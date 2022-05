20/05/2022 - 20:15

PRECISION : Wavestone souhaite apporter une précision (soulignée ci-dessous) au communiqué de presse diffusé le 20 mai 2022 à 18h00.

« Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation boursière a été inférieure à 1 Md d'euros à la clôture de l'un au moins des quatre exercices précédant l'exercice de référence , (…) »

Le communiqué de presse a été modifié en conséquence ci-dessous :

Éligibilité des titres Wavestone au dispositif PEA-PME

Le cabinet Wavestone confirme respecter tous les critères d'éligibilité* au PEA-PME précisés à l'article

L.221 32-2 du Code monétaire et financier.

En conséquence, les actions Wavestone peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

* Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation boursière a été inférieure à 1 Md d'euros à la clôture de l'un au moins des quatre exercices précédant l'exercice de référence , dont aucune personne morale ne détient plus de 25% de son capital, qui emploie moins de 5 000 personnes, et qui réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 Md d'euros ou dont le total bilan est inférieur à 2 Mds d'euros. Ces critères doivent s'apprécier en tenant compte du fait que l'entreprise fait éventuellement partie d'un groupe.

