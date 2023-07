27/07/2023 - 18:30

S1 2023 S1 2022 Var 22/23 Chiffre d'affaires total en k€ 9.503 8.396 +13% Dont CA Licence (SaaS) 6.672 5.074 +31% Dont CA Services 2.671 3.173 -16% Dont CA Négoce 160 149 7%

Pour le premier semestre de l'exercice 2023, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,5 M€, en progression de 13% par rapport au premier semestre de l'exercice 2022 (8,4 M€).

La répartition des revenus par nature est la suivante :

Les revenus SaaS sont en croissance de 31% par rapport au premier semestre de l'exercice 2022. Ces revenus progressent continuellement, avec une croissance moyenne annuelle de 24% depuis 2016. Avec un an d'avance sur l'objectif initial, les revenus SaaS représentent désormais 70% du chiffre d'affaires et sont réalisés à l'international pour moitié (dont 18% en Amérique du Nord).

L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) baisse de 16% par rapport au premier semestre de l'exercice 2022, baisse liée notamment à la plus grande facilité d'intégration des solutions Wedia (donc un temps de « setup » réduit) ainsi qu'à un ajustement des effectifs "Professional Services".

Pour rappel, au cours de l'exercice 2022, le groupe Wedia a réalisé l'acquisition de 100% du capital de « Iconosquare » (solution SaaS de Social Media Management) qui a été consolidée sur 2 mois en S1 2022. Hors impact de cette variation de périmètre, la croissance organique des revenus SaaS est de 7%.

Dynamique Commerciale

Au cours du semestre écoulé, le groupe a connu une belle dynamique commerciale et est fier d'annoncer de nouvelles signatures avec des entreprises de renom, un des leaders mondiaux du luxe, une des plus grandes enseignes de la distribution de prêt à porter, le leader de l'immobilier commercial ainsi de que nombreuses marques comme Cofel (Bultex, Epeda, Merinos), le magazine Challenges, Jacadi, Universal Music, Charles Heidsieck, JM Weston, Fnac Darty, Intersport, Manitou, Pierre Hermé…

Sur le marché nord-américain, notre présence s'est significativement renforcée avec l'acquisition de 113 nouveaux clients au cours du semestre, parmi lesquels figurent des marques emblématiques telles que Levi's et Hotels Fairmont.

Aujourd'hui, le groupe compte plus de 5000 clients, répartis sur plus de 120 pays, et répond aussi bien aux attentes des petites et moyennes entreprises (quelques milliers d'euros d'ARR) qu'à celles des grands comptes (plusieurs centaines de milliers d'euros d'ARR sur une durée de 8 ans en moyenne).

Le groupe Wedia et l'intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle (IA) représente une opportunité exceptionnelle pour le groupe, ouvrant de nouvelles perspectives passionnantes, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative appliquée au texte, à l'image et à la vidéo. Cette avancée promet de révolutionner les activités des marques et de renforcer le positionnement stratégique du Groupe sur ses marchés.

Conscient de ces évolutions majeures, le groupe Wedia a pris une longueur d'avance en intégrant depuis plusieurs années des composants IA dans ses solutions. Ces avancées technologiques incluent ChatGPT pour la génération de "posts" sur les réseaux sociaux, StableDiffusion ou Photoroom pour, par exemple, la transformation de "packshot" en visuels "produit" mis en situation, favorisant ainsi l'engagement et les ventes sur les sites eCommerce des clients. Le Groupe a à cœur de fournir des solutions innovantes et performantes à ses clients, leur permettant de tirer pleinement parti de l'IA et de ses bénéfices. Ces initiatives renforcent également sa position de leader sur le marché, en répondant aux défis émergents et en anticipant les besoins futurs des prospects et clients.

" Chez Wedia, nous sommes convaincus que l'adoption proactive de l'IA est essentielle pour maintenir notre avantage concurrentiel et notre croissance à long terme. Notre engagement envers l'innovation et l'excellence technologique se poursuit avec une énergie renouvelée, et nous sommes fiers d'avoir été récemment invités à l'AWS Summit (Amazon web service) pour présenter nos innovations, fiers de la valeur que nous créons pour nos clients et nos actionnaires." commentent Olivier Grenet et Cyrille Moreau, CTO de Wedia et Iconosquare.

0bjectif de croissance confirmé

En 2023, les investissements réalisés ainsi que la complémentarité des différentes activités, permettront au groupe Wedia de réaliser une croissance de son chiffre d'affaires de 5 à 10%. Cette croissance, essentiellement portée par celle des revenus récurrents, se fera par l'acquisition de nouveaux comptes clients et par le développement des clients existants via le déploiement de nouvelles fonctionnalités telle que l'intelligence artificielle générative.

Acteur reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce, le Groupe Wedia souhaite poursuivre sa politique active de croissance externe. Le groupe confirme donc son ambition de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial et de réaliser un chiffre d'affaires de 30 M€, dès lors que les conditions de réalisation de ces opérations d'acquisition et les conditions de marché pour les financer seront réunies.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriel 2023, le jeudi 28 septembre 2023 après bourse

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication.

Au travers de ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus marketing (photos, vidéos, descriptifs produit, argumentaires marketing, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Royal Canin, FC Barcelone) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester)

Pour servir ses 5000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 18 M€, dont plus de 2/3 de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – contact@wedia-group.com

Julia BRIDGER -Associée - jbridger@elcorp.com