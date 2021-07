22/07/2021 - 18:00

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2021 : 649,6 K€

POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION COMMERCIALE VERS LES MARCHES PORTEURS DE LA 4G ET DE LA 5G PRIVEES

Chiffre d'affaires en K€

Données non auditées - Normes françaises 2021 2020 Var. 1er semestre 649,6 935,6 -30,6%



WEACCESS GROUP, opérateur des réseaux privés et sécurisés pour les entreprises, affiche au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires en baisse principalement liée à la difficile reprise des travaux de construction. Au cours des six premiers mois, la Société a concentré ses efforts sur la poursuite du déploiement de son offre 4G privée à destination du secteur industriel et tertiaire.

Forte récurrence de l'activité par abonnement

WEACCESS GROUP a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 649,6 K€ en baisse de 30,6% par rapport au 1er semestre 2020.

L'activité dédiée à la construction d'infrastructures, qui représente 12,3% du chiffre d'affaires au

1er semestre 2021, a directement été impactée par la crise sanitaire conduisant à un net retard pris dans les chantiers.

Poursuivant la dynamique entamée en 2020, les abonnements THD aux particuliers et aux entreprises connaissent une nette progression notamment portée par la migration des abonnés de l'opérateur du haut débit vers le très haut débit > 30 Mbits avec l'usage du THD radio (4G fixe).

La Société a enregistré les premiers succès commerciaux de son offre 4G privée suite à l'obtention de sa licence multi-sites 4G privée. Les premiers contrats signés avec les sociétés Grolleau et Rouen Park attestent de la pertinence de l'offre qui répond à un besoin croissant des entreprises et des collectivités souhaitant se doter d'un réseau sécurisé totalement indépendant des opérateurs mobiles.

Le modèle de facturation par abonnement permet au Groupe de générer un chiffre d'affaires récurrent s'élevant à 87,6% de l'activité globale, soit une augmentation de 9,9% par rapport au 1er semestre 2020.

Cette hausse de l'activité récurrente permet de limiter l'impact de l'arrêt temporaire de la construction d'infrastructures.

Perspectives

Au 2nd semestre 2021, WEACCESS GROUP entend renforcer son positionnement d'opérateur de réseaux privés et sécurisés pour les entreprises en accélérant son déploiement sur les segments de marché à fort potentiel que sont la 4G et la 5G privées.

Suite à l'obtention de sa licence multi-sites 4G privée et à la signature de ses premiers contrats, WEACCESS GROUP est désormais en mesure de déployer son offre auprès d'une centaine d'entreprises. La société a d'ores et déjà reçu des manifestations d'intérêts de la part de plusieurs sociétés.

WEACCESS GROUP a par ailleurs entamé son positionnement sur la 5G privée en s'associant aux sociétés Arelis et Grolleau pour répondre à l'appel à projets sur la 5G souveraine piloté par BPI France avec le projet « Convergence 5G ». Spécifiquement orienté vers le marché de l'industrie et des réseaux « critiques », cet appel à projet vise à favoriser l'émergence de produits et services novateurs 5G pour les filières d'avenir, mais aussi à rendre le déploiement des solutions 5G en entreprises aussi simple qu'un déploiement WIFI.

La Société reste confiante dans la reprise prochaine de ses travaux d'infrastructure afin de rattraper les retards pris depuis le début de l'année.

Ces différents axes de développement conduisent WEACCESS GROUP à afficher toute sa confiance pour renouer avec la croissance au 2nd semestre 2021.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

