16/03/2023 - 18:30

Afin de mieux répondre aux besoins des marques et des distributeurs qui cherchent un contenu de plus en plus personnalisé, le groupe Wedia est fière d'annoncer le lancement de Wedia.ai, un outil d'IA générative (gen-IA) conçu pour créer, enrichir et personnaliser des images, des packshots et des visuels de marque.

L'IA générative, une nouvelle ère pour la création de contenus visuels.

Basée sur Open.ai (ChatGPT), l'IA générative est une sous-branche de l'Intelligence Artificielle qui permet de créer de nouveaux contenus, photos ou vidéos. Pour y parvenir, l'IA est « entraînée » à l'aide de grandes quantités de données existantes sur des réseaux de neurones profonds, pour apprendre à générer du contenu inspiré de son set d'apprentissage.

Wedia.ai permet de générer l'image parfaite. Intégré dans sa solution de Digital Asset Management (DAM), l'outil permet de créer une image qui n'existe pas encore, ou de combiner des éléments existants avec un univers imaginaire. Il suffit d'entrer un texte descriptif (prompt) et l'outil générera une multitude d'images correspondant à ce prompt.

Permettant aux équipes marketing et créatives de développer leurs visuels marketing, de dynamiser leurs briefs créa ou d'ajouter une nouvelle dimension aux packshots et images existants, Wedia.ai a le potentiel pour devenir une solution indispensable dans la boîte à outils de tout marketeur. En combinant cet outil innovant avec un logiciel puissant de Digital Asset Management, on peut diffuser automatiquement les visuels générés sur différents canaux, en un seul clic. Créer, diffuser et suivre les contenus d'une marque est donc possible depuis Wedia.

"Les marques et leurs clients veulent toujours plus de contenu et la personnalisation est clé. Avec Wedia.ai, la création de l'image parfaite devient plus facile que jamais. Que ce soit en prenant un packshot existant et en le projetant dans un univers différent ou en créant une image qui n'existe pas encore, Gen-AI combiné à la solution Wedia est en train de changer l'avenir de la création et de la diffusion de contenus visuels. Nous sommes impatients de voir les résultats positifs que cette technologie apportera à nos clients et avons déjà des premières mises en œuvre concrètes. Je suis fier de notre équipe R&D, qui a démontré une forte réactivité en intégrant cet outil à notre solution." - Nicolas Boutet, PDG de Wedia.

Prochain rendez-vous : Résultats 2022, le jeudi 23 mars 2023 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication.

Au travers de ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus marketing (photos, vidéos, descriptifs produit, argumentaires marketing, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Royal Canin, Sephora) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester)

Pour servir ses 6000 clients dans plus de 130 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 18 M€, dont plus de 65 % de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – nicolas.boutet@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – olivier.schmitz@wedia-group.com

Julia BRIDGER -Associée - jbridger@elcorp.com