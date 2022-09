29/09/2022 - 18:30

En k€ 30/06/2022 30/06/2021 Var. CHIFFRE D'AFFAIRES 8.396 8.061 +4% Dont revenus SaaS 5.074 4.149 +22% Dont Service & Divers 3.322 3.912 -15% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1.388 1.656 -16% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 545 696 -22% En % du CA 6,5% 8,6% RESULTAT NET PART DU GROUPE 176 405 -57% CASH FLOW D'EXPLOITATION 3.405 3.735

Pour le premier semestre de l'exercice 2022, le groupe Wedia - solution SaaS et conseil pour les acteurs du marketing - a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 M€, en progression de 4% par rapport au premier semestre de l'exercice 2021 (8,1 M€).

Pour rappel, au cours de ce semestre, le groupe Wedia a annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société Tripnity (Logiciel Iconosquare), qui est consolidée depuis le 1er mai 2022 et a contribué pour un peu plus de 900 k€ au chiffre d'affaires.

Au cours de ce semestre et malgré un contexte attentiste sur le marché des investissements en solution marketing, les revenus récurrents SaaS ont soutenu la croissance du Groupe.

La répartition des revenus par nature, conforme au plan de marche de Wedia, est la suivante :

Les revenus récurrents (SaaS) sont en croissance de 22% par rapport au S1 2021, à près de 5,1 M€. Ces revenus, conformément aux ambitions du Groupe, progressent continuellement depuis de nombreuses années (17% par an en moyenne sur 2019-2022) et représentent désormais 60% des revenus, en ligne avec l'objectif de 70% à horizon 2024 ;

Comme anticipé, l'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) est inférieure de 15% à celle du 30 juin 2021, conséquence d'un effet de base négatif après un excellent premier semestre 2021 ;

La part de l'international représente désormais 27% du chiffre d'affaires, contre 14% au premier semestre de l'exercice précédent.

Résultats solides dans un contexte d'investissements en hausse

L'EBE s'établit à 17% du chiffre d'affaires (contre 21% en 2021) et le Résultat Opérationnel Courant reste conséquent à 545 k€, contre 696 k€ en 2021. C'est le fruit d'une gestion rigoureuse dans un contexte d'investissements accrus :

rythme soutenu des embauches en marketing, R&D et Services pour porter l'ambition du groupe ;

augmentation des achats externes en marketing (campagnes d'acquisition digitales, salons…), investissements repris après la crise pandémique et qui porteront leurs fruits fin 2022, début 2023 compte tenu des cycles de vente.

Le Résultat Net Part du Groupe, impacté de l'augmentation des dotations aux écarts d'acquisition et de provisions liées à l'acquisition récente, s'élève à 176 k€ (contre 405 k€ sur le premier semestre 2021). Ce Résultat Net s'entend après déduction de la charge d'impôt différé (sachant que le groupe bénéficie d'un déficit fiscal de près de 19 M€).

Trésorerie Nette positive & flux d'exploitation en progression

La Trésorerie Disponible au 30 juin 2022 s'établit à plus de 6,4 M€ et la Trésorerie Nette, après l'acquisition de Tripnity, est positive.

Au global, les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont de 3,4 M€, et permettent confortablement de financer l'investissement dédié à la R&D (800 k€) et le remboursement de la dette financière (6,1 M€ avec une maturité de 7 ans).

Le Groupe dispose ainsi d'une structure financière toujours solide pour poursuivre sa croissance.

Perspectives 2022 et objectif de croissance confirmé

Pour 2022, le groupe Wedia anticipe des revenus supérieurs à 18M€ (+15%) avec une forte croissance des revenus SaaS.

Les investissements réalisés ainsi que les complémentarités des différentes sociétés du Groupe permettront de poursuivre la croissance en 2023.

Acteur reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce, Wedia confirme son objectif, à l'horizon 2024, de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial et de réaliser un chiffre d'affaires de 30 M€.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires 2022, le jeudi 26 janvier 2023 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication.

Au travers de ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus marketing (photos, vidéos, descriptifs produit, argumentaires marketing, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Royal Canin, Sephora) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester)

Pour servir ses 7000 clients dans plus de 130 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2021 de 15,7 M€, dont plus de 55 % de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

