07/01/2025 - 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20 470 titres WAVESTONE

Espèces : 569 583,75 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 399 titres WAVESTONE

Espèces : 662 641,33 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE

Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 32 545 1 647 573,94 € 523 Ventes 30 474 1 554 516,36 € 482

A propos de Wavestone

Wavestone est un cabinet de conseil qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président - Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00



Benjamin CLÉMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92



Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2024

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 523 32 545 1 647 573,94 TOTAL 482 30 474 1 554 516,36 02/07/2024 5 350 18 977 01/07/2024 15 750 40 115,03 04/07/2024 1 70 3 899 02/07/2024 3 300 16 370,01 05/07/2024 1 50 2 860 03/07/2024 5 390 21 518,02 08/07/2024 5 390 22 195,99 04/07/2024 4 320 18 128 09/07/2024 1 70 4 011 05/07/2024 4 320 18 360 10/07/2024 3 210 11 984,01 08/07/2024 1 60 3 468 11/07/2024 2 140 7 994 09/07/2024 4 310 17 879,99 12/07/2024 8 451 25 852,72 10/07/2024 2 62 3 565,6 15/07/2024 5 380 21 464 11/07/2024 4 280 16 261 16/07/2024 10 804 44 616,37 12/07/2024 2 2 117,4 17/07/2024 1 80 4 464 16/07/2024 2 160 8 912 18/07/2024 1 4 226,4 17/07/2024 5 373 21 138,21 19/07/2024 5 400 2 2912 18/07/2024 7 560 32 287,98 23/07/2024 7 481 27 225,32 19/07/2024 2 160 9 232 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros 24/07/2024 8 598 33 573,22 22/07/2024 6 480 27 648 25/07/2024 27 2160 117 807,91 23/07/2024 3 111 6 388,31 29/07/2024 4 180 9 716,99 24/07/2024 5 364 20 602,4 30/07/2024 4 280 14 854 26/07/2024 4 386 20 925,6 01/08/2024 7 560 29 607,98 29/07/2024 2 200 10 920 02/08/2024 9 720 37 264,03 30/07/2024 7 542 29 204,69 05/08/2024 5 400 20 224 31/07/2024 6 480 25 536 06/08/2024 9 750 38 271 01/08/2024 1 80 4 312 07/08/2024 1 1 52,1 02/08/2024 4 303 15 877,2 08/08/2024 8 660 34 017,98 05/08/2024 5 500 25 540 09/08/2024 2 160 8 240 06/08/2024 3 240 12 360 12/08/2024 5 400 20 513 07/08/2024 9 718 37 350,43 14/08/2024 1 80 41 44 09/08/2024 3 240 12 408 16/08/2024 4 320 16 752 12/08/2024 1 6 312,6 20/08/2024 4 200 10 365 13/08/2024 6 600 30 840 21/08/2024 1 1 51,6 14/08/2024 2 160 8 320 22/08/2024 1 50 2 610 15/08/2024 4 320 16 720 23/08/2024 1 50 2 600 16/08/2024 3 240 12 720 26/08/2024 2 100 5 245 19/08/2024 2 200 10 490 27/08/2024 7 550 30 774,98 20/08/2024 1 2 105,4 28/08/2024 4 200 11 070 21/08/2024 4 301 15 651,61 29/08/2024 2 51 2 846,1 23/08/2024 2 101 5 302,8 30/08/2024 1 3 168,3 26/08/2024 17 1427 78 672,37 02/09/2024 7 450 25 205 27/08/2024 4 250 14 203 03/09/2024 9 538 29 309,59 28/08/2024 3 300 16 770 04/09/2024 4 200 10 680 29/08/2024 4 227 12 754,61 05/09/2024 2 78 4 133,2 30/08/2024 6 510 29 104,99 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros 06/09/2024 1 50 2 665 02/09/2024 2 110 6 344 09/09/2024 3 150 8 070 03/09/2024 1 50 2 780 11/09/2024 4 200 10 880 04/09/2024 2 200 10 710 12/09/2024 3 109 5 940,5 05/09/2024 3 180 9 666 13/09/2024 5 260 14 287 06/09/2024 6 300 16 220,01 16/09/2024 2 100 5 445 09/09/2024 3 190 10 350,99 17/09/2024 6 275 14 762,5 10/09/2024 5 250 13 685 18/09/2024 8 450 23 355 11/09/2024 1 60 3 324 19/09/2024 1 50 2 585 12/09/2024 3 150 8 270 20/09/2024 1 50 2 650 13/09/2024 5 250 13 865 25/09/2024 3 101 5 458,6 16/09/2024 1 50 2 740 26/09/2024 1 50 2 695 17/09/2024 1 1 54,8 27/09/2024 3 74 4 122,2 19/09/2024 9 450 23 705,01 30/09/2024 3 150 8 365,01 20/09/2024 3 150 8 085 01/10/2024 1 30 1 665 23/09/2024 4 200 10 815 02/10/2024 3 110 6 111 24/09/2024 2 100 5 415 03/10/2024 3 200 11 045 25/09/2024 1 1 54,8 04/10/2024 1 21 1 150,8 26/09/2024 6 264 14 436,21 07/10/2024 1 50 2 750 27/09/2024 2 100 5 605 08/10/2024 2 100 5 465 30/09/2024 2 100 5 615 09/10/2024 1 4 222 01/10/2024 3 180 10 098 10/10/2024 3 161 8 984,11 02/10/2024 2 100 5 600 11/10/2024 1 80 4 504 03/10/2024 1 50 2 790 14/10/2024 2 100 5 626,4 04/10/2024 2 100 5 555 15/10/2024 4 200 11 105 07/10/2024 2 100 5 565 16/10/2024 3 110 6 038 08/10/2024 3 150 8 265 17/10/2024 2 51 2 810,4 09/10/2024 3 240 13 416 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros 21/10/2024 8 400 22 350 10/10/2024 4 241 13 568,3 22/10/2024 2 100 5 580 11/10/2024 2 160 9 072 23/10/2024 4 151 8 395 14/10/2024 1 50 2 830 24/10/2024 2 51 2 820 16/10/2024 4 200 11 095 25/10/2024 3 150 8 205 17/10/2024 4 151 8 410,4 28/10/2024 5 250 13 525 18/10/2024 4 200 11 295 29/10/2024 4 320 17 280 21/10/2024 3 150 8 565 30/10/2024 17 1281 67 316,04 22/10/2024 4 155 8 693 31/10/2024 38 3400 165 795,9 23/10/2024 3 150 8 430 01/11/2024 4 233 11 205,69 24/10/2024 3 120 6 663 05/11/2024 6 253 11 996 25/10/2024 3 150 8 280 06/11/2024 6 300 14 049,99 28/10/2024 2 100 5 515 07/11/2024 1 50 2 340 29/10/2024 4 320 17 392 08/11/2024 10 305 14 383,25 30/10/2024 2 136 7 192,01 11/11/2024 7 534 24 713,31 31/10/2024 1 100 4 920 12/11/2024 5 240 11 068,99 01/11/2024 4 202 9 853,6 13/11/2024 5 230 10 603,99 04/11/2024 3 180 8 744,99 14/11/2024 1 50 2 327,5 06/11/2024 3 150 7 195,01 15/11/2024 5 250 11 420 07/11/2024 7 350 16 395,02 18/11/2024 3 150 6 725 08/11/2024 5 230 10 901,01 19/11/2024 4 200 9 000 11/11/2024 4 320 15 048 20/11/2024 2 100 4 495 12/11/2024 5 300 13 959,99 25/11/2024 2 100 4 630 13/11/2024 1 70 3 255 26/11/2024 9 391 17 919,61 14/11/2024 11 730 34 032,97 27/11/2024 2 100 4 545 15/11/2024 1 70 3 234 28/11/2024 1 1 46 18/11/2024 6 564 25 371,09 29/11/2024 13 1040 48 124,02 19/11/2024 4 200 9 095 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros 02/12/2024 14 800 34 950 20/11/2024 5 211 9 576,11 03/12/2024 5 250 10 620 21/11/2024 3 54 2 436,3 04/12/2024 4 200 8 842,5 22/11/2024 5 250 11 557,5 05/12/2024 21 1500 62 085 25/11/2024 5 250 11 652,5 06/12/2024 6 270 10 820,01 26/11/2024 4 210 9 727,49 09/12/2024 1 50 2 055 27/11/2024 4 228 10 505,99 10/12/2024 1 50 2 110 28/11/2024 4 200 9 410 11/12/2024 1 50 2 150 29/11/2024 3 240 11 251,99 12/12/2024 2 100 4 360 03/12/2024 10 540 23 474,99 13/12/2024 4 165 7 087,49 04/12/2024 8 371 16 605 16/12/2024 9 600 24 760,02 05/12/2024 11 740 31 010 17/12/2024 1 50 2 025 06/12/2024 7 390 15 826,01 18/12/2024 5 240 9 838,01 09/12/2024 8 450 18 705,51 19/12/2024 3 150 5 995,01 10/12/2024 4 200 8 590 20/12/2024 3 110 4 289 11/12/2024 2 100 4 332,5 23/12/2024 3 240 9 504 12/12/2024 5 240 10 608 27/12/2024 2 53 22 35,7 13/12/2024 1 60 2 628 30/12/2024 4 131 5 450,6 16/12/2024 2 140 5 824 17/12/2024 8 460 19 013 20/12/2024 7 470 18 575,01 23/12/2024 5 400 16 160 24/12/2024 3 240 9 900 27/12/2024 7 390 16 548,01 30/12/2024 3 180 7 547,99 31/12/2024 5 300 12 621

1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)