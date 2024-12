04/12/2024 - 18:00

Lors de sa réunion du 4 décembre 2024, le Conseil d'administration de Wavestone a arrêté les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2024 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes et leur rapport est en cours d'émission.

Données consolidées au 30/09 (en M€)

Examen limité S1 2024/25 S1 2023/24 Variation Chiffre d'affaires 457,8 276,7 +65% Résultat opérationnel récurrent (ROR)1

Marge opérationnelle récurrente 46,4

10,1% 36,8

13,3% +26% Amortissement relations clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (4,4)

(0,5)

41,6 (0,7)

(2,8)

33,2



+25% Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (1,6)

(1,7)

(11,0) (0,7)

(0,3)

(9,2) Résultat net

Marge nette



Résultat net part du groupe

Résultat net part du groupe par action (en € - base diluée) 27,3

6,0%



27,2

1,11 23,0

8,3%



23,0

1,16 +19%



+19%

-4%

1 Wavestone a introduit depuis 2023/24 un indicateur alternatif de performance baptisé Résultat Opérationnel Récurrent (ROR), défini à la fin de ce communiqué de presse.

Croissance de +65% au 1er semestre 2024/25, et de +2% en organique

Au 1er semestre 2024/25, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 457,8 M€, en croissance de +65% par rapport au 1er semestre 2023/24, dont +1% à taux de change et périmètre constants.

Pour rappel, Wavestone consolide Q_PERIOR, cabinet de conseil allemand, depuis le 1er décembre 2023, et Aspirant Consulting, cabinet de conseil américain, depuis le 1er février 2024.

Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1er avril 2023, le chiffre d'affaires semestriel s'inscrit en croissance organique de +2% sur la période. Cette évolution bénéficie d'un effet jour favorable à hauteur de +2%[1] sur le semestre.

Taux d'activité de 73%[2], taux journalier moyen de 937 €

Au 1er semestre 2024/25, le taux d'activité a résisté et s'élève à 73%. À périmètre constant, il s'établit à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Les prix ont connu une légère érosion durant l'été. À mi-exercice 2024/25, le taux journalier moyen s'élève ainsi à 937 € (pour rappel : 944 € au 1er trimestre). À périmètre constant, le prix de vente moyen s'établit à 898 €.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes est de l'ordre de 3,7 mois au 30 septembre 2024 (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting). A périmètre constant, il s'élève à 3,4 mois, contre 4,1 mois au 31 mars 2024, reflétant le ralentissement traditionnel de la prise de commande au cours de l'été, mais aussi l'attentisme plus marqué des clients de Wavestone.

Taux de turn-over stable à 13%

Au 30 septembre 2024, le turn-over sur 12 mois glissants (intégrant Q_PERIOR et Aspirant Consulting) s'établit à 13%. À périmètre constant, le turn-over est de 14%, équivalent à celui de l'exercice 2023/24.

Wavestone comptait 5 875 collaborateurs au 30 septembre 2024, contre 5 894 au 31 mars 2024.

Marge opérationnelle récurrente de 10,1% au 1er semestre 2024/25

Le résultat opérationnel récurrent s'est élevé à 46,4 M€ au 1er semestre 2024/25, en progression de +26%.

La marge opérationnelle récurrente s'est établie à 10,1%, contre 13,3% au 1er semestre 2023/24 (qui ne consolidait ni Q_PERIOR ni Aspirant Consulting).

La rentabilité du 1er semestre 2024/25 a été impactée par la saisonnalité habituelle du cabinet et par les coûts liés au programme d'intégration entre Wavestone et Q_PERIOR, notamment l'événement « Together as One » qui s'est tenu en mai 2024 à Paris.

Progression de +19% du résultat net, représentant une marge nette de 6,0%

Après prise en compte de l'amortissement des relations clientèle (4,4 M€ dont 3,6 M€ d'amortissement des relations clientèle de Q_PERIOR) et des autres produits et charges opérationnels, le résultat opérationnel s'est établi à 41,6 M€, en progression de +25%.

Le coût de l'endettement financier net s'est élevé à -1,6 M€ au 1er semestre, contre -0,7 M€ un an plus tôt, du fait de l'augmentation de la dette financière consécutive aux récentes acquisitions.

Les autres produits et charges financiers se sont établis à -1,7 M€ au 1er semestre 2024/25, dont -0,6 M€ lié à la désactualisation du complément de prix relatif à Q_PERIOR, versé au 1er semestre.

La charge d'impôt s'est élevée à 11,0 M€, en hausse de +19% par rapport au 1er semestre 2023/24.

Le résultat net s'est élevé à 27,3 M€ au 1er semestre 2024/25, en progression de +19% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, représentant une marge nette de 6,0% contre 8,3% un an plus tôt.

Le résultat par action (en base diluée) s'est établi à 1,11 € au 1er semestre 2024/25, contre 1,16 € au 1er semestre l'an dernier. Pour mémoire, 24 906 332 actions étaient en circulation au 1er semestre 2024/25 contre 20 196 492 au 1er semestre 2023/24.

Capacité d'autofinancement en hausse de +38%, 2,5 M€ de cash-flow d'exploitation

Au 30 septembre 2024, la capacité d'autofinancement s'est élevée à 54,3 M€, en croissance de +38% par rapport à la même période l'an dernier.

La variation du besoin en fonds de roulement a consommé 29,7 M€ de trésorerie au 1er semestre, évolution liée à la baisse habituelle des dettes sociales sur la première moitié de l'exercice (congés payés, paiement des bonus et participation), ainsi qu'à une augmentation de 5% du DSO (Days Sales Outstanding).

Après paiement des impôts, 22,1 M€ contre 9,8 M€ un an plus tôt, Wavestone a dégagé un cash-flow opérationnel de 2,5 M€ au 1er semestre 2024/25, contre 9,3 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent.

Les opérations d'investissement ont consommé 37,8 M€ au 1er semestre 2024/25, dont 35,0 M€ liés au paiement du complément de prix relatif à Q_PERIOR, et 2,2 M€ d'investissements courants.

Les flux de financement ont généré 8,6 M€, dont +31,2 M€ d'emprunts financiers nets des remboursements, -10,1 M€ de dividendes versés aux actionnaires au titre de l'exercice 2023/24, -6,4 M€ consacrés à des rachats d'actions permettant de couvrir l'intégralité des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs et -4,1 M€ de remboursement de dettes locatives.

Dette financière nette de 38,5 M€ au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 579,6 M€.

La dette financière nette (hors dettes locatives IFRS 16) s'établissait à 38,5 M€. En comparaison, la trésorerie nette était de 19,3 M€ à fin mars 2024.

Données consolidées (en M€)

Examen limité 30/09/2024 31/03/2024 Données consolidées (en M€)

Examen limité 30/09/2024 31/03/2024 Actif non courant 633,7 633,7 Capitaux propres 579,6 571,4 dont écarts d'acquisition 510,5 507,9 dont relations clientèle 70,2 74,5 dont droits d'utilisation des biens en location 26,0 23,9 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 89,5

40,7 58,2

6,0 Actif courant 263,9 266,6 Dettes locatives 28,5 26,2 dont créances clients 239,3 245,9 Trésorerie 51,0 77,5 Passifs non financiers 250,9 322,0 Total 948,5 977,7 Total 948,5 977,7

Perspectives du 2nd semestre 2024/25

L'exercice 2024/25 est marqué par une demande de conseil plus faible qu'attendue. Les clients demeurent attentistes dans le lancement de nouveaux investissements et l'engagement de dépenses de conseil, tandis que la concurrence devient plus vive.

Les secteurs de la banque, de l'industrie – en particulier industrie automobile, du retail, et, en France, le secteur public, demeurent sous pression. Depuis l'été, le luxe connaît à son tour un ralentissement de la demande de conseil.

Quelques secteurs demeurent toutefois résilients, tels que l'énergie, le transport, le secteur life sciences et l'assurance, ainsi que certains sujets comme la cybersécurité, le cloud , SAP ou l'intelligence artificielle.

Dans cet environnement, l'activité depuis septembre s'est avérée plus faible qu'anticipée. En outre, la visibilité sur le 4ème trimestre 2024/25 demeure particulièrement faible, ce qui pourrait conduire à une activité ralentie en début d'année civile 2025. En effet, en l'absence de signaux de reprise économique en Europe, les budgets d'investissements des entreprises devraient rester sous pression à court terme, malgré l'assouplissement des taux d'intérêt.

La pression sur les prix s'accroît, en raison d'une concurrence plus forte mais aussi de négociations tarifaires plus difficiles avec les clients. Toutefois, dans une période de moindres tensions sur les salaires, l'impact sur la rentabilité sera limité sur l'exercice.

Ce contexte général pèse sur le chiffre d'affaires du cabinet. La rentabilité est elle aussi impactée, même si les effets sont partiellement atténués par le plan d'économies mis en place par le cabinet.

Néanmoins, Wavestone a décidé de maintenir son plan de recrutement de 1 000 embauches brutes, visant une croissance de +3% de ses effectifs de consultants sur l'exercice 2024/25.

Actualisation des objectifs annuels 2024/25

Au regard de ces conditions de marché difficiles et du manque de visibilité, Wavestone ajuste ses ambitions financières et se fixe des objectifs plus prudents pour l'exercice 2024/25.

Le cabinet vise désormais un chiffre d'affaires annuel stable par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023/24 de 943,8 M€. Pour rappel, Wavestone visait initialement une croissance organique de +3% à +5%.

En termes de rentabilité, le cabinet vise désormais une marge opérationnelle récurrente de 12,5% contre plus de 13% initialement.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024/25, le jeudi 30 janvier 2025, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

Annexe 2 : compte de résultat semestriel consolidé au 30/09/24

En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/24 31/03/24 30/09/23 Chiffre d'affaires 457 820 701 056 276 689 Achats consommés -74 994 -67 798 -13 298 Charges de personnel -289 522 -465 469 -199 414 Charges externes -38 519 -52 045 -20 855 Impôts et taxes -3 375 -7 839 -3 392 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -5 937 -8 106 -3 428 Autres produits et charges courants 975 1 542 456 Résultat opérationnel récurrent 46 448 101 341 36 758 Amortissement relations clientèle -4 357 -3 808 -747 Autres produits et charges opérationnels -526 -11 750 -2 809 Résultat opérationnel 41 565 85 783 33 203 Produits financiers 361 759 314 Coût de l'endettement financier brut -2 003 -2 376 -1 031 Coût de l'endettement financier net -1 643 -1 617 -718 Autres produits et charges financiers -1 685 -2 902 -311 Résultat avant impôt 38 237 81 264 32 174 Charge d'impôt -10 952 -22 673 -9 199 Résultat net 27 286 58 591 22 975 Intérêts minoritaires -47 -391 0 Résultat net - part du groupe 27 238 58 199 22 975 Résultat net - part du groupe par action (€) (1) 1,11 2,71 1,16 Résultat net dilué - part du groupe par action (€) 1,11 2,71 1,16 (1) Nombre d'actions pondéré sur la période.

Annexe 3 : bilan consolidé au 30/09/24 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/24 31/03/24 Ecarts d'acquisition 510 457 507 889 Immobilisations incorporelles 70 226 74 565 Immobilisations corporelles 11 720 11 965 Droits d'utilisation des biens pris en location 25 972 23 887 Actifs financiers - part à plus d'un an 1 926 1 737 Autres actifs non courants 13 371 13 661 Actif non courant 633 673 633 705 Clients et comptes rattachés 239 341 245 900 Autres créances 24 563 20 656 Trésorerie et équivalent de trésorerie 50 959 77 481 Actif courant 314 863 344 036 Total actif 948 536 977 741 Capital 623 623 Primes d'émission, de fusion, d'apport 265 432 265 432 Réserves et résultats consolidés 310 879 300 059 Réserves de conversion groupe 1 472 3 352 Capitaux propres - part du groupe 578 405 569 466 Intérêts minoritaires 1 223 1 926 Total capitaux propres 579 629 571 392 Provisions long terme 29 711 24 657 Passifs financiers - part à plus d'un an 48 796 52 231 Dettes locatives - part à plus d'un an 20 043 18 013 Autres passifs non courants 25 323 25 864 Passif non courant 123 873 120 765 Provisions court terme 5 533 5 205 Passifs financiers - part à moins d'un an 40 689 5 977 ettes locatives - part à moins d'un an 8 433 8 174 Fournisseurs et comptes rattachés 34 635 42 293 Dettes fiscales et sociales 116 106 152 575 Autres passifs courants 39 638 71 360 Passif courant 245 035 285 583 Total passif 948 536 977 741

Annexe 4 : tableau des flux de trésorerie consolidée au 30/09/24 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/24 31/03/24 30/09/23 Résultat net de l'ensemble consolidé 27 286 58 591 22 975 Elimination des éléments non monétaires : Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 10 939 12 991 4 886 Charges / (produits) liés aux paiements en actions 2 599 4 420 2 075 Moins-values / (plus-values) de cession, nettes d'impôt -3 27 -70 Autres charges et produits calculés 366 1 069 -467 Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 2 167 2 036 798 Charges / (produits) d'impôt 10 952 22 673 9 199 Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement financier net et impôt 54 305 101 806 39 396 Impôt payé -22 117 -21 650 -9 792 Variation du besoin en fonds de roulement -29 727 2 935 -20 286 Flux net de trésorerie généré par l'activité 2 462 83 091 9 317 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -2 169 -3 109 -1 069 Cession d'immobilisations 24 66 24 Variation des immobilisations financières -67 14 -160 Incidence des variations de périmètre -35 577 -65 990 -5 272 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -37 789 -69 018 -6 477 Cession (acquisition) par la société de ses propres titres (2) -6 415 -5 914 -5 983 Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -9 380 -7 593 -7 593 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -750 0 0 Souscription d'emprunts 40 000 19 700 0 Remboursement d'emprunts -8 821 -5 646 -2 821 Remboursement des dettes locatives -4 065 -6 199 -2 638 Intérêts financiers nets versés -1 521 -1 317 -587 Intérêts net versés sur dettes locatives -452 -425 -84 Autres flux liés aux opérations de financement 9 -11 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 8 606 -7 406 -19 705 Variation nette de trésorerie -26 721 6 667 -16 864 Incidences des variations de taux de change 212 104 295 Trésorerie à l'ouverture 77 452 70 681 70 681 Trésorerie à la clôture 50 943 77 452 54 112 (1) Intégrant 4 159 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation immobiliers (IFRS 16) au 30/09/24 (vs 2.138 K€ au 30/09/23) et 4 357 K€ au titre de l'amortissement des relations clientèle au 30/09/24 (vs 747 K€ au 30/09/23). (2) Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 4 559 K€ au cours du semestre.

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone.

[2] Depuis le 1er trimestre 2024/25, Wavestone déploie des indicateurs opérationnels consolidés à l'échelle de l'ensemble du cabinet. Il convient toutefois de noter que le calcul du carnet de commandes consolidé reste à affiner.