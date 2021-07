22/07/2021 - 18:30

S1 2021 S1 2020 S1 2019 Var 2020/21 Chiffre d'affaires total en k€ 8.061 7.407 4.821 +9% Dont CA Récurrent 4.149 3.885 2.959 +7% Dont CA Services 3.754 3.038 1.646 +24% Dont CA Négoce 158 484 216 -67%

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, le groupe WEDIA - solution SaaS et conseil pour les acteurs du marketing - a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 M€, en progression de 9 % par rapport au premier semestre de l'exercice 2020 (7,4 M€) et de 67% par rapport au premier semestre 2019.

La très bonne dynamique du premier semestre 2021 est conforme au plan de marche de Wedia :

Les revenus récurrents (le Groupe est désormais 100% SaaS) progressent de 7% à plus de 4,1 M€ ;

L'activité Services du groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) progresse de 24% à 3,8 M€, ce qui traduit une hausse pérenne des taux jour facturés et un accompagnement plus soutenu des clients existants dans une période où télétravail et chômage partiel ont pu désorganiser le fonctionnement de certains services marketing ;

Le négoce, activité non stratégique, est en attrition naturelle et se contracte de 67% à 158 k€.

Une stratégie pertinente, une offre adaptée à son marché

La persistance de la crise liée au Covid-19 a donc peu d'impact sur l'activité de Wedia qui repose, entre autres, sur une majorité de clients grands comptes, des contrats pluriannuels et une diversité sectorielle forte (Retail, CPG, Banques, Assurance, Energie…).

Plus globalement, la pandémie, et ses conséquences sur l'accélération du « digital », a accentué le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia qui, pour rappel, opère les contenus médias de ses clients et nourrit les dispositifs digitaux et e-commerce.

Une dynamique de croissance structurée et mondiale

Wedia a su convaincre sur le premier semestre 2021 de très belles marques mondiales, en France bien sûr mais aussi en Allemagne (Wedia est désormais partenaire de 4 des 10 plus grandes entreprises allemandes) ou encore au Royaume Uni, et ce dans les domaines du luxe, de la pharmacie ou de l'automobile.

En outre, Wedia a de nouveau été nommée dans le rapport « Now Tech - Digital Asset Management for Customer Expérience ». Dans ce rapport, édité par le cabinet Forrester, Wedia, avec près de 20 M$ de revenus annuels, confirme sa position dans le Top 10 mondial.

Objectif de croissance confirmé

Acteur d'ores et déjà reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce dans un monde post Covid, Wedia confirme son objectif, à l'horizon 2024, de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial et de doubler son chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous : Résultats S1 2021, le jeudi 23 septembre 2021 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 15,7 M€, dont plus de 50 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – [email protected]

Olivier SCHMITZ – DAF – [email protected]

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 – [email protected]