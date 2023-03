08/03/2023 - 18:00

Dans un environnement de marché globalement moins porteur, les premiers mois de l'année 2023 sont marqués, notamment en France, par plus d'attentisme des donneurs d'ordres dans l'engagement et le lancement de nouvelles missions de conseil.

Malgré les prises de commandes solides des derniers mois, l'activité n'a pas été assez dynamique pour permettre à Wavestone d'absorber de manière optimale les nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs. Pour mémoire, le cabinet a recruté à un rythme particulièrement soutenu tout au long de l'exercice et prévoit de dépasser sensiblement son plan de marche annuel de 1 000 recrutements bruts.

Le taux d'activité du 4ème trimestre 2022/23 (période de janvier à mars 2023) devrait ainsi s'inscrire en recul par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice (rappel : taux d'activité de 74% à fin décembre 2022).

Wavestone intègre en conséquence une dose de prudence dans son objectif de rentabilité 2022/23 et vise désormais une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 14,5%, contre 15% initialement.

L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 525 M€, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, est pour sa part confirmé.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022/23, le jeudi 27 avril 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

