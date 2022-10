26/10/2022 - 18:00

RESULTATS 1ER SEMESTRE 2022

MUTATION TECHNOLOGIQUE ET COMMERCIALE VERS LA 5G

Baisse du CA lié à l'activité opérateur grand public zones blanches haut débit

Progression du CA professionnel (offre fibre et Centrex)

Réduction des pertes par diminution des charges liées à l'exploitation des réseaux et les aides sur le projet "convergence 5G"

En K€ S1 2022 S1 2021

Variation Données non auditées, Normes Française Chiffre d'affaires 533 641 -17% Résultat d'exploitation -43 -218 +80% Résultat net -43 -216 +80%

Depuis sa création en 1995, Weaccess Group a toujours opéré dans le domaine des technologies radios satellites et terrestres.

Son activité commerciale principale, depuis 2005, est l'aménagement du territoire en internet radio (Satellite, WIFI puis 4G). Le plan fibre ayant rebattu les cartes, il ne restera plus qu'un million de prises sans cuivre (en cours de suppression) et sans fibre optique. Les zones correspondantes ne sont pas encore identifiées et il faudra attendre la fin des constructions optiques pour mesurer le marché potentiel.

La bataille des prix sur les offres entreprises (moins de 50 €HT) et grand public (moins de 15€ TTC) ne permet plus à Weaccess Group d'évoluer dans ce segment de marché. A terme, le problème de l'amortissement et de l'entretien du réseau optique se posera ainsi que celui de la rentabilité des infrastructures commercialisées à très faible prix.

Weaccess Group utilise aujourd'hui son savoir-faire sur l'exploitation des réseaux 4G privés, acquis sur l'aménagement du territoire pour ouvrir de nouveaux marchés sur les réseaux privés 4G et 5G pour les entreprises (réseaux critiques) en remplacement des réseaux WIFI, DECT, PMR et IoT. Les normes 4G et 5G permettent des couvertures très largement plus efficaces avec une sécurité accrue.

L'ensemble des modèles économiques des télécoms évoluent fortement :

Vente des infrastructures (Pylones, Génie Civil),

Montée en puissance des GAFAM dans les services télécoms (téléphonie, coeur de réseau 5G ).

Ce qui impose à Weaccess Group de se repositionner sur les segments de marché disposant d'une meilleure marge et permettant une meilleure valorisation du savoir-faire de la société. (Marchés privés avec équipements spécifiques).

Ainsi, Weaccess Group a candidaté aux appels à manifestation d'intérêt de la DGE (Direction Générale Entreprise) en 2021 et a obtenu en 2022 le programme « Convergence 5G » visant au développement d'une solution 5G SA souveraine (cœur de Réseau et émetteur). Weaccess Group est associé à deux partenaires importants Arelis-LGM et Grolleau intégrés dans le consortium « Convergence 5G »

L'aide obtenue s'étale sur les années 2022, 2023 et 2024. Elle est constituée pour 3/4 d'une aide directe et pour 1/4 d'une avance remboursable. Elle représente 170 k€ sur le premier semestre 2022.

L'ensemble de l'écosystème des terminaux 5G n'étant pas encore prêt (en particulier les terminaux ATEX anti-explosion) pour l'industrie pétrochimique, les déploiements actuels s'effectuent en 4G avant le passage dans 18 mois sur les réseaux 5G.

L'année 2022 marque, pour WEACCESS GROUP, ce passage d'opérateur de réseau pour les zones blanches vers le marché industriel (industrie 4.0) et le métier d'équipementier 5G SA pour les besoins spécifiques de l'industrie et des services.

WEACCESS GROUP développe aujourd'hui une prospection intensive sur les marchés industriels qui devrait permettre, sous peu, la conclusion des premiers contrats en private LTE, et réalise un investissement important dans partie logicielle des équipements 5G SA.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Commun ications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

