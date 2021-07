06/07/2021 - 18:00

WEACCESS GROUP, ARELIS ET GROLLEAU ASSOCIENT LEUR SAVOIR-FAIRE POUR REPONDRE A L'APPEL A PROJETS sur la 5G SOUVERAINE PILOTE PAR BPIFRANCE avec le projet « Convergence 5G »

WEACCESS GROUP, opérateur des réseaux privés et sécurisés pour les entreprises est heureux d'annoncer son association avec la société ARELIS, spécialiste de l'électronique militaire radio et, GROLLEAU, équipementier télécom spécialiste des ateliers d'énergie et des coffrets pour le déploiement de la fibre optique pour répondre à l'appel à projets 5G souveraine et verticale. Initié par le Gouvernement, l'appel à projet France Relance soutient les meilleurs projets de R&D, d'investissement et de mise en œuvre d'applications basées sur la technologie 5G.

A travers l'appel à manifestation d'intérêt (AMI), l'Etat subventionnera des projets portés par une ou plusieurs entreprises qui développeront des produits et services novateurs 5G pour les filières d'avenir garantissant la création de valeur en France. L'environnement, l'agriculture, la santé, les transports, la logistique et l'industrie sont autant de thématiques cibles visées par les appels à projets. WEACCESS GROUP, ARELIS et GROLLEAU y répondent au travers du projet « Convergence 5G »

Ces Appels à Projets visent à constituer une alternative souveraine Européenne aux réseaux 5G Chinois et Américains qui se profilent à l'horizon avec la montée en puissance des GAFAM dans les nouveaux réseaux 4G/5G. La virtualisation des infrastructures télécoms pousse les opérateurs à se positionner davantage vers des solutions « informatiques et logicielles » que sur le « génie civil ». Il s'agit d'une évolution stratégique des opérateurs de télécommunications. La valeur ajoutée des infrastructures de télécommunication se déplace donc du génie civil et du bâti (pylônes, bâtiments) vers le logiciel et la maitrise du software.

L'objectif de la DGE (Direction Générale Entreprise) est donc de favoriser l'émergence de solutions européennes par la mise en place de solutions verticales, ainsi que le développement de solutions matérielles et logicielles associées 5G.

Le projet « Convergence 5G » est spécifiquement orienté vers le marché de l'industrie et des réseaux « critiques ». En effet, l'objectif est de construire des points d'accès 4G/5G pouvant être déployés sur un simple réseau informatique existant (comme le WIFI). L'équipement d'un site industriel en « private 4G/5G » requiert le câblage en fibre optique dédiée (fibre noire) de l'ensemble de l'entreprise, ce qui constitue un réel frein au déploiement de telles solutions. A noter que la partie 5G active ne représente souvent que le tiers ou le quart de l'investissement total.

Enfin, côté service à l'industrie, l'objectif est de passer sur un même réseau radio télécom 4G/5G, les services actuellement supportés par les réseaux PMR (talkie-walkie de sécurité), les réseaux WIFI souvent peu sécurisés et disposant d'une couverture aléatoire, les réseaux DECT (téléphonie mobile d'entreprise), et les réseaux IoT (lora). La 5G disposera d'un cœur de réseau propre (non 4G) qui permettra à terme de gérer la qualité de service en dynamique de chacun des services, c'est là tout l'enjeu de la 5G privée en entreprise. C'est à ce niveau de développement que l'on passera à une industrie 4.0 en France. Ces solutions s'entendent dans une gamme de prix qui permettra à une PME ou ETI de disposer aisément de ce type de technologie. C'est dans ce contexte que WEACCESS GROUP déploiera sa licence sur la bande 2.6Ghz dans les entreprises afin de les doter de leur réseau 4G/5G privé.

WEACCESS GROUP se positionne sur ce segment de marché très exigent où la partie industrielle des équipements est également scrutée de très près. L'association avec ARELIS et GROLLEAU est importante pour WEACCESS GROUP et pour ses futurs clients.

Le Consortium « Convergence 5G » est adossé pour la partie software, Coeur de réseau, Emetteur 5G à la société Française Amarisoft leader des solutions 4G et 5G software. L'intérêt de cette plateforme est de ne pas utiliser de semi-conducteur 5G propriétaire. Cette nouvelle conception d'équipement 5G permet également de ne pas être sensible aux aléas de production des semi-conducteurs et permet une évolution dans le temps sans contrainte matérielle (simple mise à jour logicielle).

L'objectif de « convergence 5G » est également de rendre le déploiement des solutions 5G en entreprise aussi simple qu'un déploiement WIFI. WEACCESS GROUP œuvre au côté des entreprises pour qu'elles gardent la maitrise de l'ensemble de leur réseaux privés et applications métiers associées.

Le projet « Convergence 5G » a reçu le soutien de Normandie Aerospace (NAE) et la Métropole de Rouen (WEACCESS GROUP et la structure de R&D d'ARELIS y sont basés).

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

A propos de ARELIS

Le groupe ARELIS compte parmi les principaux acteurs industriels dans l'hyperfréquence. Il offre des services à forte valeur ajoutée de la conception à la fabrication jusqu'au transfert de technologie de sous-systèmes plus particulièrement dans le domaine de la détection, du guidage et des communications, qu'ils soient civils ou militaires. Ses solutions s'adressent aux industriels de la défense et de la sécurité, de l'aéronautique et du spatial, des télécoms et du broadcast mais aussi des transports. Avec l'intégration de Thomson Broadcast, il devient un des leaders mondiaux incontournable en matière de déploiement de systèmes de transmission pour la radio et la télévision numériques. Responsable et acteur de programmes de recherche, ARELIS contribue activement au développement d'amplificateurs multimodes, à la miniaturisation des équipements (par exemple l'intégration de composants dans les couches internes des circuits imprimés)ou encore au développement de plateformes radio logicielles. Résolument tourné vers l'avenir, il investit fortement en recherche et développement pour la création de systèmes énergétiques autonomes avec des capacités de stockage de l'énergie à long terme.

En savoir plus : http://www.arelis.com

A propos de GROLLEAU

Créée en 1950 dans le Maine-et-Loire, la société GROLLEAU (200 salariés) conçoit et fabrique des armoires de gestion et distribution d'énergie en aluminium destinées aux infrastructures. Les solutions Outdoor de GROLLEAU répondent aux enjeux des réseaux avec des produits fabriqués en France (armoires d'éclairage public, bornes de péages autoroutiers et bornes de recharges pour véhicules électriques, armoires & shelters dédiés à la fibre optique, armoires d'énergie outdoor pour les réseaux mobiles).Acteur de la transformation numérique des territoires, GROLLEAU propose une offre complète de services (installation & mise en service, supervision, maintenance opérationnelle). A l'international, Grolleau s'appuie sur des filiales implantées en Côte d'Ivoire et au Royaume-Uni.

Pour plus d'informations: www.grolleau.fr

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN - [email protected] – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT - [email protected] – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - [email protected] – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET - [email protected] – www.capvalue.fr