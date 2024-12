18/12/2024 - 17:55

La Banque des Territoires apporte un soutien financier de 500 k€ pour accompagner Weaccess Group dans le développement commercial de ses réseaux privés 4G et 5G à destination de l'industrie 4.0, des secteurs portuaire et de la santé.

Initialement engagé dans le développement de réseaux radios « Aménagement du territoire », Weaccess Group conçoit, construit et exploite des réseaux privés 4G et 5G indépendants des réseaux publics. L'entreprise évolue commercialement de clients grand public et petites entreprises vers un portefeuille de clients grands comptes dans l'industrie, le portuaire et la santé. Elle participe ainsi à la transformation numérique et aux gains de productivité importants de l'industrie par le déploiement de ces réseaux radios de type 4G/5G qui assurent sécurisation, couverture, fiabilité et simplicité de déploiement.

Weaccess Group souhaite augmenter son offre d'infrastructures radio en l'enrichissant d'une offre 5G spécifique au monde de l'entreprise. En particulier, cette offre apporte des solutions sur la Protection des Travailleurs Isolés (PTI), la géolocalisation des outils et des stocks ainsi que l'IoT 5G (Internet des Objets) en complément des offres « data » et téléphonie mobile déjà opérationnelles.

Weaccess Group est impliqué dans plusieurs programmes de recherche et de développement. En particulier, le projet « Convergence 5G » est lauréat de l'appel à projet « Solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G/6G », dans le cadre du plan France 2030. Le projet a pour objectif de développer des équipements 5G souverains tels que des stations de base et un cœur de réseau 5G SA dernière génération, ainsi que des semi-conducteurs FPGA (radios spécifiques destinées à la géolocalisation intérieure et à l'IoT) ou encore des bulles tactiques destinées aux applications militaires ou au complément de couverture du Réseau Radio du Futur « RRF » (Pompiers, Samu, Gendarmerie, Police).

En cette fin d'année 2024, plusieurs sites en métropole comme dans les territoires ultramarins (industriels et portuaires comme le GPM de la Réunion) sont équipés et en exploitation commerciale, la phase d'expérimentation est maintenant terminée et les réseaux commencent à donner leur pleine puissance en termes de productivité et d'usages métier.

La Banque des Territoires accompagne cette ambition avec un prêt subordonné de 500 K€. Ce financement permettra à Weaccess d'accélérer son développement commercial et vient compléter l'augmentation des fonds propres réalisée en 2024 de l'ordre de 600 K€.

La Banque des Territoires est depuis 20 ans un acteur majeur de l'aménagement numérique des territoires grâce à ses investissements dans le déploiement de la fibre optique. Aujourd'hui, elle est fière d'accompagner Weaccess Group et d'accélérer ainsi le déploiement de la 5G privée industrielle en métropole comme dans les territoires ultramarins . Ces nouvelles solutions de connectivité seront le socle du développement de nouveaux usages numériques pour les territoires, les secteurs de la santé et de l'industrie 4.0.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G et 5G mobiles privés à destination des infrastructures critiques, de l'industrie 4.0, de la logistique.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

A propos de la Banque des Territoires

La Banque des Territoires est l'un des métiers de la Caisse des Dépôts. Elle réunit les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée unique pour ses clients, elle œuvre aux côtés de tous les acteurs territoriaux : collectivités locales, entreprises publiques locales, organismes de logement social, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers. Elle les accompagne dans la réalisation de leurs projets d'intérêt général en proposant un continuum de solutions : conseils, prêts, investissements en fonds propres, consignations et services bancaires. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de les accompagner dans leurs projets de transformation écologique et de cohésion sociale et territoriale. Les 37 implantations locales de la Banque des Territoires assurent le déploiement de son action sur l'ensemble des territoires métropolitains et ultra-marins.

Agir ensemble pour développer des territoires plus verts et plus solidaires

www.banquedesterritoires.fr | X @BanqueDesTerr | In @Banque des Territoires

Contacts presse

Banque des Territoires Normandie – Groupe Caisse des Dépôts

Fanny Thomas – fanny.thomas@caissedesdepots.fr – 07.85.90.84.96

X @BdT_Normandie