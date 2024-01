16/01/2024 - 18:00

Wavestone annonce ce jour l'acquisition aux États-Unis du cabinet de conseil Aspirant Consulting.

Aspirant Consulting : accompagner la transformation digitale des entreprises

Créé en 2003 et basé à Pittsburgh (Pennsylvanie – États-Unis), Aspirant Consulting propose des expertises de premier plan en matière de marketing & innovation, d'organisation & conduite du changement, et de transformation digitale.

Aspirant RPO, une autre branche d'Aspirant, qui propose des prestations de recrutement externalisé (RPO - Recruitment Process Outsourcing), n'est pas inclus dans le périmètre acquis par Wavestone.

Aspirant Consulting compte parmi ses clients des entreprises du Global 500 ainsi que de grandes entreprises américaines, dans plusieurs secteurs, avec une forte présence dans l'industrie pharmaceutique. Parmi ses principaux clients figurent des entreprises de référence telles que GSK, Haleon, Novartis, PPG, Westinghouse ou Zimmer Biomet.

Les effectifs d'Aspirant Consulting sont constitués d'une centaine de collaborateurs permanents, dont environ 80 consultants, auxquels s'ajoutent de l'ordre de 30 consultants indépendants principalement aux Etats-Unis et certains au Royaume-Uni.

Sur son dernier exercice (clos le 31 décembre 2023), Aspirant Consulting a réalisé un chiffre d'affaires consolidé estimé à 26,1 M$ (23,8 M€), et une marge d'EBITDA ajustée qui devrait s'établir au-delà de 10%.

« Aspirant Consulting a plus que doublé de taille sur la période 2018-2023, porté par des consultants talentueux et un engagement exceptionnel envers nos clients », déclare Mike McClaine, CEO d'Aspirant Consulting. « Le rapprochement avec Wavestone est l'opportunité de tirer parti des complémentarités entre nos deux cabinets et d'offrir à nos clients plus de valeur et à une plus grande échelle. »

« Avec Aspirant Consulting, Wavestone poursuit le renforcement de sa présence aux États-Unis », commente Pascal Imbert, Président-Directeur général de Wavestone. « Les discussions que nous avons eues au cours des derniers mois ont confirmé la grande proximité de nos valeurs. Nous avons été convaincus par le parcours d'Aspirant Consulting et par sa capacité à établir une empreinte durable au sein de très grandes entreprises. Ces éléments, combinés à la qualité de l'équipe dirigeante, nous permettront de construire des bases solides aux États-Unis, premier marché mondial du conseil. »

Modalités de l'opération

Wavestone a fait l'acquisition de 100% du capital d'Aspirant Consulting.

Le prix d'acquisition initial est de 24,0 M$ (21,9 M€) en valeur d'entreprise, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 10,0 M$ (9,1 M€), conditionnés par les performances de la société au 31 décembre 2024.

Cette acquisition est financée intégralement en numéraire, sur les ressources financières de Wavestone et grâce aux lignes de crédit dont dispose le cabinet auprès de ses partenaires bancaires.

Aspirant Consulting sera consolidé dans les comptes de Wavestone à compter du 1er février 2024.

L'équipe de direction d'Aspirant Consulting est pleinement engagée dans ce rapprochement. À ce titre, Mike McClaine, CEO d'Aspirant Consulting, et les principaux dirigeants vont poursuivre le développement du cabinet au sein de Wavestone, aux côtés de l'équipe de management de Wavestone US.

