27/07/2023 - 18:00

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est déroulée, le jeudi 27 juillet 2023, sous la présidence de Pascal Imbert, Président du Conseil d'administration, et en présence des Commissaires aux comptes.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Wavestone (www.wavestone.com), onglet Investisseurs, rubrique Assemblée générale.

Approbation d'un dividende de 0,38 € par action, mis en paiement le 4 août 2023

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022/23 clos le

31 mars 2023, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l'exercice 2022/23, un dividende de 0,38 € par action, identique à celui versé en 2022, représentant 15% du résultat net part du groupe.

La mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée à compter du 4 août 2023.

Nomination et renouvellements des membres du Conseil d'administration

L'Assemblée générale mixte a approuvé la 9ème résolution, nommant en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration pour quatre ans, Madame Florence Didier-Noaro. La nomination de Madame Florence Didier-Noaro a été proposée pour ses compétences en matière de finance, d'audit et de RSE. Cette nomination renforce par ailleurs l'indépendance du Conseil.

Par l'approbation des 10ème et 11ème résolutions, l'Assemblée générale a approuvé le renouvellement pour quatre ans des mandats de Messieurs Rafaël Vivier et Christophe Aulnette en qualité d'administrateurs de la Société.

Approbation des résolutions conformément à la proposition du Conseil d'administration

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les résolutions conformément à la proposition du Conseil d'administration. Plus d'informations sur ces résolutions sont disponibles dans le Rapport du Conseil d'administration - Rapport général du document d'enregistrement universel 2022/23.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place To Work®.