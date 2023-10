09/10/2023 - 18:00

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au 30 septembre 2023, le capital se composait de 20 196 492 actions en circulation et représentait un nombre total de droits de vote de 32 584 043 calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place To Work®.