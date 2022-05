31/05/2022 - 18:05

Lors de sa réunion du 31 mai 2022, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes annuels consolidés de l'exercice 2021/22, clos le 31 mars 2022, résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Données consolidées auditées

au 31/03 (en M€) 2021/22 2020/21 Variation Chiffre d'affaires 470,1 417,6 +13% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 74,8

15,9% 53,3

12,8% +40% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (1,5)

(0,5)

72,8 (1,5)

(8,5)

43,3



+68% Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (0,9)

(0,0)

(20,9) (1,1)

(1,5)

(15,3) Résultat net part du groupe

Marge nette 51,0

10,9% 25,4

6,1% +101%

470,1 M€ de chiffre d'affaires en 2021/22, en progression de +13%

A l'issue de l'exercice 2021/22, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 470,1 M€, en progression de +13%, supérieur à l'objectif de 462 M€.

Au cours de l'exercice, Wavestone a acquis la practice conseil de la société Everest Group ainsi que les cabinets why innovation! et NewVantage Partners. A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à +10%, portée par une demande soutenue des clients et de nombreux grands projets de transformation. Pour rappel, le cabinet a bénéficié d'un effet jour positif sur l'ensemble de l'exercice à hauteur de +1,1%.

Près de 1 000 recrutements sur l'exercice mais un turn-over élevé

Le rythme de recrutement élevé tout au long de l'exercice a permis à Wavestone de réaliser près de 1 000 recrutements bruts en 2021/22, au-delà de l'objectif, relevé en décembre 2021, de 900 embauches annuelles.

Cette bonne dynamique a permis au cabinet de compenser la hausse du taux de turn-over, qui s'est établi à 18% au titre de l'exercice 2021/22 contre une cible de 15%. L'objectif de Wavestone est de ramener graduellement son turn-over aux alentours de 15% au cours de l'exercice 2022/23.

Au 31 mars 2022, Wavestone comptait 3 732 collaborateurs, contre 3 453 collaborateurs sur l'exercice précédent.

Pour rappel, Wavestone a été de nouveau labellisé Great Place To Work®, avec la 1ère place du palmarès 2022 des entreprises de plus de 2 500 salariés en France, et la 3ème place de la catégorie « 50 à 100 salariés » (medium companies) au Luxembourg. 86% des collaborateurs du cabinet considèrent Wavestone comme une Great Place To Work®, entreprise où il fait bon travailler.

Taux d'activité élevé sur l'exercice et prix de vente bien orientés

Fort d'une prise de commande demeurée soutenue sur l'ensemble de l'exercice, le taux d'activité s'est établi à 77% à l'issue de l'exercice 2021/22, contre 71% une année plus tôt. Ce résultat est sensiblement supérieur au niveau de 75% visé sur l'exercice.

Sur l'ensemble de l'exercice, le taux journalier moyen s'est élevé à 854 €, marquant une progression par rapport au prix de vente moyen de 842 € enregistré en 2020/21. L'intégration des cabinets Everest Group consulting, why innovation! et NewVantage Partners a contribué à hauteur de 7 € à cette évolution.

Marge opérationnelle courante solide de 15,9% et doublement du résultat net part du groupe

Porté par la bonne dynamique de l'activité et l'orientation positive des indicateurs opérationnels, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 74,8 M€ en 2021/22, en progression soutenue de +40% par rapport à l'exercice 2020/21.

La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 15,9%, conforme à l'objectif, relevé en fin d'exercice, d'une marge supérieure à 15,5%. Pour mémoire, la marge opérationnelle courante dégagée un an plus tôt était de 12,8%.

Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges non courants, liés notamment aux acquisitions de l'exercice, le résultat opérationnel s'est établi à 72,8 M€, en progression soutenue de +68% par rapport à l'exercice 2020/21. Pour mémoire, du fait du projet [email protected], 8,3 M€ de provisions et dépréciations avaient été comptabilisés en autres charges opérationnelles en 2020/21.

Après comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, dont le poids relatif a diminué grâce à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés et de la CVAE, le résultat net part du groupe a doublé au titre de l'exercice 2021/22, pour s'établir à 51,0 M€ contre 25,4 M€ un au plus tôt.

La marge nette s'est ainsi établie à 10,9%, contre 6,1% en 2020/21.

Progression de la capacité d'autofinancement et cash-flow d'activité de 56,3 M€ en 2021/22

A l'issue de l'exercice 2021/22, Wavestone a généré une capacité d'autofinancement de 79,0 M€, en progression de +18%.

Après prise en compte du paiement des impôts de 15,8 M€ et d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 6,9 M€, liée au retour à la croissance en 2021/22, Wavestone a dégagé un cash-flow opérationnel de 56,3 M€, contre 70,8 M€ un an plus tôt.

Les opérations d'investissement ont consommé 12,5 M€, consacrés notamment aux acquisitions de la practice conseil d'Everest Group, de why innovation! et de NewVantage Partners.

Les flux de financement se sont quant à eux élevés à -24,0 M€, dont -8,5 M€ de remboursements nets d'emprunts financiers, -4,6 M€ de versement de dividendes au titre de l'exercice 2020/21 et -7,6 M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS 16).

Trésorerie nette de 60,3 M€ au 31 mars 2022

Au 31 mars 2022, les fonds propres de Wavestone étaient renforcés à désormais 257,0 M€.

La trésorerie nette s'élevait à 60,3 M€ à l'issue de l'exercice 2021/22, contre 31,8 M€ à fin mars 2021.

La trésorerie disponible s'élevait quant à elle à 108,3 M€ contre 88,0 M€ un an plus tôt.

Données consolidées auditées

au 31/03 (en M€) 31/03/2022 31/03/2021 Données consolidées auditées

au 31/03 (en M€) 31/03/2022 31/03/2021 Actif non courant 214,9 212,6 Capitaux propres 257,0 206,1 dont écarts d'acquisition 178,5 162,0 dont droits d'utilisation des biens en location 14,5 21,0 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 47,9

8,1 56,2

8,2 Actif courant 171,1 145,8 Dettes locatives 18,1 30,3 dont créances clients 147,8 125,7 Trésorerie 108,3 88,0 Passifs non financiers 171,3 154,0 Total 494,2 446,5 Total 494,2 446,5

Le Directoire et le Conseil de surveillance proposeront à l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juillet 2022 le versement au titre de l'exercice 2021/22 d'un dividende de 0,38 € par action, en progression de +65% par rapport à celui versé en 2021. Ce dividende marque le retour à un taux de distribution conforme au niveau habituel de 15% du résultat net part du groupe.

Une nouvelle impulsion en matière de développement durable

Au cours de l'exercice 2021/22, Wavestone a donné une nouvelle impulsion à sa politique de développement durable.

L'année a été riche en réalisations : re-expression de l'ambition RSE de Wavestone en 5 engagements, crédit à impact associant des critères ESG au financement du cabinet, co?construction du plan stratégique Impact avec l'ensemble des collaborateurs et parties prenantes, réinvention de l'organisation du travail dans le cadre du projet [email protected]

En cohérence avec ses engagements, le cabinet a atteint ou dépassé au cours de l'exercice ses objectifs en matière de déploiement de sa démarche conseil responsable, d'engagement de ses collaborateurs, d'égalité femmes-hommes, d'engagement sociétal ou encore de réduction de son empreinte carbone.

Le cabinet garde toutefois des marges de progrès sur le plan de la satisfaction client, avec un NPS®2 de 48 contre un objectif de 50, ainsi que sur celui de la fidélisation des collaborateurs, avec un turn-over annuel de 18% contre une cible de 15%. Wavestone a en outre décidé de renforcer sa contribution au défi climatique et entend soumettre en juin à la Science Based Targets initiative (SBTi), des objectifs de réduction de ses émissions à l'horizon 2025 et 2050, conformément au Net?Zero Standard.

Au cours de l'année, Wavestone a été, de nouveau, primé pour sa performance extra-financière : 2ème place de sa catégorie dans le classement Gaïa Research, ou encore 1ère place du secteur Technology de l'indice Humpact en matière de ressources humaines.

Lancement du plan stratégique Impact en 2021/22

L'exercice 2021/22 a marqué le lancement du nouveau plan stratégique Impact, à horizon 2025.

Impact vise à faire de Wavestone le partenaire privilégié des grandes entreprises pour leurs programmes de transformation majeurs. Cette ambition amène Wavestone à adresser en priorité les trois enjeux stratégiques auxquels les grands groupes vont faire face dans les années à venir : enjeux de compétitivité, enjeux de digitalisation et enjeux de développement durable.

Au titre d'Impact, Wavestone se fixe les objectifs suivants à horizon 2025 :

Franchir un nouveau cap de croissance et viser un chiffre d'affaires de 750 M€

Faire figurer 5 grands comptes non français dans son Top 20 clients

Positionner le cabinet dans les 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE

A la suite du lancement de ce nouveau plan stratégique, Wavestone a lancé plusieurs initiatives ayant trait à l'alignement de son modèle opérationnel sur les enjeux d'Impact, à la globalisation de certaines de ses offres et au renforcement de ses expertises.

L'acquisition début avril 2022 de Nomadéis, cabinet de conseil français spécialisé en environnement et responsabilité sociétale, s'inscrit dans ce cadre. Nomadéis a vocation à constituer la colonne vertébrale de la nouvelle practice Sustainability lancée par Wavestone.

Un marché toujours dynamique mais des perspectives économiques plus incertaines

L'année 2021 a été caractérisée par un marché très porteur et une demande en progression dans la plupart des secteurs d'activité et dans l'ensemble des géographies du cabinet.

Cette dynamique s'est maintenue sur les premiers mois de 2022. La visibilité commerciale demeure excellente, avec un carnet de commande à 4,3 mois au 31 mars 2022.

Dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes, les salaires constituent un point d'attention de l'exercice. Le cabinet va veiller en continu à l'ajustement de sa politique salariale afin de maintenir sa compétitivité sur le plan des ressources humaines.

Parallèlement, Wavestone vise une nouvelle progression de ses prix de vente en 2022/23, afin de gérer de manière optimale son ratio prix sur salaires. La poursuite du recrutement à un rythme soutenu, limitant les effets de l'inflation salariale sur la rémunération moyenne, participera à la gestion de ce ratio.

L'évolution de l'environnement économique et les répercussions du conflit en Ukraine constituent un autre point d'attention de l'exercice. Wavestone est particulièrement vigilant à ce contexte et maintient une action commerciale soutenue afin de mieux parer à un potentiel ralentissement de la demande dans certains secteurs.

Objectifs financiers 2022/23 : chiffre d'affaires supérieur à 505 M€ et marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%

Au titre de l'exercice 2022/23, Wavestone se fixe l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 505 M€.

En matière de rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 15%.

Ces objectifs intègrent Nomadéis, et s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

En parallèle, le cabinet poursuit ses actions en matière de croissance externe, avec pour objectif de réaliser de nouvelles acquisitions au cours de l'année, en donnant la priorité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, sans s'interdire des opérations tactiques en France.

Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022/23, le mercredi 27 juillet 2022, après la clôture des marchés d'Euronext, et Assemblée générale des actionnaires le jeudi 28 juillet 2022 à 9h00.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les lidears indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

