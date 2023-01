26/01/2023 - 18:30

2021 2022 Var 2022/21 Chiffre d'affaires consolidé en k€ 15 .701 18.012 15% Dont CA SaaS 8.746 11.713 34% Dont CA Services 6.720 6.106 -9% Dont CA Négoce 235 192 -18%

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe Wedia - solution SaaS et conseil pour les acteurs du marketing - a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 18,0 M€, en progression de 15% par rapport à l'exercice 2021 (15,7 M€).

La répartition des revenus par nature est la suivante :

Les revenus SaaS sont en croissance de 34% par rapport à l'exercice 2021. Ces revenus, conformément aux ambitions du Groupe, progressent continuellement depuis de nombreuses années (20% par an en moyenne sur 2017-2022) et représentent désormais 65% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif de 70% à horizon 2024 ;

par rapport à l'exercice 2021. Ces revenus, conformément aux ambitions du Groupe, progressent continuellement depuis de nombreuses années (20% par an en moyenne sur 2017-2022) et représentent désormais 65% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif de 70% à horizon 2024 ; Comme anticipé, l'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) est en baisse de 9% par rapport l'exercice 2021, conséquence d'un effet de base exigeant suite à un excellent début d'année en 2021 ;

La part de l'international représente désormais 33% du chiffre d'affaires, contre 27% pour l'exercice précédent, dont 17% hors UE.

Pour rappel, au cours de cet exercice, le groupe Wedia a annoncé l'acquisition de 100% du capital de « Iconosquare » (solution SaaS de Social Media Management), qui est consolidée depuis le 1er mai 2022 et a contribué pour plus de 3 M€ au chiffre d'affaires de l'exercice.

Dynamique de croissance

Le Groupe, qui a enregistré une croissance annuelle à deux chiffres depuis 2017, est confiant, malgré le contexte économique incertain, dans sa capacité à poursuivre son développement, et ce, pour différentes raisons :

Après plus de deux années de projets décalés pour cause de pandémie, les équipes marketing et communication se doivent de moderniser leurs solutions logicielles, de nombreux projets sont donc annoncés pour 2023 ;

Dans un contexte de baisse des budgets publicitaires, les marques se refocalisent sur leurs propres contenus, les contenus « organiques », terrain de jeu des solutions du Groupe ;

Le rapprochement avec Iconosquare permet au groupe Wedia de s'inscrire dans l'univers des réseaux sociaux et de prendre position sur des sujets en phase d'émergence (« user generated content », NFT, Web3…)

Enfin, l'explosion de l'intelligence artificielle générative appliquée au texte, à l'image et à la vidéo promet de révolutionner le métier des clients du Groupe, qui a d'ores et déjà intégré des composants IA (ChatGPT pour le texte, StableDiffusion pour les images) dans ses solutions et sur son démonstrateur wedia.ai.

0bjectif de croissance confirmé

Les investissements réalisés ainsi que les complémentarités des différentes sociétés du Groupe permettront donc de poursuivre la croissance en 2023.

Acteur reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce, Wedia confirme l'objectif fixé en janvier 2020 de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial et de réaliser un chiffre d'affaires de 30 M€ à l'horizon 2024.

Prochain rendez-vous : Résultats 2022, le jeudi 23 mars 2023 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication.

Au travers de ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus marketing (photos, vidéos, descriptifs produit, argumentaires marketing, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Royal Canin, Sephora) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester)

Pour servir ses 6000 clients dans plus de 130 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 18 M€, dont plus de 65 % de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

