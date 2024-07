25/07/2024 - 18:00

Dans sa réunion du 25 juillet 2024 immédiatement consécutive à l'Assemblée générale mixte des actionnaires du même jour, le Conseil d'administration de la société Wavestone a décidé la mise en œuvre du programme de rachat d'actions autorisé par cette Assemblée générale, en application des articles L22-10-62 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), et du Règlement Européen n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Ce programme de rachat d'actions a fait l'objet d'un descriptif au sein du document d'enregistrement universel 2023/24 publié le 11 juillet 2024 sur le site internet de la société (www.wavestone.com), dans l'espace Investisseurs, rubrique Information financière / Documents financiers.