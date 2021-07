27/07/2021 - 18:00

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est déroulée, le mardi 27 juillet 2021, sous la présidence de Michel Dancoisne, président du Conseil de surveillance, et en présence des Commissaires aux comptes.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Wavestone (www.wavestone.com), onglet Investisseurs, rubrique Assemblée générale.

Approbation d'un dividende de 0,23 € par action, mis en paiement le 5 août 2021

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020/21 clos le 31 mars 2021, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l'exercice 2020/21, un dividende de 0,23 € par action, qui représente exceptionnellement un taux de distribution de 18% du résultat net part du groupe. Pour mémoire, la politique usuelle de Wavestone en matière de dividende est d'appliquer un taux de distribution de 15%.

La mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée à compter du 5 août 2021.

Approbation du remboursement des aides perçues dans le cadre du dispositif d'activité partielle

Les actionnaires du cabinet ont approuvé le remboursement des aides perçues dans le cadre du dispositif d'activité partielle.

Pour rappel, au regard de la solide performance de Wavestone sur l'exercice 2020/21 et en cohérence avec les valeurs de responsabilité sociale d'entreprise promues par le cabinet, le Directoire, avec l'accord du Conseil de surveillance, souhaitait rembourser les indemnités perçues en France, en Suisse, au Luxembourg et au

Royaume-Uni afin de faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Nominations de Marlène Ribeiro et Véronique Beaumont en qualité de membres du Conseil de surveillance

L'Assemblée générale mixte a approuvé les nominations de Marlène Ribeiro et Véronique Beaumont en qualité de membres indépendants du Conseil de surveillance de Wavestone.

Marlène Ribeiro apporte au Conseil de surveillance sa forte expérience dans la gestion des ressources humaines et plus particulièrement du recrutement, notamment dans le domaine technologique.

Véronique Beaumont apporte au Conseil de surveillance une très bonne connaissance du métier du conseil et des domaines IT et digital, et des facteurs clés de succès dans ce métier et ces domaines.

Approbation des résolutions, à l'exception des n°26 et 30, conformément à la proposition du Directoire

Les actionnaires du cabinet ont rejeté les résolutions 26 et 30, conformément à la proposition du Directoire. Plus d'informations sur ces résolutions sont disponibles dans le Rapport du Directoire - Rapport général du document d'enregistrement universel 2020/21.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.