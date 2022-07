27/07/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2022/23 2021/22 Variation Variation à périmètre * et change constants 1er trimestre 122,0 115,2 +6% +3%

* Hors Everest Group consulting consolidé depuis le 01/05/2021, why innovation! consolidé depuis le 01/11/2021, NewVantage Partners consolidé depuis le 01/01/2022 et Nomadéis, consolidé depuis le 01/04/2022.

Chiffre d'affaires en progression de +6% au 1er trimestre 2022/23, dont +3% en organique

Au 1er trimestre de son exercice 2022/23 (du 1er avril au 30 juin 2022), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 122,0 M€, en progression de +6%, conformément à son plan de marche.

À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du cabinet s'est élevée à +3%.

Pour mémoire, outre l'effet des acquisitions de l'exercice dernier, la croissance du trimestre a bénéficié de l'apport du cabinet Nomadéis consolidé depuis le 1er avril 2022.

Bonne orientation des prix de vente et du taux d'activité

Le taux d'activité s'est élevé à 76% sur le trimestre, un niveau légèrement supérieur au niveau normatif du cabinet, contre 75% au 4ème trimestre 2021/22 et 77% sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Les prix de vente ont confirmé leur inflexion positive. Le taux journalier moyen sur le trimestre s'est ainsi établi à 868 €, en progression de +1,6% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'exercice 2021/22

(854 €).

Bonne dynamique de recrutement mais tensions accrues en matière de turn-over

Au 30 juin 2022, Wavestone comptait 3 683 collaborateurs contre 3 732 fin mars à l'issue de l'exercice 2021/22, marquant un repli traditionnel à cette période de l'année.

La dynamique de recrutement est demeurée bonne tout au long du trimestre, conforme au plan de marche annuel du cabinet qui vise à recruter près de 1 000 collaborateurs sur l'exercice.

Au cours du 1er trimestre, les tensions sur le turn-over se sont encore renforcées. Sur 12 mois glissants,

celui-ci s'est établi à 19% contre 18% sur l'ensemble du dernier exercice.

En dépit de ces tensions, Wavestone garde pour objectif de ramener graduellement son turn-over aux alentours de 15%, même si cette ambition sera désormais difficile à matérialiser au cours de l'exercice 2022/23.

Début d'exercice conforme aux attentes, mais un environnement toujours complexe

Wavestone a réalisé un début d'exercice 2022/23 conforme à son plan de marche. Même si la croissance est plus faible que celle attendue sur l'ensemble de l'année, en raison d'un effet de base exigeant, les indicateurs opérationnels ont été bien orientés.

Le sujet des ressources humaines constitue un point d'attention central pour le cabinet. Comme annoncé en début d'exercice, le cabinet a procédé à des premiers ajustements de sa politique salariale, afin de maintenir sa compétitivité. En parallèle, Wavestone poursuit ses actions de revalorisation de ses prix de vente, afin de gérer de manière optimale son ratio prix de vente sur salaires.

Le ralentissement économique constitue un deuxième point d'attention de l'exercice. Wavestone est de ce fait particulièrement vigilant à des signaux de ralentissement de la demande. A ce jour toutefois, ce ralentissement ne s'est pas matérialisé, excepté dans le transport et le secteur public. Ainsi, le carnet de commande au

30 juin 2022 demeure excellent à 4,2 mois, contre 4,3 mois au 31 mars 2022.

Confirmation des objectifs annuels 2022/23

A l'issue des trois premiers mois de l'exercice, Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 : réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 505 M€ pour une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%. Ces objectifs intègrent Nomadéis, et s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Wavestone entend en outre poursuivre sa politique de croissance externe ciblée sur l'exercice. Le cabinet donne toujours la priorité à des acquisitions aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, à l'image du projet d'acquisition d'un cabinet de conseil britannique annoncé le 20 juillet (lire le communiqué de presse). Wavestone ne s'interdit pas pour autant des opérations tactiques dans d'autres géographies.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte annuelle le 28 juillet 2022 à 9h00, et chiffre d'affaires du 1er semestre 2022/23, le jeudi 27 octobre 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.