10/01/2024 - 18:00

WEACCES met sur le marché un cœur de reseau 5G SA release 17, compact et simple d'utilisation

destiné aux réseaux privés 4G et 5G industriels autonomes sans utilisation de Cloud

Weaccess Group annonce la mise sur le marché d'un cœur de réseau 5G SA autonome permettant de faire fonctionner des réseaux privés de type 4G ou 5G sans avoir recours à un service cloud.

Le cœur de réseau (EPC),élément centralisateur des différents émetteurs 4G et 5G situés dans une entreprise assure les fonctions de mobilité entre les émetteurs, d'identification des cartes SIM du réseau mobile privé, de routage internet vers les terminaux mobiles, de gestion de la qualité de service, des débits autorisés sur les mobiles, et gère le plan d'adressage (fourniture des adresses IP aux terminaux)

Ce cœur de réseau 5G supporte des émetteurs 4G et 5G et n'est pas limité par le nombre de carte SIM ou le nombre d'émetteurs connectables au cœur de réseau (seule la puissance de calcul est sa limite). Il dispose d'une couche logicielle simple intégrée permettant le management par une simple interface Web.

Alors que les réseaux publics en sont encore à des solutions 5G version 15 sur un cœur de réseau 4G les solutions industrielles avancent plus rapidement afin de fournir les solutions innovantes pour l'industrie et les services critiques.

Quelles sont les avancées majeures pour l'industrie de la version 17 ? (cœur de réseau et radio)

La version 17 de la 5G permet

le développement du massive IOT 5G (NbIOT) en mode autonome utilisant un spectre étroit (2x200Khz) sur des fréquences basses avec une forte propagation du signal radio dans les environnements complexes (béton, acier, cuve inox, etc)

le développement d'un système de géolocalisation précis dans des environnements non couverts par les localisations satellites (GPS /GNSS) comme l'intérieur des bâtiments ou des usines

et intègre l'ensemble des fonctionnalités permettant l'utilisation de système 5G NTN (Non Terrestre Network) sur des satellites géostationnaires (36 000 km) ou sur des orbites basses (500 à 1000 km) .

Ces principales évolutions permettent d'envisager des marchés importants avec un objectif de gain de productivité de nos clients

géolocalisation des stocks et outils dans une usine à l'aide d'une simple étiquette radio (gain de productivité dans l'industrie 4.0)

Positionnement des produits dangereux sur un site SEVESO (sécurisation des interventions)

Gestion de la localisation indoor dans un environnement hospitalier (matériel et personne)

IoT 5G sur des nanosatellites orbite basse (agriculture, transport, énergie)

Ces applications ne seront pas disponibles immédiatement sur les réseaux publics : cela nécessite de faire évoluer la base matérielle des réseaux 5G de la version actuelle (15) vers la version 17, ainsi que les cœurs de réseaux 4G vers la 5G (2024-2025).

L'intérêt des réseaux privés de plus petites tailles avec moins de cartes SIM (quelques milliers) offre une évolution plus rapide des normes 5G issues des consortiums 3GPP .

Weaccess Group travaille également sur la partie émetteur 5G dans le cadre de l'appel à projet 5G de la DGE avec les sociétés Arelis LGM et Grolleau . Les produits radios doivent sortir en version 17 fin 2024.

Ainsi, grâce à ces nombreuses évolutions, Weaccess Group disposera, fin 2024, d'une offre complète avec une maitrise totale d'une solution intégrée version 17. L'ensemble de l'offre sera composé d'une solution « logicielle » et « matérielle » permettant les évolutions rapides vers les versions 18 et 19 en préparation intégrant de nouvelles fonctionnalités de la 5G.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G et 5G mobiles privés à destination des infrastructures critiques , de l'industrie 4.0 , de la logistique.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com