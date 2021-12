06/12/2021 - 18:00

Lors de sa réunion du 6 décembre 2021, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2021 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes et leur rapport est en cours d'émission.

Données consolidées (en M€)

Examen limité pour les données au 30/09

Données auditées pour les données au 31/03 S1

2021/22

(6 mois) S1

2020/21

(6 mois) Variation 2020/21

(12 mois) Chiffre d'affaires 217,8 186,8 +17% 417,6 Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 31,8

14,6% 14,3

7,7% +122% 53,3

12,8% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (0,7)

(0,9)

30,1 (0,7)

(0,1)

13,5



+123% (1,5)

(8,5)

43,3 Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (0,5)

(0,3)

(8,7) (0,6)

(0,6)

(5,3) (1,1)

(1,5)

(15,3) Résultat net part du groupe

Marge nette 20,7

9,5% 7,0

3,7% +198% 25,4

6,1%

Chiffre d'affaires en croissance organique de +15% au 1er semestre 2021/22

Au 1er semestre 2021/22, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires de 217,8 M€, en hausse de 17% sur un an, et de 12% par rapport au 1er semestre 2019/20, avant la crise sanitaire.

A périmètre et taux de change constants, hors Everest Group consulting, la croissance organique semestrielle s'est établie à 15%, portée par une demande soutenue, notamment en matière de grands projets de transformation.

Accélération du plan de recrutement en 2021/22

Au 30 septembre 2021, Wavestone comptait 3 476 collaborateurs, contre 3 453 six mois plus tôt.

A la même date, le turn-over s'élevait à 15% sur douze mois glissants. Sur l'ensemble de l'exercice, Wavestone anticipe un taux de turn-over situé entre 15% et 20%, supérieur à sa cible initiale de 15%.

Pour compenser ce rythme plus élevé que prévu et compte tenu de l'excellente visibilité commerciale,

le cabinet a accéléré son rythme de recrutement au 2nd semestre 2021/22 et vise désormais de l'ordre de 900 nouvelles arrivées sur l'exercice, contre 800 initialement.

Taux d'activité élevé et bonne orientation des prix

Les indicateurs opérationnels ont été bien orientés au cours du semestre.

Le taux d'activité s'est établi à 78% sur la période, un chiffre sensiblement supérieur au taux normatif du cabinet (75%).

Le taux journalier moyen s'est quant à lui élevé à 847 € sur le semestre, marquant une légère hausse par rapport au niveau constaté sur l'exercice précédent (842 € en 2020/21). L'intégration d'Everest Group consulting durant cinq mois sur le semestre a contribué positivement à ce prix de vente à hauteur de 5 €. Dans la lignée du 1er semestre, Wavestone vise désormais en 2021/22 un taux journalier moyen annuel légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent.

Marge opérationnelle courante semestrielle de 14,6%

A l'issue du 1er semestre 2021/22, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 31,8 M€, en progression de 122% par rapport au 1er semestre 2020/21.

La marge opérationnelle courante semestrielle ressort ainsi à 14,6%, contre 7,7% sur la première moitié du précédent exercice, marquée par la crise sanitaire.

Ce niveau record de rentabilité opérationnelle pour un 1er semestre témoigne de la bonne orientation de l'activité mais également de charges opérationnelles contenues, malgré l'accélération des dépenses en matière de recrutement et de ressources humaines. Le cabinet bénéficie notamment de la réduction de la surface de ses locaux décidée dans le cadre du projet [email protected]

Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres charges non courantes, notamment liées à l'acquisition de la practice conseil d'Everest Group aux Etats-Unis en mai 2021, le résultat opérationnel s'est établi à 30,1 M€. Il est en hausse de 123% par rapport au 1er semestre 2020/21.

Marge nette de 9,5%

Le coût de l'endettement financier net et les autres charges financières sont en nette diminution. La hausse de la charge d'impôt est quant à elle limitée grâce à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés et du taux de la CVAE.

Le résultat net part du groupe semestriel s'élève à 20,7 M€. Il progresse de 198% par rapport aux 7,0 M€ du 1er semestre 2020/21. La marge nette s'est ainsi établie à 9,5% au 1er semestre 2021/22 contre 3,7% un an plus tôt.

Capacité d'autofinancement en forte progression mais hausse du besoin en fonds de roulement

Au 1er semestre 2021/22, la capacité d'autofinancement est en hausse de 71% à 34,3 M€.

La variation de BFR a consommé 22,8 M€ de trésorerie, du fait de l'augmentation du poste clients liée à la croissance et de la traditionnelle diminution des dettes sociales sur le 1er semestre. Cette dernière a été renforcée cette année par le remboursement des indemnités perçues au titre des dispositifs d'activité partielle au cours de l'exercice 2020/21, à hauteur de 2,2 M€.

Après paiement des impôts, le cash-flow opérationnel s'élève à 3,5 M€.

Les opérations d'investissement ont consommé 7,1 M€ au 1er semestre, consacrées pour l'essentiel à l'acquisition de la practice conseil d'Everest Group.

Les flux de financement ont quant à eux consommé 15,4 M€, dont 2,0 M€ au titre des rachats d'actions,

4,6 M€ de versement du dividende au titre de l'exercice 2020/21, 4,2 M€ de remboursement d'emprunts financiers et 4,1 M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS 16).

Trésorerie nette de 16,9 M€ au 30 septembre 2021

Au 30 septembre 2021, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 221,8 M€.

La trésorerie nette s'établissait à 16,9 M€ à l'issue du 1er semestre, contre 31,8 M€ au 31 mars 2021.

La trésorerie disponible s'élevait quant à elle à 69,0 M€ au 30 septembre 2021.

Données consolidées (en M€)

Examen limité au 30/09

Données auditées au 31/03 30/09

2021 31/03

2021 Données consolidées (en M€)

Examen limité au 30/09

Données auditées au 31/03 30/09

2021 31/03

2021 Actif non courant 215,4 212,6 Capitaux propres 221,8 206,1 dont écarts d'acquisition 168,2 162,0 dont droits d'utilisation des biens en location 19,4 21,0 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 52,1

8,2 56,2

8,2 Actif courant 151,5 145,8 Dettes locatives 25,1 30,3 dont créances clients 131,4 125,7 Trésorerie 69,0 88,0 Passifs non financiers 136,9 154,0 Total 435,9 446,5 Total 435,9 446,5

Relèvement de l'objectif de rentabilité annuelle : marge opérationnelle courante voisine de 15%

Tout au long du 1er semestre 2021/22, Wavestone a bénéficié d'un marché porteur avec le lancement de nombreux grands projets de transformation, générant une demande accrue de prestations de conseil.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commande de Wavestone s'élevait ainsi à 3,9 mois, témoignant d'une excellente visibilité commerciale.

Cette dynamique positive se poursuit au 3ème trimestre, avec un taux d'activité des consultants qui restera supérieur au niveau normatif de 75% et des prix de vente toujours solides.

Ces éléments amènent Wavestone à désormais viser une marge opérationnelle courante voisine de 15% sur l'ensemble de l'exercice, contre 13% auparavant. Ce nouvel objectif tient compte de la bonne orientation des indicateurs opérationnels, de la maîtrise des charges opérationnelles, tout en intégrant les investissements supplémentaires prévus au 2nd semestre en matière de recrutement et de ressources humaines.

En outre, compte tenu de l'acquisition du cabinet de conseil why innovation!, consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1er novembre 2021, l'objectif de chiffre d'affaires annuel est porté à 462 M€, contre

460 M€ auparavant.

Ces objectifs, qui s'entendent à taux de change constants, incluent Everest Group consulting (depuis le

1er mai 2021) et why innovation! (depuis le 1er novembre 2021).

Négociations exclusives en vue de l'acquisition du cabinet NewVantage Partners aux Etats-Unis

Wavestone annonce être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de NewVantage Partners, cabinet de conseil basé à Boston, aux Etats-Unis.

Fondé en 2001, NewVantage Partners est un cabinet de niche, spécialisé en Data strategy, qui compte des clients de premier plan figurant au sein du Fortune 200. NewVantage Partners devrait réaliser de l'ordre de 2,6 M$ (?2,3 M€) de chiffre d'affaires en 2021.

Le prix d'acquisition sera compris entre 2,7 et 3,9 M$ (?2,4 et 3,5 M€), en fonction des résultats de la société dans les douze mois à venir.

Un nouveau cycle économique, marqué par de profondes mutations

L'année 2021 marque le début d'un nouveau cycle économique.

Les entreprises engagent des transformations majeures sous l'effet de mutations profondes : accroissement du niveau de compétition, accélération de la révolution digitale, urgence climatique et environnementale.

Après une traversée de crise réussie en 2020, fort de sa proposition de valeur et de son track record en matière de transformations, Wavestone a l'objectif de devenir le partenaire privilégié des grandes entreprises face à ces enjeux.

Impact : plan stratégique de Wavestone à horizon 2025

Le plan stratégique Impact annoncé aujourd'hui par Wavestone est tourné vers cet objectif. Il comprend trois piliers majeurs.

International & croissance – Wavestone fait de sa prise de position auprès de grands clients internationaux sa priorité de développement pour les années à venir.

Cette priorité se matérialisera dans son action commerciale, dans la mobilisation de ses compétences, toutes géographies confondues, ainsi que dans ses investissements de croissance (marketing, recrutement, ressources humaines).

Le cabinet entend en outre accélérer la croissance externe, notamment dans ses zones géographiques cibles : Etats-Unis, Royaume-Uni et, dans une vision plus moyen terme, Asie. Au-delà des acquisitions ciblées habituellement privilégiées par le cabinet, Wavestone envisagera, si les opportunités se présentent, des acquisitions plus structurantes.

Expertise & valeur – Wavestone prévoit d'investir plus fortement dans le développement des compétences et savoir-faire de ses équipes, avec l'ambition d'être l'une des meilleures écoles de formation des consultants tout au long de leur carrière.

Le cabinet prolongera en outre cet investissement par des actions de développement en profondeur de son expertise et de sa valeur, se traduisant par plus d'innovation, de réflexion prospective et de thought leadership.

Ces investissements concerneront l'ensemble des savoir-faire du cabinet, avec une attention particulière accordée aux sujets clés des années à venir, notamment cybersécurité, data intelligence artificielle, nouveaux business models digitaux. Wavestone compte de plus développer une compétence de premier plan en décarbonation et développement durable.

L'objectif est d'approfondir et enrichir la proposition de valeur du cabinet, dans une vision à 360° des enjeux : enjeux business, enjeux technologiques et enjeux de développement durable.

L'effort consenti pourra conduire à une baisse des taux d'utilisation, compensée par la hausse des prix de vente résultant de la valeur supplémentaire apportée aux clients.

« The Positive Way » – La signature « The Positive Way » demeurera au cœur du projet de développement de Wavestone.

Tout au long du plan, le cabinet cultivera ses valeurs : la satisfaction et l'accompagnement des clients vers une performance durable, l'épanouissement et l'engagement des collaborateurs, la responsabilité et l'éthique, ainsi que le collectif, sa qualité sans doute la plus distinctive.

Wavestone entend ainsi tirer parti de ses racines pour renforcer son identité et sa cohésion, afin de mieux relever le défi de la croissance.

Une nouvelle étape ambitieuse pour Wavestone

L'ambition de Wavestone à travers Impact :

Reproduire à l'échelle internationale le succès de Wavestone en France.

Dans ce cadre, Wavestone se fixe les objectifs suivants à horizon 2025.

Franchir un nouveau cap de croissance et viser un chiffre d'affaires de 750 M€

Faire figurer 5 grands comptes non français dans son TOP 20 clients

Positionner le cabinet dans les 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE

Le maintien d'une rentabilité comparable à celle visée pour l'exercice en cours permettra à Wavestone de disposer des marges de manœuvre financières nécessaires à l'exécution d'Impact.

Préparer le futur

Dans le cadre d'Impact, Wavestone veut également poser les fondations de son développement futur en matière de gouvernance.

A titre de première étape de ce mouvement, Michel Dancoisne ne sollicitera pas de nouveau mandat de Président du Conseil de surveillance au terme de son mandat actuel, en juillet 2022.

Un changement de la structure de gouvernance sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale, pour passer d'une forme Directoire et Conseil de surveillance à une forme Conseil d'administration. Il sera proposé que Pascal Imbert devienne Président - Directeur général de la société et Patrick Hirigoyen Directeur général délégué, Michel Dancoisne continuant à siéger au Conseil d'administration.

La structuration du management de Wavestone sera poursuivie tout au long du plan, afin d'entamer à compter de 2025 une transition vers une nouvelle équipe de direction.

Indépendamment de ces mouvements, Michel Dancoisne et Pascal Imbert entendent maintenir leur position d'actionnaires de référence de la société, au service de son développement sur le long terme.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22, le jeudi 27 janvier 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

Annexe 1 : compte de résultat consolidé au 30/09/21 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/21 30/09/20 31/03/21 Chiffre d'affaires 217 843 186 802 417 608 Achats consommés -5 164 -6 511 -13 951 Charges de personnel -160 925 -147 051 -310 168 Charges externes -14 461 -11 483 -23 703 Impôts et taxes -3 084 -2 905 -7 241 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -2 814 -4 481 -9 720 Autres produits et charges courants 403 -46 450 Résultat opérationnel courant 31 796 14 325 53 275 Amortissement relation clientèle -747 -747 -1 493 Autres produits et charges opérationnels -926 -53 -8 519 Résultat opérationnel 30 124 13 525 43 263 Produits financiers 4 0 5 Coût de l'endettement financier brut -463 -637 -1 144 Coût de l'endettement financier net -459 -637 -1 138 Autres produits et charges financiers -282 -600 -1 451 Résultat avant impôt 29 383 12 288 40 674 Charge d'impôt -8 691 -5 335 -15 297 Résultat net 20 692 6 953 25 377 Intérêts minoritaires 0 0 0 Résultat net - part du groupe 20 692 6 953 25 377 Résultat net - part du groupe par action (€) (1) 1,03 0,35 1,27 Résultat net dilué - part du groupe par action (€) 1,03 0,35 1,27

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période.

Annexe 2 : bilan consolidé au 30/09/21 En milliers d'euros - Examen limité en cours - Normes IFRS 30/09/21 31/03/21 Ecarts d'acquisition 168 173 162 035 Immobilisations incorporelles 5 267 6 216 Immobilisations corporelles 7 605 8 548 Droits d'utilisation des biens pris en location 19 386 20 959 Actifs financiers - part à plus d'un an 1 888 2 091 Autres actifs non courants 13 056 12 789 Actif non courant 215 376 212 639 Clients et comptes rattachés 131 395 125 710 Autres créances 20 075 20 112 Trésorerie et équivalent de trésorerie 69 012 88 009 Actif courant 220 483 233 831 Total actif 435 858 446 469 Capital 505 505 Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218 Réserves et résultats consolidés 209 405 193 944 Réserves de conversion groupe 621 395 Capitaux propres - part du groupe 221 750 206 063 Intérêts minoritaires 0 0 Total capitaux propres 221 750 206 063 Provisions long terme 16 880 17 317 Passifs financiers - part à plus d'un an 43 904 48 013 Dettes locatives - part à plus d'un an 17 780 22 260 Autres passifs non courants 740 184 Passif non courant 79 303 87 774 Provisions court terme 7 145 6 567 Passifs financiers - part à moins d'un an 8 192 8 152 Dettes locatives - part à moins d'un an 7 364 8 025 Fournisseurs et comptes rattachés 11 551 11 554 Dettes fiscales et sociales 80 619 98 305 Autres passifs courants 19 934 20 029 Passif courant 134 805 152 633 Total passif 435 858 446 469