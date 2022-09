15/09/2022 - 18:00

Wavestone, Coeus Consulting et PEN Partnership se rapprochent

avec l'ambition de devenir un acteur majeur du conseil au Royaume-Uni

Après son rapprochement avec PEN Partnership en août, Wavestone annonce l'acquisition de

Coeus Consulting, cabinet de conseil en stratégie IT basé à Londres. Les trois sociétés ont l'ambition de bâtir ensemble un acteur majeur sur le marché du conseil au Royaume-Uni.

Coeus Consulting : un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie IT

Fondé en 2013, Coeus Consulting est un cabinet de conseil indépendant particulièrement reconnu dans le domaine de la stratégie IT. Il accompagne les dirigeants IT, opérationnels et achats dans l'optimisation de leurs performances. Sa proposition de valeur repose sur quatre offres principales : Stratégie IT, Sourcing IT, Conduite du changement, et Architecture.

Au Royaume-Uni mais aussi en Europe, Coeus Consulting conseille des entreprises du Global 500 et des organisations publiques de premier plan dans des secteurs tels que l'industrie, l'énergie & utilities, la distribution et les biens de consommation.

Coeus Consulting est basé à Londres et compte environ 45 collaborateurs permanents. Le cabinet a également recours à un nombre limité de consultants indépendants lorsque les projets le nécessitent.

Depuis sa création, Coeus Consulting est une société en croissance, et vise pour l'année fiscale en cours

(1er octobre 2021 – 30 septembre 2022) un chiffre d'affaires d'environ 9 M£ (~10,4 M€), avec une rentabilité sensiblement supérieure à celle de Wavestone.

Une nouvelle étape dans la construction d'un acteur majeur au Royaume-Uni, en ligne avec le plan stratégique Impact de Wavestone

La fusion des équipes des trois cabinets élargit significativement le champ d'action de Wavestone au Royaume-Uni et crée immédiatement de nouvelles perspectives de développement.

La combinaison des expertises IT de Coeus Consulting d'une part, et de Wavestone d'autre part, permettra au nouvel ensemble d'offrir à ses clients une proposition de valeur de tout premier plan, en toute indépendance.

La présence de Coeus Consulting dans les secteurs de l'énergie & utilities, de l'industrie et de la distribution, combinée à l'expertise de PEN Partnership dans les services financiers et l'industrie pharmaceutique ainsi qu'à l'empreinte historique de Wavestone dans le domaine des services financiers constitue une base solide pour accompagner les plus grandes entreprises dans leurs projets de transformation.

Ben Barry, James Cockroft et Rob Walker, Directeurs et co-fondateurs de Coeus Consulting, commentent : « Wavestone et Coeus Consulting se complètent parfaitement pour répondre à l'ensemble des problématiques du DSI. Nous avons tous deux une proposition de valeur et un portefeuille de clients complémentaires, et nous partageons les mêmes valeurs. En outre, l'expertise de PEN Partnership en matière de conseil en management dans les secteurs des services financiers et de l'industrie pharmaceutique nous donne l'occasion d'accompagner les transformations de nos clients dans ces secteurs grâce à une proposition de valeur désormais beaucoup plus large. Au-delà de ces synergies, nos cultures d'entreprise sont très similaires. Nous sommes donc convaincus que ce projet commun offrira de nombreuses opportunités à nos équipes ».

Chris Gibson, CEO de PEN Partnership, ajoute : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée que Coeus Consulting rejoigne notre projet. Cela renforce et élargit l'expertise du bureau britannique, en particulier sur les problématiques technologiques. Il s'agit en effet de l'un des principaux leviers permettant à nos clients dans les services financiers et l'industrie pharmaceutique de développer de nouveaux services et de nouvelles offres, et d'améliorer leurs performances commerciales et opérationnelles. Ensemble, nous allons croître beaucoup plus vite afin de positionner Wavestone comme un partenaire privilégié des grandes entreprises ».

Reza Maghsoudnia, Directeur du développement stratégique de Wavestone, conclut « Nous sommes impressionnés par la capacité de Coeus Consulting à accompagner de très grandes entreprises à un très haut niveau. Cela en dit long sur l'expertise et la valeur de l'équipe. Ce projet change la donne pour Wavestone : il crée les conditions d'un changement de dimension au Royaume-Uni et accélère notre développement international ».

Modalités de l'opération

L'opération se traduit par l'acquisition de 100% du capital de Coeus Consulting par Wavestone.

Le prix d'acquisition s'élève à 17,5 M£ (~20,2 M€) en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 3,5 M£ (~4,0 M€), en fonction de la performance de Coeus Consulting pendant les 12 prochains mois.

Cette acquisition est intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

Coeus Consulting sera intégré dans les comptes consolidés de Wavestone à partir du 1er octobre 2022.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022/23, le jeudi 27 octobre 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.