27/04/2023 - 18:00

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2022/23 2021/22 Variation Variation à périmètre * et change constants 1er trimestre 122,0 115,2 +6% +3% 2ème trimestre 115,1 102,6 +12% +5% 3ème trimestre 139,1 122,3 +14% +6% 4ème trimestre 156,0 129,9 +20% +14% Total 12 mois 532,3 470,1 +13% +7%

* Hors Everest Group consulting consolidé depuis le 01/05/2021, why innovation! consolidé depuis le 01/11/2021, NewVantage Partners consolidé depuis le 01/01/2022, Nomadéis consolidé depuis le 01/04/2022, PEN Partnership consolidé depuis le 01/08/2022 et Coeus Consulting consolidé depuis le 01/10/2022.

Progression de +20% du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2022/23, dont +14% en organique

Au 4ème trimestre de l'exercice 2022/23 (du 1er janvier au 31 mars 2023), le chiffre d'affaires de Wavestone s'est élevé à 156,0 M€, en croissance soutenue de +20% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent.

Pour rappel, le cabinet a réalisé trois opérations de croissance externe au cours de l'exercice : le cabinet de conseil français spécialisé en environnement et responsabilité sociétale Nomadéis consolidé depuis le 1er avril 2022, et les cabinets de conseil britanniques PEN Partnership et Coeus Consulting, consolidés respectivement depuis le 1er août 2022 et le 1er octobre 2022.

À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre progresse de +14%, en accélération par rapport aux précédents trimestres. L'effet jour est favorable sur le trimestre écoulé et s'établit à +1,5%.

À l'issue de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est ainsi élevé à 532,3 M€, en hausse de +13%. A taux de change constants, il s'élève à 528,6 M€, conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 M€.

A périmètre et change constants, la croissance organique du cabinet s'est établie à +7% sur l'ensemble de l'exercice (effet jour de -0,3%).

Recrutement très soutenu en 2022/23, ralentissement du turn-over

Wavestone a maintenu un rythme de recrutement très soutenu tout au long de l'exercice 2022/23. Au final, le cabinet a largement dépassé son objectif de recruter plus de 1 000 nouveaux collaborateurs.

Parallèlement, le turn-over a poursuivi sa décélération sur la fin de l'exercice. Il s'établit ainsi à 16% sur l'ensemble de l'année, à comparer à 19% sur 12 mois glissants à mi-exercice et 18% en 2021/22.

Au 31 mars 2023, à l'issue de son exercice 2022/23, Wavestone comptait 4 406 collaborateurs, dont 126 issus des rapprochements avec Nomadéis, PEN Partnership et Coeus Consulting, contre 3 732 fin mars 2022.

Wavestone a été de nouveau labellisé au palmarès 2023 Great Place To Work® et occupe comme l'an dernier la 1ère place du palmarès des entreprises de plus de 2 500 salariés en France. Un succès global, puisque Wavestone est désormais certifié Great Place To Work® pour l'ensemble de ses bureaux dans le monde (voir le communiqué de presse du 4 avril 2023 : Wavestone de nouveau 1er au palmarès 2023 de Great Place to Work® France).

Prix de vente moyen en hausse de +4% sur l'exercice et taux d'activité de 73%

Comme annoncé, en raison d'un début d'année civile 2023 ralenti et des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs depuis le mois de septembre, le taux d'activité du 4ème trimestre s'est inscrit en net recul par rapport aux premiers mois de l'exercice, à 71% (rappel : taux d'activité de 74% à fin décembre 2022).

Sur l'ensemble de l'année, le taux d'activité s'est établi à 73%, contre 77% à l'issue de l'exercice 2021/22.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 890 € sur l'exercice 2022/23, en progression de +4% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice précédent (854 €).

À taux de change constants, le taux journalier moyen s'établit à 883 €, en progression de +3%.

Marge opérationnelle courante 2022/23 de 14,5%

La marge opérationnelle courante annuelle de Wavestone au titre de l'exercice 2022/23 s'établit à 14,5% (donnée provisoire non encore auditée). Ce chiffre est conforme à l'objectif communiqué le 8 mars 2023, qui intégrait une dose de prudence vis-à-vis de l'objectif initial de 15% du fait du recul du taux d'activité au

4ème trimestre.

Perspectives pour l'exercice 2023/24

Dans un environnement de marché globalement moins porteur, les premiers mois de l'année 2023 ont fait l'objet d'un attentisme plus marqué des donneurs d'ordres dans l'engagement et le lancement de nouvelles missions de conseil, notamment en France.

Si la situation est toujours difficile dans le secteur public, d'autres secteurs d'activité continuent à présenter des opportunités de développement, tels l'énergie, le secteur luxe - beauté ou encore les services financiers.

Après ce début d'année civile ralenti, les prises de commandes du mois de mars ont été solides, permettant au cabinet d'afficher un carnet de commande de 4,0 mois au 31 mars 2023, identique au 31 décembre 2022.

Le cabinet reste confiant sur le fait de poursuivre sa croissance dans les mois à venir, grâce à une activité commerciale intense dirigée vers les secteurs les mieux orientés. Wavestone aborde ainsi l'exercice 2023/24 avec l'objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires au moins égale à celle de l'exercice écoulé.

En matière de croissance externe, Wavestone entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées en 2023/24, en donnant la priorité aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.

Wavestone fera part de ses objectifs financiers pour l'exercice 2023/24 le 31 mai 2023, à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022/23.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2022/23, le mercredi 31 mai 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, labellisé Great Place To Work®, et classé parmi les meilleurs cabinets de conseil au monde par Forbes en 2022.