julia BRIDGER -Associée – jbridger@elcorp.com