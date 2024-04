16/04/2024 - 18:00

RESULTATS 2023

Lors de sa séance du 28 mars 2024, le Conseil d'Administration de la société WEACCESS a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 avec :

un Chiffre d'Affaires net de 0,87 M€ en retrait de 15,70 %

des produits d'exploitation de 1,22 M€ en baisse de 9,49 %

un EBITDA positif stable à 33 K€

un Résultat d'Exploitation négatif mais en amélioration de -0,20 M€ à -0,15 M€.

Ces chiffres reflètent d'une part,

la baisse graduelle de l'activité BtC de fourniture de connexion internet haut débit en zone blanche, pour laquelle l'ARCEP ne souhaite plus donner d'agrément d'exploitation malgré le constat admis par tous les professionnels selon lequel environ 10% de la population ne sera pas « fibré » en raison du coût de déploiement principalement,

d'autre part,

la montée en puissance de l'activité de 5G privé orientée principalement en BtB.

Par ailleurs, la société affiche :

des fonds propres de 578 K€ contre 518 K€ intégrant des subventions d'investissement pour 325 K€

des dettes financières de 259 K€ (vs 271 K€) essentiellement composées de PGE en regard d'une trésorerie de 74 K€.

WEACCESS – fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP – est l'une des seules entreprises françaises à commercialiser une gamme de solutions complètes permettant le développement des réseaux privés mobiles (4G/5G) totalement indépendante des 4 opérateurs nationaux au sein des entreprises désirant mettre en place une couverture radio de qualité très supérieure au WIFI et au DECT.

WEACCESS a ainsi participé à l'écriture d'un livre blanc disponible sur son site :

La première phase en cours de commercialisation vers l'industrie 4.0 vise les services suivants :

Communication data mobile (remplacement des réseaux WIFI,

Service voix mobile dans l'entreprise (remplacement DECT),

Service de protection des travailleurs isolés (PTI) , alarme sur problème physique,

Service de talkie-walkie sur réseaux 4G et 5G,

Interconnexion réseaux publics – réseaux privés.

La seconde phase, qui en déjà en cours de développement (programmes DGE – BPI – Région Normandie), concerne les évolutions des services liés a la 5G (maîtrise des stations de base et des terminaux) :

Mise en place des services Nb IOT (objet connecté bas débit 5G),

Géolocalisation des objets et des personnes à partir d'une infrastructure 5G,

5G non terrestre (satellite géostationnaire ou orbite basse),

5G Pear to Pear (connexion entre deux terminaux sans passer par la station de base), voiture connectée par exemple (V2X).

Ces programmes de recherche requièrent un renforcement des fonds propres, le financement public étant de l'ordre de 60% du montant du programme de recherche global de 1,7 M€.

A ce jour, deux programmes de recherche sont déjà en exécution : « Convergence 5G » (WEACCESS, ARELIS, GROLLEAU) dont un montant global de 1 307 K€ pour WEACCESS et « Finos » (NXP, ESIGELEC, WEACCES) dont un montant de 393 K€ pour WEACCESS .

Aussi, le Conseil d'Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Mixte 31/05/2024 aux fins, dans sa partie ordinaire d'approuver les comptes de l'exercice 2023 et, dans sa partie extraordinaire, principalement, de déléguer au Conseil d'Administration la possibilité de lancer une augmentation de capital.

A date, si les conditions définitives de ladite augmentation ne sont pas encore arrêtées, WEACCESS informe le marché qu'il s'agirait d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant compris entre 600 K€ et 1 M€.

Préalablement, le capital, après imputation de la totalité de la prime d'émission, serait réduit pour apurer la totalité des pertes figurant en report à nouveau, le tout sans changement du nombre d'actions existantes. Le nominal (pair théorique) serait ainsi ramené à 0,10 € contre 0,37 € à l'issue de ces deux opérations.

Sous réserve de la décision finale du Conseil d'Administration, des conditions de marché et du vote de la délégation correspondante par l'AGM, il est d'ores et déjà envisagé d'émettre les actions nouvelles sur la base d'un prix de 1 €, soit avec une prime d'émission de 0,90 € ce qui générera mécaniquement l'émission de 600 000 à 1 000 000 d'actions nouvelles, soit une dilution potentielle moyenne comprise entre 42% et 54 %.

Cette augmentation de capital, en regard des premiers succès de commercialisation, a pour objectif de donner à l'entreprise les moyens financiers nécessaires à la poursuite de son ambitieux plan de développement dans le domaine de la 5G privé.

Simultanément, WEACCESS a entrepris la recherche de financements non dilutifs complémentaires.

Ainsi, sous réserve de différentes conditions suspensives non levées à ce jour, cette augmentation de capital pourrait être complétée pour un montant identique par un prêt consenti par l'une des institutions financières de la place, les programmes de développement mis en œuvre par WEACCESS et les produits commercialisés répondant en tout point aux enjeux de souveraineté nationale dans le domaine de l'internet, et notamment de la 5G privé.

Les principaux actionnaires actuels de WEACCESS se sont engagés à garantir cette augmentation de capital pour un montant minimal de l'ordre de 600 K€ ce qui permettra de mener cette opération à son terme pour au moins ce montant.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G et 5G mobiles privés à destination des infrastructures critiques , de l'industrie 4.0 , de la logistique.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com