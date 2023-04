26/04/2023 - 09:35

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER 2022

WEACCESS GROUP annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2022.

Le rapport financier annuel 2022 peut être consulté sur le site Internet de la société WE ACCESS sous la rubrique « Eléments Financiers » à l'adresse suivante : https://www.weaccess.fr/invesrisseurs

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN - f.hedin@weaccess.fr – https:// www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com – https://www.atoutcapital.com