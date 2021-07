26/07/2021 - 18:00

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2021/22 2020/21 Variation Variation à périmètre * et change constants 1er trimestre 115,2 94,4 +22% +21%

* hors Everest Group consulting intégré aux comptes consolidés de Wavestone depuis le 01/05/2021.

Au 1er trimestre de son exercice 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 115,2 M€, en progression de +22%.

À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du cabinet s'est élevée à +21%. Outre un effet de base favorable (recul de -10% à périmètre et change constants au 1er trimestre 2020/21), ce trimestre a bénéficié d'un effet jour positif à hauteur de +3,0%.

Taux d'activité solide, prix stables par rapport à l'exercice 2020/21

Cette croissance trimestrielle soutenue est le résultat de la bonne orientation des indicateurs opérationnels au cours de la période.

Le taux d'activité s'est ainsi élevé à 78% sur le trimestre, un niveau supérieur à l'objectif de 75% visé sur l'ensemble de l'exercice, contre 71% en 2020/21.

Le taux journalier moyen sur le trimestre s'est établi à 842 €, chiffre stable par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'exercice 2020/21. L'intégration d'Everest Group consulting durant deux mois sur le trimestre a contribué positivement à ce prix de vente à hauteur de 3 €.

3 437 collaborateurs à fin juin 2021

Au 30 juin 2021, Wavestone comptait 3 437 collaborateurs contre 3 453 au 31 mars 2021. Le plan de recrutement est en ligne avec l'objectif annuel qui vise l'embauche de plus de 800 nouveaux collaborateurs sur l'exercice.

A fin juin, le turn-over sur 12 mois glissants s'est établi à 13% contre 11% en 2020/21. Après le point bas du dernier exercice, cette remontée était anticipée par le cabinet. L'objectif de contenir ce taux aux alentours de 15% sur l'ensemble de l'exercice 2021/22 pourrait s'avérer plus tendu qu'escompté initialement.

Everest Group consulting : renforcement de la position de Wavestone aux Etats-Unis

Le 1er trimestre 2021/22 a également été marqué par l'acquisition, début mai, de la practice conseil d'Everest Group, qui renforce la position de Wavestone aux États-Unis. Pour mémoire, sur ses trois derniers exercices, cette practice a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 11 M$ (~9,1 M€).

Malgré un chiffre d'affaires en-dessous du plan de marche sur mai et juin, l'intégration de la practice au sein de Wavestone est en bonne voie.

Confirmation des objectifs 2021/22

Wavestone a réalisé un début d'exercice 2021/22 dynamique, grâce notamment à un taux d'activité solide.

L'activité commerciale a également été soutenue, matérialisée par un carnet de commande de 4,3 mois à fin juin 2021, contre 4,1 mois au 31 mars 2021.

Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice : un chiffre d'affaires de 460 M€ et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%. Ces objectifs, qui incluent Everest Group consulting, s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Le cabinet garde l'ambition de poursuivre sa politique de croissance externe ciblée sur l'exercice, en donnant toujours la priorité à des acquisitions aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.

Wavestone a entamé au cours du 1er trimestre une réflexion stratégique qui conduira à la présentation d'un nouveau plan de développement pluriannuel, accompagné d'objectifs chiffrés, à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021/22, le 6 décembre 2021.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte annuelle le 27 juillet 2021 à 9h00 et chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/22, le jeudi 28 octobre 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.