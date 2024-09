Communiqué de la société WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) du 11/09/2024 - WE ACCESS : Accélère son déploiement commercial

11/09/2024 - 18:00

Weaccess Group accelere son déploiement commercial et va equiper le Grand Port Maritime de L'ile de la Reunion.

Des négociations en cours avec d'autres ports.

Weaccess Group équipera dans les prochaines semaines le Grand Port Maritime de la Réunion (GPM) d'un réseau 4G privé évolutif en 5G.

Ce nouveau réseau est destiné à supporter les applications métiers portuaires mobiles sur le Port Est.

Le Port Est est le port commercial et containers de la Réunion, le Port Ouest étant plus spécialisé dans la pêche, la plaisance et la réparation navale.

Le Port Est regroupe principalement des activités commerciales et logistiques :

- le terminal à conteneurs, sur 19 hectares, dispose de 640 m de linéaire de quai pouvant accueillir des navires d'une capacité de 9000 EVP ;

- le terminal céréalier d'une capacité de stockage maximale de 60 000 tonnes ;

- les terminaux à hydrocarbures reliés par pipeline aux dépôts de la société gestionnaire des produits pétroliers de l'île ;

- le terminal des marchandises conventionnelles, où arrivent notamment les véhicules par Ro-Ro (Roll on – Roll off) ;

le terminal charbonnier où est stocké sur plus de 4 Ha, le charbon destiné à l'alimentation des usines thermiques du Gol et de Bois Rouge, pour la production d'électricité.

Weaccess construira deux sites d'émission radios indépendants des réseaux publics mobiles de la Réunion sur la bande 2.6 Ghz TDD. La phase expérimentale doit durer 6 mois avant de passer en phase d'exploitation commerciale, l'ARCEP étant toujours dans une phase de consultation sur les départements d'outre-mer avant les assignations définitives des fréquences.

Le GPM de la réunion disposera de son propre cœur de réseau 4G/5G (release 17) avec un cœur de secours permettant une redondance des équipements ainsi que de ses propres cartes SIM (indépendantes des opérateurs publics).

Les applications métiers portuaires utilisées par le GMP de la Réunion sont nativement sur terminaux mobiles et elles passeront progressivement du réseau 400 Mhz sur le réseau 4G via l'utilisation des nouveaux terminaux de Zebra 4G/5G.

Ce marché offre l'opportunité pour Weaccess de développer un business 4G/5G hors métropole et démontre, une nouvelle fois, son savoir-faire sur les réseaux en production réelle.

Enfin, cette première installation ouvre la porte à de nouveaux succès dans les mois à venir, la société étant en négociation avec d'autres ports français rencontrant les mêmes problématiques de sécurisation et fiabilisation des communications dans des zones à large étendue et avec de nombreux obstacles à la bonne diffusion des ondes.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G et 5G mobiles privés à destination des infrastructures critiques, de l'industrie 4.0, de la logistique.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

