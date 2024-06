Communiqué de la société WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) du 27/06/2024 - WE ACCESS : Résultat de l'Augmentation de Capital

27/06/2024 - 07:30

WE ACCESS annonce le succès de l'augmentation de capital

o Levée de fonds d'un montant de 619 646 € par émission de 619 646 actions nouvelles

o SCI INFOSAT renforce sa participation et détient 39.59 % du capital et des droits de vote de la Société

Saint Etienne du Rouvray le 27 juin – 7h30 CET - WEACCESS (Euronext ACCESS+ : MLWEA, FR0010688465, éligible PEA-PME) (la « Société ») société de technologies spécialisée dans le développement et l'exploitation de réseaux haut débit annonce le succès de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») annoncée le 3 juin 2024 (l' « Augmentation de Capital »). Cette opération a permis de lever un montant de 619 646 € par l'émission de 619 646 actions nouvelles (« Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 1 €.

Le produit brut de l'Augmentation de Capital qui s'élève à 619 646 €, va permettre à la Société, conformément au communiqué de presse du 3 juin 2024 d'assurer,

le financement des besoins de trésorerie anticipés de la Société pour a minima les 12 prochains mois et faire face à ses engagements financiers.

le développement commercial des nouveaux produits en matière de LTE / 5 G / Réseaux privés.

Résultats de l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS des actionnaires

L'Augmentation de Capital a fait l'objet d'une demande globale de 619 646 Actions Nouvelles au prix unitaire de 1 €, à raison de 8 Actions Nouvelles pour 9 actions existantes possédées, soit un montant total demandé de 619 646 €, représentant 77,82 % du montant de l'offre initiale (796 224€).

Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante :

- 479 816 Actions Nouvelles à titre irréductible, soit 77,46 % des Actions Nouvelles émises ;

- 128 502 Actions Nouvelles à titre réductible soit 20,74 % des Actions Nouvelles émises. Le taux de service des demandes à titre réductible s'élève à 100 % ;

- 11 328 Actions Nouvelles à titre libre soit 1,8% des actions nouvelles émises. Le taux de service des demandes à titre libre s'élève à 100 % ;

Conformément à son engagement de souscription, la SCI INFOSAT - 4 PARC DE LA SAANE, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 508 544 152 qui ne détenait pas d'actions de WEACCESS, mais a acquis 471 976 DPS, s'était fermement engagée à participer à l'Augmentation de Capital pour un montant total de 600 000 Euros et a en conséquence signé un bulletin de souscription à titre irréductible à hauteur de 471 976 Actions Nouvelles et à titre réductible à hauteur de 128 024 Actions Nouvelles, représentant 75,34 % de l'offre, pour un montant total de 600 000 Euros, soit 600 000 actions nouvelles, a souscrit 471 976 Actions Nouvelles à titre irréductible et 128 024 Actions Nouvelles à titre réductible pour un montant total de 600 000 euros représentant un total de 600 000 Actions Nouvelles (soit 96,83 % des Actions Nouvelles émises).

La souscription de la SCI INFOSAT a été intégralement servie.

A l'issue de l'opération, la SCI INFOSAT détient donc désormais 39,59 % du capital et des droits de vote de WEACCESS.

Pour information, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la Société préalablement à l'Augmentation de Capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est ramenée à 0,59 %.

Règlement livraison des Actions Nouvelles

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 1er juillet 2024, le capital social de WEACCESS s'élèvera à 151 540.60 euros et sera constitué de 1 515 399 actions de même valeur nominale (pair théorique de 0,10 euro).

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext ACCESS+ à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0010688465 – code mnémonique MLWEA).

Incidence de l'Augmentation de Capital sur la structure de l'actionnariat

Le tableau suivant présente la répartition du capital après réalisation de l'opération d'Augmentation de Capital :

Nbre de titres détenus Nbre de titres composant le capital % du capital Situation avant AK pour 1% du capital

8 957

895 753

1% Situation après AK si non souscription

8 957

1 515 399

0.59%

Incidence de l'Augmentation de Capital sur la situation de l'actionnaire

L'incidence de l'Augmentation de Capital sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres tels qu'ils ressortent des comptes annuels au 31 décembre 2023 et excluant les pertes intercalaires, et d'un nombre de 895 753 actions composant le capital social de la Société avant la réalisation de l'Augmentation de Capital), est la suivante :

Situation au 31/12/2023 Après augmentation de capital Capitaux propres

(avec subvention)

578 557 €

1 198 203 €

Nombre de titres

895 753

1 515 399 Situation pour un actionnaire détenant 1% (8 953 titres) du capital et ne souscrivant pas à l'AK

6 458 €

7 079€

Rappel des autres modalités de l'Augmentation de Capital

En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus approuvé par l'AMF, cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 000 000 €, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.

L'offre a été réalisée sur la base de la 7éme résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 31 Mai 2024 et du Conseil d'administration de WEACCESS du 31 Mai 2024 ayant décidé du principe de l'Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription avec délégation à son directeur général pour sa mise en œuvre.

Un avis aux actionnaires relatif à l'opération a été publié le 5 juin 2024 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Partenaires de l'opération

CHAMPEIL SA

Conseil de l'opération

Luc JEANNIN – Avocat au barreau de Paris

Conseil juridique

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G et 5G mobiles privés à destination des infrastructures critiques, de l'industrie 4.0 , de la logistique.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

