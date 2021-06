29/06/2021 - 18:30

Wedia s'est associée à la société NAPC pour renforcer son activité aux États-Unis.

NAPC est le nouveau partenaire américain de Wedia. Doté d'une longue expérience dans le déploiement de solutions de Digital Asset Management (DAM) auprès de nombreuses marques américaines, NAPC dispose d'un savoir-faire de premier plan pour aider les clients de Wedia à tirer le meilleur parti de leur solution DAM.

"Nous sommes convaincus que nos services et notre expertise aideront les clients de Wedia à être rapidement opérationnels, avec une approche adaptée à leurs besoins", déclare Robert Pelmas, directeur technique de NAPC. "Nous sommes non seulement des intégrateurs, mais aussi un partenaire de proximité - notre équipe de consultants hautement qualifiés garantit aux utilisateurs de la solution Wedia qu'elle restera à jour et intégrée à leur écosystème et qu'ils bénéficieront d'un support continu."

Wedia fournit des solutions marketing aux entreprises dans des secteurs aussi variés que le "Retail", les services financiers, les biens de grande consommation, l'automobile ou l'industrie avec un objectif, aider ces clients à diffuser à grande échelle des expériences utilisateurs personnalisées et engageantes. Ce partenariat permettra à Wedia de jouer un rôle plus important aux US où il existe un fort besoin de solutions DAM pour aider les entreprises à promouvoir leurs marques et leurs produits, à stimuler leurs ventes et à rester compétitives.

" Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce partenariat, car il va nous permettre de mieux nous adresser aux clients et prospects aux États-Unis, où nous opérons depuis notre bureau de New York » déclare Sébastien Bardoz, Vice-Président des ventes et des opérations pour l'Amérique du Nord chez Wedia. "Cela nous permettra de collaborer plus étroitement et directement avec les clients, tout en nous appuyant sur un partenaire ayant plus de 20 ans d'expérience. Je suis convaincu que NAPC nous aidera à accélérer et à multiplier nos activités aux États-Unis. "

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 15,7 M€, dont plus de 50 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

