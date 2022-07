20/07/2022 - 08:00

Wavestone annonce avoir signé un protocole conditionnel pour acquérir une société de conseil britannique.

Ce cabinet de conseil indépendant accompagne des clients grands comptes dans leurs grands projets de transformation, tant sur les volets métier que digital. Au cours des trois derniers exercices, ce cabinet a généré un chiffre d'affaires compris entre 15 à 20 M£.

Une offre de premier plan au Royaume-Uni, dédiée aux grands projets de transformation

Ce projet d'acquisition s'inscrit parfaitement dans le plan stratégique Impact de Wavestone : accélérer la croissance externe du cabinet dans ses zones géographiques cibles.

Cette acquisition enrichirait la proposition de valeur du cabinet au Royaume-Uni avec des compétences de conseil en management. La combinaison de ces compétences et de l'expertise technologique de Wavestone permettrait de bâtir une offre de tout premier plan pour accompagner les projets de transformation des plus grands clients.

Modalités de l'opération

L'opération se traduirait par l'acquisition de 100% du capital de cette société par Wavestone.

Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise représentant environ 1,5 fois le chiffre d'affaires annuel 2021/22. De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les performances de l'entreprise dans les 18 mois suivant la réalisation.

Cette acquisition serait intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

L'opération est conditionnée à l'obtention de certaines validations permettant la mise en œuvre d'étapes préalables à sa réalisation. Le closing pourrait intervenir dans les semaines à venir.

L'équipe de direction de la société jouerait un rôle clé dans la nouvelle practice formée au Royaume-Uni à la fin de la période d'intégration.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022/23, le mercredi 27 juillet 2022, après la clôture des marchés d'Euronext, et Assemblée générale des actionnaires le jeudi 28 juillet 2022 à 9h00.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les lidears indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.