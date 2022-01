31/01/2022 - 07:00

MISE A DISPOSITION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021 ANNONCE DU CALENDRIER 2022

WEACCESS GROUP, opérateur des réseaux privés et sécurisés pour les entreprises, annonce la mise à disposition de ses comptes semestriels 2021 sur son site https://www.weaccess.fr/investisseurs dont la diffusion a été retardée en raison de l'absence prolongée de sa responsable comptable pour raisons médicales (Cf Communiqué du 16 octobre 2021).

Données synthétiques non auditées 30 juin 2021

30 juin 2020 K€ - Normes GAAP Chiffre d'affaires 641,0 922,0 EBITDA (0,8) 0,4 Résultat d'exploitation (205,9) (122,6) Résultat net (216,4) (124,7)

La société annonce par ailleurs son calendrier de communication financière 2022 et commentera plus en détail son activité 2021 et ses perspectives 2022 lors de la prochaine publication de son chiffre d'affaires annuel 2021 prévue le mardi 8 février 2022 après bourse.

Publications après bourse Dates Chiffre d'affaires annuel 2021 Mardi 8 février 2022 Résultats annuels 2021 Mardi 12 avril 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 Mardi 19 juillet 2022 Résultats du 1er semestre 2022 Mardi 4 octobre 2022

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2021 : 8 février 2022 après bourse

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– [email protected] – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – [email protected] – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - [email protected] – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – [email protected] – www.capvalue.fr