Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2023/24 2022/23 Variation à périmètre * et change constants Variation

totale 1er trimestre 143,3 122,0 +11% +17% 2ème trimestre 133,4 115,1 +14% +16% 1er semestre 276,7 237,1 +12% +17%

* Hors PEN Partnership consolidé depuis le 01/08/2022 et Coeus Consulting consolidé depuis le 01/10/2022.

Chiffre d'affaires en progression de +16% au 2ème trimestre 2023/24, dont +14% en organique

Au 2ème trimestre de son exercice 2023/24 (du 1er juillet au 30 septembre 2023), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 133,4 M€, en croissance dynamique de +16% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice 2022/23.

À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du cabinet s'est élevée à +14%, en dépit d'un effet jour défavorable de -1,5%1 sur le trimestre.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2023/24, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires de 276,7 M€, en hausse de +17%, dont +12% à taux de change et périmètre constants (malgré un effet jour défavorable de -2,2%[1]). Pour rappel, le 1er semestre 2023/24 a bénéficié de l'apport du cabinet PEN Partnership consolidé depuis le 1er août 2022, et Coeus Consulting, consolidé depuis le 1er octobre 2022.

La solide progression du chiffre d'affaires à périmètre constant est le résultat de l'intensification de l'action commerciale depuis plusieurs trimestres, et de la croissance embarquée des effectifs au terme de l'exercice 2022/23.

Stabilisation du taux de turn-over à 14%, effort de recrutement toujours ralenti

Au 30 septembre 2023, le turn-over a poursuivi sa décrue pour désormais se stabiliser à 14% sur 12 mois glissants, contre 15% au 30 juin 2023 et 16% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

À mi-exercice, du fait de l'environnement économique incertain et du recul du turn-over, Wavestone maintient un rythme de recrutement ralenti par rapport à l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2023, Wavestone comptait 4 305 collaborateurs contre 4 406 fin mars à l'issue de l'exercice 2022/23. Malgré la modération des efforts de recrutement, le cabinet vise des effectifs en progression sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Taux d'activité de 73% au 1er semestre 2023/24 et prix de vente en progression de +1,1%

Le cabinet a consolidé au 2ème trimestre le rétablissement de son taux d'activité après la baisse sensible de la fin de l'exercice 2022/23 (71% au 4ème trimestre 2022/23). Le taux d'activité s'est ainsi élevé à 73% au 2ème trimestre ainsi que sur l'ensemble du 1er semestre.

Le taux journalier moyen s'est établi à 900 € au 1er semestre 2023/24, en progression de +1,1% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 (890 €). À taux de change constants, le taux journalier moyen s'élève à 902 €, en hausse de +1,3%.

Bon 1er semestre 2023/24, mais prudence maintenue pour le 2nd semestre

La première moitié de l'exercice 2023/24 a été marquée par une croissance dynamique du chiffre d'affaires de Wavestone grâce à une action commerciale intense. Le semestre a également vu une décélération du

turn-over, et un redressement progressif du taux d'activité. Les prix de vente sont quant à eux demeurés solides, en légère progression par rapport à l'exercice précédent.

Les derniers mois ont toutefois été marqués par une dégradation de l'environnement économique, caractérisée par une volatilité accrue et un attentisme de plus en plus marqué des donneurs d'ordre dans l'engagement de leurs dépenses. Si cette dégradation du contexte économique impacte sensiblement la demande dans certains secteurs d'activité (banque, retail, services et secteur public), d'autres tels que l'assurance, l'énergie, le luxe ou le transport restent mieux orientés. Par ailleurs, le cabinet constate une bonne résilience des projets à caractère technologique (cybersécurité, infrastructures IT, IA & Data).

Le carnet de commande a reculé à 3,6 mois au 30 septembre 2023, contre 4,0 mois au 31 mars 2023 et 4,2 mois au 30 juin, reflétant le ralentissement traditionnel de la prise de commande dans le courant de l'été, ainsi que la dégradation du contexte de marché.

Sur le plan géographique, la dynamique de l'activité au Royaume-Uni demeure soutenue, renforcée par le succès de l'intégration de PEN Partnership et de Coeus Consulting. Aux Etats-Unis, Wavestone évolue en revanche dans un environnement de marché conjoncturellement difficile, qui a conduit le cabinet à ralentir son effort de recrutement dans la région au cours des derniers mois.

Confirmation des objectifs annuels 2023/24

À l'issue du 1er semestre de son exercice, en dépit des conditions de marché dégradées, Wavestone confirme ses objectifs financiers annuels 2023/24 : réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23 (+7%), malgré un effet jour défavorable (-1,6% sur l'ensemble de l'exercice).

À périmètre total, intégrant l'effet de la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise ainsi un chiffre d'affaires supérieur à 580 M€, soit une croissance totale de +9%, pour une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%.

Pour mémoire, il est à noter que la rentabilité du 1er semestre de l'exercice sera pénalisée par un effet jour défavorable de -2,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2022/23.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, et hors Q_PERIOR ou toute autre nouvelle acquisition.

Point d'étape sur le projet de rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR

Consécutivement à l'annonce, le 25 juillet 2023, du projet de rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR visant à constituer un champion européen du conseil[2], les étapes préalables à l'opération se déroulent conformément au planning annoncé.

Le traité d'apport des titres de Q_PERIOR à Wavestone a été signé en date du 26 octobre dernier.

L'Assemblée générale mixte, qui sera amenée à se prononcer sur l'opération, en particulier sur l'apport d'actions Q_PERIOR et sa rémunération en actions Wavestone nouvellement émises, est convoquée le mardi 5 décembre 2023 à 10h00 au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris. La documentation préparatoire à cette Assemblée générale sera publiée sur le site internet de Wavestone dans les jours à venir.

Prochains rendez-vous : publication des résultats semestriels 2023/24, le lundi 4 décembre 2023, après la clôture des marchés d'Euronext, et Assemblée générale mixte le mardi 5 décembre 2023 à 10h00.

