19/01/2023 - 17:50

WEACCESS GROUP, opérateur des réseaux privés 4G et 5G est heureux d'annoncer la signature d'un contrat de fourniture d'un réseau commercial à la société Orrion Chemicals Orgaform.

Un projet s'inscrivant dans la stratégie d'accélération de la 5G industrielle

En 2021, le Gouvernement avait initié la mission 5G industrielle en vue d'accélérer la compétitivité de l'industrie française en proposant des actions concrètes pour accompagner les secteurs industriels français dans l'émergence et le déploiement de services innovants sur la 5G. Dans le cadre de cette stratégie d'accélération sur la 5G et des futures technologies de réseaux de télécommunications Weaccess Group équipera la société Orrion Chemicals Orgaform d'un réseau privé 4G nécessaire à la communication mobile « data » dans l'entreprise. Le réseau supportera également la téléphonie fixe et mobile de l'entreprise.

Le site d'Orrion Chemicals Orgaform

L'entreprise, située sur un parc de 4 hectares à Semoy dans le Loiret, est spécialisée dans les agents de démoulage, les revêtements pour le verre, et les colles et solutions base de nitrocellulose. Elle fait partie de la French Fab. La solution 4G permet de remplacer une solution WIFI et DECT au sein même de l'entreprise. Deux émetteurs sont suffisants pour couvrir l'ensemble du site de façon fiable et totalement sécurisé avec un usage dans un univers comptant un nombre important de cuves métalliques et néfaste à la propagation des ondes WIFI.

Un projet 4G puis 5G

La société Orrion Chemicals Orgaform est un site chimique classé type « Seveso III seuil bas » et nécessite l'utilisation de terminaux ATEX (Anti-Explosion). Les terminaux (tablettes et smartphones) n'étant pas encore disponibles en mode 5G ATEX, le réseau débutera en mode 4G puis évoluera en 5G dès la disponibilité des terminaux.

Les réseaux 4G et 5G répondent à des préoccupations industrielles :

- Une couverture étendue et fiable en mobilité ;

- Un débit important ;

- Une sécurisation des communications (carte à puce).

Un réseau radio 4G / 5G totalement indépendant et totalement sécurisé

Ce réseau « private LTE » est totalement indépendant des réseaux publics des opérateurs mobiles, il fonctionnera sur la bande des 2.6 Ghz (fréquences commerciales réservées aux réseaux privés) et sera exploité sous la licence ARCEP dont dispose Weaccess Group.

Ce site comportera une station de base de 2x10 Watts et un cœur de réseau 4G intégré au sein même de l'entreprise. Le réseau doit pouvoir fonctionner même en cas de défaillance du réseau optique longue distance. Un cœur de réseau de secours sera hébergé par Weaccess Group sur l'un de ses datas centers en Normandie.

Cette installation permettra également d'aborder la problématique de la téléphonie de secours sur les sites Sévéso qui disposent de lignes cuivre directes avec les pompiers (sans numérotation). Ces dernières étant amenées à disparaitre avec la fermeture des réseaux cuivre, c'est toute la problématique de l'évolution des réseaux critiques qui sera abordé par Weaccess Group en collaboration avec le SDIS45 dans le cadre de ce déploiement commercial.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

A propos d'Orrion Chemicals Orgaform (OCO)

Fort de plus de 50 ans d'expérience dans le métier de la formulation, OCO a pour ambition d'être un leader dans chacune de ses activités. Tout en renforçant nos bases qui sont la sécurité de nos opérations, la qualité de nos produits et un très bon service aux clients, nous investissons dans le développement de nouvelles formules afin de maintenir la compétitivité et accompagner la croissance de nos clients, et réduire l'empreinte environnementale de nos produits et services.

Nous disposons de surfaces et capacités disponibles et voulons continuer à développer l'offre de fabrication à façon en développant des partenariats avec les industriels ne disposant pas de telles capacités et recherchant une alternative fiable à l'investissement. Nous nous sommes lancés dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) afin d'intégrer les enjeux sociétaux au-delà de la sécurité et de la protection de l'environnement. Enfin nous nous projetons dans l'industrie du futur et continuons d'investir afin de maintenir un haut niveau de performance et de service qui sont les atouts de l'Industrie Française, la « French Fab ».

Pour plus d'informations : contact@oc-orgaform.com

